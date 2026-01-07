Synchronoss presenta la plataforma Personal Cloud ampliada, el impulso de Capsyl y adelanta una nueva oferta en CES 2026

BRIDGEWATER, Nueva Jersey, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss”) (NASDAQ: SNCR), líder global e innovador en soluciones de nube personal, anunció hoy capacidades ampliadas en toda su plataforma Synchronoss Personal Cloud de marca blanca en CES 2026 en Las Vegas La empresa también está destacando el impulso continuo de Capsyl, su solución integral de nube personal, y adelantando una nueva experiencia digital basada en eventos enfocada en momentos compartidos y participación grupal..

Capacidades ampliadas de la plataforma Synchronoss Personal Cloud

En CES, Synchronoss está mostrando nuevas mejoras en su plataforma Personal Cloud de marca blanca diseñadas para ayudar a operadores y marcas a ofrecer servicios de nube seguros, escalables y diferenciados. Las actualizaciones fortalecen la gestión central de contenido, el respaldo y la sincronización entre dispositivos y la inteligencia de la nube, al tiempo que introducen controles mejorados de privacidad y seguridad, como carpetas bloqueadas para contenido sensible, permisos granulares de acceso y uso compartido, y capacidades integradas de escaneo de documentos para almacenar de forma segura documentos físicos.



Impulso de Capsyl y expansión del mercado

Synchronoss también está destacando el progreso continuo de Capsyl, su solución de nube personal alojada y totalmente administrada, diseñada para una implementación rápida por parte de proveedores de servicios y marcas de consumo. Capsyl ofrece capacidades premium de nube personal listas para usar, que incluyen acceso entre dispositivos, recuerdos curados y herramientas de contenido impulsadas por IA, con una complejidad operativa mínima.

En el aniversario de 1 año tras un lanzamiento exitoso en el mercado, Capsyl se está expandiendo más allá de su huella móvil inicial para admitir tipos de acceso adicionales y casos de uso de protección al consumidor, incluidos banda ancha fija y capacidades de seguridad integradas. Esta expansión permite experiencias más amplias para el hogar y múltiples dispositivos y refleja la creciente demanda de servicios de nube llave en mano que combinan funciones premium, localización y un rápido tiempo de salida al mercado.

Adelanto de una nueva aplicación de experiencia grupal basada en eventos

Además de las actualizaciones de la plataforma y el impulso comercial, Synchronoss está ofreciendo un adelanto temprano de un nuevo concepto impulsado por la nube diseñado en torno a eventos y experiencias grupales. Construido sobre la plataforma de nube de Synchronoss, el concepto introduce espacios de nube específicos para eventos que reúnen fotos, videos y contenido relacionado en un solo lugar, facilitando que las personas contribuyan, accedan y vuelvan a visitar contenido vinculado a viajes, celebraciones, eventos en vivo o actividades grupales.

La experiencia está siendo explorada para uso directo al consumidor, así como para una futura distribución o integración a través de socios estratégicos. El adelanto ilustra cómo la nube personal puede evolucionar más allá del almacenamiento estático para apoyar mejor la forma en que las personas capturan, organizan y recuerdan experiencias juntas, manteniendo al mismo tiempo sólidos controles de seguridad y privacidad.

"Este año en CES, estamos demostrando cómo Synchronoss continúa fortaleciendo la base de nuestra plataforma de nube al tiempo que amplía cómo puede ser utilizada y experimentada”, dijo Jeff Miller, presidente y director ejecutivo de Synchronoss Technologies. "Desde una seguridad e inteligencia mejoradas en toda nuestra plataforma, hasta el creciente impulso de nuestra solución Capsyl, y el adelanto de nuevas formas en que la nube puede respaldar experiencias compartidas, estamos enfocados en ayudar a nuestros socios a ofrecer servicios confiables y significativos a sus clientes".

Acerca de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), un líder mundial en soluciones de nube personal, capacita a los proveedores de servicios para establecer conexiones seguras y significativas con sus suscriptores. Nuestra plataforma de nube SaaS simplifica los procesos de integración y fomenta la participación de los suscriptores utilizando inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y otras funciones avanzadas, lo que resulta en flujos de ingresos mejorados, reducción de gastos y un tiempo de posicionamiento en el mercado más rápido. Millones de suscriptores confían en Synchronoss para salvaguardar sus recuerdos más preciados y contenido digital importante. Descubra cómo nuestras soluciones enfocadas en la nube redefinen la forma en que se conecta con su mundo digital en www.synchronoss.com.

