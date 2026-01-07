Synchronoss מציגה את פלטפורמת הענן האישי המורחבת שלה, Capsyl Momentum, ומציגה תצוגה מקדימה של היצע חדש ב-CES 2026

ברידג'ווטר, ניו ג'רזי, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Synchronoss Technologies, Inc. (Synchronoss"") (נאסד"ק: SNCR), מובילה ומחדשת גלובלית בפלטפורמות ענן אישיות, הכריזה היום על יכולות מורחבות בפלטפורמת הענן האישי שלה, Synchronoss Personal Cloud, בתערוכת CES 2026 בלאס וגאס. החברה מדגישה גם את המומנטום המתמשך של Capsyl, פתרון הענן האישי המוכן שלה, ומציגה תצוגה מקדימה לחוויה דיגיטלית חדשה מבוססת אירועים המתמקדת ברגעים משותפים ובמעורבות קבוצתית.

יכולות מורחבות של פלטפורמת ענן אישי של Synchronoss

חברת Synchronoss תציג ב-CES שיפורים חדשים בפלטפורמת Personal Cloud שלה, שנועדה לסייע למפעילים ולמותגים לספק שירותי ענן מאובטחים, ניתנים להרחבה ומובחנים. העדכונים מחזקים את ניהול התוכן המרכזי, גיבוי וסנכרון בין מכשירים, ובינת ענן, תוך הצגת בקרות פרטיות ואבטחה משופרות כגון תיקיות נעולות לתוכן רגיש, הרשאות גישה ושיתוף מפורטות ויכולות סריקת מסמכים משולבות לאחסון מאובטח של מסמכים פיזיים.



מומנטום Capsyl והתרחבות שוק

Synchronoss מדגישה גם את ההתקדמות המתמשכת של Capsyl, פתרון הענן האישי המתארח והמנוהל במלואו שלה, שנועד לפריסה מהירה על ידי ספקי שירותים ומותגי צרכנים. Capsyl מספק יכולות ענן פרימיום אישי ישירות מהקופסה, כולל גישה בין מכשירים, זיכרונות מאורגנים וכלי תוכן המונעים על ידי בינה מלאכותית, עם מורכבות תפעולית מינימלית.

במלאת שנה להשקה מוצלחת לשוק, Capsyl מתרחבת מעבר לנוכחותה הראשונית במכשירים ניידים כדי לתמוך בסוגי גישה נוספים ובמקרי שימוש נוספים בתחום הגנת הצרכן, כולל פס רחב קבוע ויכולות אבטחה משולבות. הרחבה זו מאפשרת חוויות רחבות יותר במשקי בית ובמכשירים מרובים ומשקפת את הביקוש הגובר לשירותי ענן מוכנים המוכנים המשלבים תכונות פרימיום, לוקליזציה וזמן הגעה מהיר לשוק.

תצוגה מקדימה של אפליקציית חוויית קבוצה חדשה מבוססת אירועים

בנוסף לעדכוני פלטפורמה ומומנטום מסחרי, Synchronoss מציעה הצצה מוקדמת לקונספט חדש המופעל על ידי ענן, שנועד סביב אירועים וחוויות קבוצתיות. הקונספט, שנבנה על פלטפורמת הענן של Synchronoss, מציג מרחבי ענן ספציפיים לאירועים, המאחדים תמונות, סרטונים ותוכן קשור במקום אחד, ומקל על אנשים לתרום, לגשת ולחזור לתוכן הקשור לטיולים, חגיגות, אירועים חיים או פעילויות קבוצתיות.

החוויה נבדקת לשימוש ישיר לצרכן, כמו גם להפצה או שילוב עתידיים באמצעות שותפים אסטרטגיים. התצוגה המקדימה ממחישה כיצד ענן אישי יכול להתפתח מעבר לאחסון סטטי כדי לתמוך טוב יותר באופן שבו אנשים לוכדים, מארגנים וזוכרים חוויות יחד, תוך שמירה על בקרות אבטחה ופרטיות חזקות.

"השנה ב-CES, אנו מדגימים כיצד Synchronoss ממשיכה לחזק את יסודות פלטפורמת הענן שלנו, תוך הרחבת אופן השימוש והחוויה בה", אמר ג'ף מילר (Jeff Miller), נשיא ומנכ"ל Synchronoss Technologies. "החל מאבטחה ובינה משופרות ברחבי הפלטפורמה שלנו, דרך המומנטום הגובר של פתרון Capsyl שלנו, ועד לתצוגה מקדימה של דרכים חדשות בהן הענן יכול לתמוך בחוויות משותפות, אנו מתמקדים בסיוע לשותפינו לספק שירותים אמינים ומשמעותיים ללקוחותיהם".

אודות Synchronoss

Synchronoss Technologies (נאסד"ק: SNCR) מובילה עולמית בפתרונות ענן אישיות, מאפשרת לספקי שירות ליצור קשרים מאובטחים ומשמעותיים עם המנויים שלהם. פלטפורמת SaaS Cloud שלנו מפשטת את תהליכי הקליטה ומטפחת מעורבות מנויים באמצעות בינה מלאכותית, למידת מכונה ותכונות מתקדמות אחרות, וכתוצאה מכך זרמי הכנסות משופרים, הוצאות מופחתות וזמן מהירות ההגעה לשוק מהיר יותר. מיליוני מנויים סומכים על Synchronoss שתשמור על הזיכרונות היקרים ביותר שלהם ועל התוכן הדיגיטלי החשוב ביותר שלהם. גלו כיצד הפתרונות שלנו הממוקדים בענן מגדירים מחדש את הדרך שבה אתם מתחברים לעולם הדיגיטלי שלכם ב- www.synchronoss.com.

