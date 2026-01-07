Synchronoss présente sa plateforme de cloud personnel étendue, la dynamique de Capsyl, et dévoile en avant-première sa nouvelle offre au CES 2026

BRIDGEWATER, New Jersey, 07 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (NASDAQ : SNCR), innovateur et leader mondial dans le domaine des solutions de cloud personnel, a annoncé aujourd’hui, lors du CES 2026 à Las Vegas, le développement des fonctionnalités de sa plateforme en marque blanche Synchronoss Personal Cloud. La société souligne également la dynamique continue de Capsyl, sa solution de cloud personnel clé en main, et présente en avant-première une nouvelle expérience numérique basée sur les événements, axée sur les moments partagés et l’engagement de groupe.

Développement des fonctionnalités de la plateforme de cloud personnel Synchronoss

Synchronoss présente, au CES, les nouvelles améliorations apportées à sa plateforme de cloud personnel en marque blanche, conçue pour aider les opérateurs et les marques à fournir des services en cloud sécurisés, évolutifs et différenciés. Ces récentes mises à jour viennent renforcer la gestion du contenu principal, la sauvegarde et la synchronisation multi-appareils, ainsi que l’intelligence du cloud, tout en intégrant des contrôles améliorés en matière de confidentialité et de sécurité, tels que des dossiers verrouillés pour les contenus sensibles, des autorisations d’accès et de partage granulaires, ainsi que des fonctionnalités intégrées de numérisation de documents pour stocker en toute sécurité les documents physiques.



Dynamique de Capsyl et développement commercial

Synchronoss souligne également les progrès continus réalisés par Capsyl, sa solution de cloud personnel hébergée et entièrement gérée, conçue pour un déploiement rapide par les prestataires de services et les marques de consommation. Capsyl propose des fonctionnalités de cloud personnel haut de gamme prêtes à l’emploi, notamment un accès multi-appareils, des souvenirs sélectionnés et des outils de contenu basés sur l’IA, avec une complexité opérationnelle minimale.

Un an après le succès de son lancement commercial, Capsyl étend son champ d’action au-delà de son empreinte mobile initiale afin de prendre en charge d’autres types d’accès et cas d’utilisation liés à la protection des consommateurs, notamment le haut débit fixe et les fonctionnalités de sécurité intégrées. Cette expansion permet de proposer des expériences plus riches aux particuliers et sur plusieurs appareils, et reflète la demande croissante pour des services en cloud clés en main qui combinent des fonctionnalités haut de gamme, une localisation et une commercialisation rapide.

Présentation d’une nouvelle application d’expérience de groupe basée sur les événements

En plus des mises à jour de sa plateforme et de son élan commercial, Synchronoss propose un aperçu en avant-première d’un nouveau concept basé sur le cloud et conçu autour d’événements et d’expériences de groupe. Conçu sur la plateforme de cloud Synchronoss, ce concept propose des espaces en cloud dédiés à des événements spécifiques qui regroupent photos, vidéos et contenus associés en un seul endroit, facilitant ainsi la contribution, l’accès et la consultation de contenus liés à des voyages, des célébrations, des événements en direct ou des activités de groupe.

Cette expérience est actuellement à l’étude pour une utilisation directe par les consommateurs, ainsi que pour une distribution ou une intégration future par l’intermédiaire de partenaires stratégiques. La présentation illustre comment le cloud personnel peut évoluer au-delà du stockage statique pour mieux aider les utilisateurs à capturer, organiser et mémoriser leurs expériences communes, tout en conservant des contrôles de sécurité et de confidentialité rigoureux.

« Cette année, au CES, nous démontrons comment Synchronoss continue de renforcer les fondements de notre plateforme de cloud tout en élargissant ses capacités d’utilisation et d’expérience », a déclaré Jeff Miller, président-directeur général de Synchronoss Technologies. « Du renforcement de la sécurité et des capacités de veille sur l’ensemble de notre plateforme à l’essor de notre solution Capsyl, en passant par la présentation de nouvelles possibilités offertes par le cloud pour favoriser le partage d’expériences, nous mettons tout en œuvre pour aider nos partenaires à fournir à leurs clients des services fiables et pertinents. »

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq : SNCR), leader mondial de solutions de cloud personnalisées, permet aux prestataires de services d’établir des connexions sécurisées et pertinentes avec leurs abonnés. Notre plateforme cloud SaaS simplifie les processus d’intégration des clients et favorise l’engagement des abonnés grâce à l’intelligence artificielle (IA), à l’apprentissage automatique et à d’autres fonctionnalités avancées, avec pour résultat une amélioration des flux de revenus, une réduction des dépenses et une accélération de la mise sur le marché. Des millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour préserver leurs souvenirs les plus chers et les contenus numériques les plus importants. Découvrez comment nos solutions axées sur le cloud redéfinissent la manière dont vous vous connectez à votre monde numérique sur www.synchronoss.com.

Contact pour les relations avec les médias :

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Ryan Gardella

ICR INC.

ryan.gardella@icrinc.com