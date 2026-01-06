BitMEX lanza Equity Perps para trading de acciones 24/7

VICTORIA, Seychelles, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, uno de los exchanges más seguros, anunció hoy el lanzamiento de Equity Perps, un nuevo producto de derivados que permite a los traders obtener exposición a las principales acciones estadounidenses y a índices bursátiles utilizando criptomonedas como colateral. El lanzamiento amplía la suite de productos de BitMEX más allá de los mercados nativos de criptomonedas, permitiendo el trading 24/7 sobre referencias tradicionales de renta variable, incluso cuando los mercados bursátiles de EE. UU. están cerrados.

Equity Perps son contratos de swap perpetuos liquidados en efectivo que siguen el precio de acciones individuales de EE. UU. o índices y no tienen fecha de vencimiento. De forma similar a los perpetuos de criptomonedas existentes de BitMEX, los contratos utilizan un mecanismo de tasa de financiamiento para anclar los precios al índice de referencia subyacente. Los traders pueden tomar posiciones largas o cortas con un apalancamiento de hasta 20x, utilizando activos como Bitcoin o Tether como colateral de margen.

"Equity Perps ofrecen a los traders una forma más flexible de acceder a los mercados de renta variable de EE. UU. utilizando criptomonedas, dijo Stephan Lutz, director ejecutivo de BitMEX. Al eliminar los horarios tradicionales de mercado y permitir colateral en criptomonedas, estamos extendiendo nuestra experiencia en derivados a un conjunto más amplio de mercados globales, manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad y el rendimiento por los que BitMEX es conocido".

En el lanzamiento, Equity Perps están disponibles sobre una selección de acciones e índices estadounidenses ampliamente negociados, incluidos Amazon, Apple, Circle, Coinbase, Meta, Nvidia, Robinhood, Tesla, el S&P 500 y el Nasdaq. BitMEX planea ampliar con el tiempo el rango de contratos disponibles. El trading está abierto 24/7, con la fijación de precios de los índices durante el horario del mercado estadounidense basada principalmente en precios de renta variable en tiempo real y, fuera de ese horario, respaldada por precios spot tokenizados de múltiples exchanges.

Todas las operaciones de Equity Perps en BitMEX incluyen un reembolso al maker de 2.5 puntos básicos y una comisión al taker de 7.5 puntos básicos. El financiamiento se intercambia cada ocho horas, de forma coherente con los productos de swap perpetuo existentes de BitMEX, independientemente del horario del mercado de renta variable de EE. UU. En caso de acciones corporativas como divisiones de acciones, los contratos afectados se liquidarán anticipadamente y se volverán a listar una vez que la acción se haya completado.

Para marcar el lanzamiento, BitMEX está ofreciendo un fondo de premios de 70,000 USDT para usuarios elegibles que operen Equity Perps, junto con reembolsos al maker en todos los contratos de Equity Perps. Recursos educativos adicionales y guías de producto están disponibles a través del BitMEX website y blog.

