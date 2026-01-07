Lerøy Seafood Group ASA: Oppdatering volum i fjerde kvartal 2025

SLAKTET VOLUM AV LAKS OG ØRRET

Slaktet volum av laks og ørret for fjerde kvartal 2025 ble 49.300 GWT, sammenlignet med 56.800 GWT i fjerde kvartal 2024. For året 2025 ble slaktet volum av laks og ørret 195.600 GWT, opp fra 171.200 GWT året før. Dette inkluderer ikke volumer fra Scottish Seafarms.

Fordelingen per region / havbruksselskap for fjerde kvartal 2025 (fjerde kvartal 2024) var som følger (i 1.000 GWT):

Lerøy Aurora: 16,4 (15,4)

Lerøy Midt: 16,2 (22,6)

Lerøy Sjøtroll: 16,8 hvorav 7,9 var ørret (18,8 hvorav 8,2 var ørret)

FANGSTVOLUM VILLFISK

Fangstvolum av villfisk i Lerøy Havfisk (i 1.000 tonn):

Fjerde kvartal 2025: 7,6, hvorav 2,7 med torsk

Fjerde kvartal 2024: 9,8, hvorav 3,1 med torsk

Fangstvolum for hele 2025 utgjorde 57.700 tonn, sammenlignet med 65.000 tonn i 2024.



