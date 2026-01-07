Synchronoss präsentiert auf der CES2026 seine erweiterte Personal‑Cloud‑Plattform und die Dynamik von Capsyl, verbunden mit einem Ausblick auf neues Angebot

BRIDGEWATER, New Jersey, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. („Synchronoss“) (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich persönlicher Cloud-Lösungen, gab heute auf der CES 2026 in Las Vegas die Erweiterung der Funktionen seiner White-Label-Plattform Synchronoss Personal Cloud bekannt. Das Unternehmen hebt außerdem die anhaltende Dynamik seiner schlüsselfertigen Personal-Cloud-Lösung Capsyl hervor und gibt einen Ausblick auf eine neue ereignisbasierte digitale Erfahrung, die sich auf gemeinsame Momente und Gruppeninteraktion konzentriert.

Erweiterte Funktionen der Personal-Cloud-Plattform von Synchronoss

Auf der CES präsentiert Synchronoss neue Verbesserungen seiner White-Label-Personal-Cloud-Plattform, die Betreibern und Marken dabei helfen soll, sichere, skalierbare und differenzierte Cloud-Dienste anzubieten. Die Updates stärken das Kern-Content-Management, die geräteübergreifende Sicherung und Synchronisierung sowie die Cloud-Intelligenz und führen gleichzeitig verbesserte Datenschutz- und Sicherheitskontrollen ein, wie z. B. gesperrte Ordner für sensible Inhalte, granulare Zugriffs- und Freigabeberechtigungen sowie integrierte Dokumentenscanfunktionen für die sichere Speicherung physischer Dokumente.



Dynamik und Marktexpansion von Capsyl

Synchronoss hebt außerdem die kontinuierlichen Fortschritte von Capsyl hervor, seiner gehosteten und vollständig verwalteten Personal-Cloud-Lösung, die für die schnelle Bereitstellung durch Dienstanbieter und Verbrauchermarken entwickelt wurde. Capsyl bietet sofort einsatzbereite Premium-Funktionen für die persönliche Cloud, darunter geräteübergreifender Zugriff, kuratierte Erinnerungen und KI-gestützte Content-Tools, bei minimaler Komplexität im Betrieb.

Ein Jahr nach der erfolgreichen Markteinführung expandiert Capsyl über seinen ursprünglichen mobilen Fußabdruck hinaus und unterstützt nun zusätzliche Zugriffstypen und Anwendungsfälle im Bereich Verbraucherschutz, darunter festes Breitband und integrierte Sicherheitsfunktionen. Diese Erweiterung ermöglicht umfassendere Erfahrungen für Haushalte und den Einsatz mehrerer Geräte und spiegelt die wachsende Nachfrage nach schlüsselfertigen Cloud-Diensten wider, die Premium-Funktionen, Lokalisierung und eine schnelle Markteinführung kombinieren.

Vorschau auf eine neue ereignisbasierte Gruppen-Erlebnis-App

Zusätzlich zu den Plattform-Updates und der kommerziellen Dynamik bietet Synchronoss eine erste Vorschau auf ein neues Cloud-basiertes Konzept, das auf Ereignisse und Gruppen-Erlebnisse ausgerichtet ist. Das auf der Cloud-Plattform von Synchronoss aufbauende Konzept führt ereignisspezifische Cloud-Bereiche ein, in denen Fotos, Videos und verwandte Inhalte an einem Ort zusammengeführt werden, sodass Nutzer Inhalte zu Reisen, Feiern, Live-Events oder Gruppenaktivitäten einfach beitragen, abrufen und erneut ansehen können.

Das Erlebnis wird derzeit für den Direktvertrieb an Endkunden sowie für die zukünftige Distribution oder Integration über strategische Partner geprüft. Die Vorschau veranschaulicht, wie sich die persönliche Cloud über statischen Speicher hinaus weiterentwickeln kann, um die Art und Weise, wie Menschen gemeinsame Erlebnisse erfassen, organisieren und erinnern, besser zu unterstützen und gleichzeitig hohe Sicherheits- und Datenschutzstandards zu gewährleisten.

„Auf der diesjährigen CES zeigen wir, wie Synchronoss die Grundlage seiner Cloud-Plattform weiter stärkt und gleichzeitig ihre Nutzungs- und Erlebnismöglichkeiten erweitert“, so Jeff Miller, President und CEO von Synchronoss Technologies. „Von verbesserter Sicherheit und Intelligenz auf unserer gesamten Plattform über die wachsende Dynamik unserer Capsyl-Lösung bis hin zur Vorschau auf neue Möglichkeiten, wie die Cloud gemeinsame Erlebnisse unterstützen kann, konzentrieren wir uns darauf, unseren Partnern dabei zu helfen, ihren Kunden vertrauenswürdige und sinnvolle Dienste anzubieten.“

Über Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender Anbieter von Personal-Cloud-Lösungen, ermöglicht es Dienstanbietern, sichere und sinnvolle Verbindungen zu ihren Abonnenten aufzubauen. Unsere SaaS-Cloud-Plattform vereinfacht Onboarding-Prozesse und fördert die Kundenbindung durch künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und andere fortschrittliche Funktionen. Dies führt zu verbesserten Umsatzströmen, geringeren Ausgaben und einer schnelleren Markteinführung. Millionen von Kunden vertrauen Synchronoss, wenn es darum geht, ihre wertvollsten Erinnerungen und wichtigen digitalen Inhalte zu schützen. Entdecken Sie unter www.synchronoss.com, wie unsere Cloud-basierten Lösungen die Art und Weise neu definieren, wie Sie mit Ihrer digitalen Welt in Verbindung bleiben.

