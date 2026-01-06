Orange : Orange réalise avec succès une émission obligataire en 5 tranches pour un montant total de 6 milliards de dollars américains

Communiqué de presse

Paris, 6 janvier 2026

Orange réalise avec succès une émission obligataire en 5 tranches pour un montant total de 6 milliards de dollars américains

Orange a réalisé avec succès une émission obligataire pour un montant de 6 milliards de dollars américains, dont le règlement-livraison est prévu le 13 janvier 2026. Cette émission, qui a été sursouscrite jusqu’à plus de 8x, est composée de 5 tranches :

Devise Format Maturité Montant Coupon Marge de réouverture USD Fixed rate Jan 2029 750 millions 4,00% US Treasury Bond + 50 bps USD Fixed rate Jan 2031 1,25 milliard 4,25% US Treasury Bond + 70 bps USD Fixed rate Jan 2033 1,5 milliard 4,75% US Treasury Bond + 85 bps USD Fixed rate Jan 2036 2 milliards 5,00% US Treasury Bond + 95 bps USD Fixed rate Jan 2056 500 millions 5,75% US Treasury Bond + 100 bps

Orange prévoit de consacrer ces sommes aux besoins généraux de l’entreprise, ce qui pourrait inclure le remboursement de certaines dettes financières de MasOrange reprises dans le cadre de l’acquisition par Orange des 50 % restants du capital de MasOrange.

Avec un coupon moyen pondéré de 4,72% pour une maturité moyenne de 9 ans, cette première émission en dollars américains depuis 2016 permet à Orange de diversifier son pool d’investisseurs crédit.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 40,3 milliards d’euros en 2024 et 124 100 salariés au 30 septembre 2025, dont 68 000 en France. Le Groupe servait 310 millions de clients au 30 septembre 2025, dont 270 millions de clients mobile et 23 millions de clients haut débit fixe. Ces chiffres tiennent compte de la déconsolidation de certaines activités en Espagne liées à la création de la co-entreprise MASORANGE. Le Groupe est présent dans 26 pays (y compris les pays non consolidés).

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique « Lead the Future », construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. « Lead the Future » capitalise sur l’excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d’Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA).

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et pour nous suivre sur X : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contact presse :

Tom Wright ; tom.wright@orange.com

AVERTISSEMENT : NE PAS DIFFUSER AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

Le présent communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou diffusé au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres ni une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction où une telle offre ou sollicitation serait interdite par la loi.

Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d’Amérique ni à, ou pour le compte ou le bénéfice de, personnes américaines, sauf en vertu d’un enregistrement ou d’une exemption aux obligations d’enregistrement prévues par le U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« U.S. Securities Act »). Aucune offre au public de titres ne sera réalisée aux États-Unis d’Amérique. Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act. Les titres mentionnés dans le présent communiqué ne peuvent être offerts ou vendus en Australie, au Canada ou au Japon, ni à, ou pour le compte ou le bénéfice de, tout ressortissant, résident ou citoyen d’Australie, du Canada ou du Japon, sous réserve de certaines exceptions.

La société n’a autorisé aucune offre de titres à destination des investisseurs de détail au sens de la réglementation dans un État membre de l’Espace économique européen. Aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise afin de permettre une offre de titres nécessitant la publication d’un prospectus dans un quelconque État membre de l’EEE. En conséquence, les Titres ne peuvent être offerts dans les États membres de l’EEE que (i) à toute personne morale qualifiée d’investisseur qualifié au sens du Règlement Prospectus (UE) n° 2017/1129, tel que modifié, ou (ii) dans toute autre circonstance relevant de l’article 1(4) du Règlement Prospectus. .

Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et non un prospectus au sens du Règlement Prospectus et ne constitue pas une offre d’acquisition de titres. Aucun prospectus n’a été ou ne sera publié.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué est destiné uniquement à des personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l’article 2 du Règlement (UE) 2017/1129, tel qu’il fait partie du droit interne en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018, tel que modifié, et qui sont également (i) des professionnels de l’investissement entrant dans le champ de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’« Ordonnance »), ou (ii) des personnes entrant dans le champ de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance (sociétés à capitaux élevés, associations non constituées en société, etc.) (ensemble, les « Personnes Concernées »). Le présent communiqué est uniquement destiné aux Personnes Concernées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Concernées. Toute activité d’investissement relative aux titres de la Société est réservée aux Personnes Concernées et ne sera réalisée qu’avec des Personnes Concernées.

Pièce jointe