Synchronoss Memamerkan Perluasan Platform Personal Cloud, Momentum Capsyl, dan Menampilkan Pratinjau Penawaran Baru di CES 2026

BRIDGEWATER, New Jersey, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss”) (NASDAQ: SNCR), pemimpin dan inovator global di bidang solusi cloud pribadi, hari ini mengumumkan perluasan kemampuan di seluruh platform Personal Cloud Synchronoss label putih miliknya di CES 2026 di Las Vegas. Perusahaan ini juga menyoroti momentum berkelanjutan untuk Capsyl, solusi cloud pribadi siap pakai miliknya, dan memberikan pratinjau pengalaman digital baru berbasis acara yang berfokus pada momen bersama dan keterlibatan grup.

Perluasan Kemampuan Platform Personal Cloud Synchronoss

Di CES, Synchronoss memamerkan peningkatan baru pada platform Personal Cloud label putih miliknya yang dirancang untuk membantu berbagai operator dan merek dalam menghadirkan layanan cloud yang aman, skalabel, dan berbeda dari yang lain. Pembaruan ini memperkuat manajemen konten inti, pencadangan dan sinkronisasi lintas perangkat, serta kecerdasan cloud, sembari memperkenalkan kontrol privasi dan keamanan yang lebih baik seperti folder terkunci untuk konten sensitif, izin akses dan berbagi yang lebih detail, dan kemampuan pemindaian dokumen terintegrasi untuk menyimpan dokumen fisik dengan aman.



Ekspansi Pasar dan Momentum Capsyl

Synchronoss juga menyoroti kemajuan berkelanjutan untuk Capsyl, solusi cloud pribadi yang dihosting dan terkelola sepenuhnya yang dirancang untuk penerapan cepat oleh penyedia layanan dan merek konsumen. Capsyl menghadirkan kemampuan cloud pribadi premium siap pakai tanpa konfigurasi tambahan, termasuk akses lintas perangkat, memori terkurasi, dan alat bantu konten berbasis AI, dengan kompleksitas operasional minimal.

Pada ulang tahun pertama sejak peluncuran suksesnya di pasar, Capsyl kini memperluas jangkauannya di luar jejak operasional seluler awalnya, dengan mendukung jenis akses tambahan serta skenario penggunaan perlindungan konsumen, termasuk broadband tetap dan kemampuan keamanan terintegrasi. Ekspansi ini memungkinkan pengalaman lebih luas di rumah tangga dan berbagai perangkat, serta mencerminkan meningkatnya permintaan akan layanan cloud siap pakai yang menggabungkan fitur premium, pelokalan, dan kecepatan waktu peluncuran ke pasar.

Menampilkan Pratinjau Aplikasi Pengalaman Grup Berbasis Acara yang Baru

Selain pembaruan platform dan momentum komersial, Synchronoss menawarkan pratinjau awal dari konsep baru berbasis cloud yang dirancang untuk acara dan pengalaman grup. Konsep ini, yang dibangun di atas platform cloud Synchronoss, memperkenalkan ruang cloud yang dibuat khusus untuk suatu acara yang menyatukan foto, video, dan konten terkait di satu tempat, sehingga memudahkan untuk berkontribusi, mengakses, dan mengunjungi kembali konten yang terkait dengan perjalanan, perayaan, acara langsung, atau kegiatan grup.

Pengalaman ini dieksplorasi untuk penggunaan langsung ke konsumen, serta distribusi atau integrasi di masa mendatang melalui mitra strategis. Pratinjau ini menggambarkan bagaimana cloud pribadi dapat berkembang lebih jauh dari sekadar penyimpanan statis untuk lebih mendukung cara mengabadikan, mengatur, dan mengenang pengalaman secara bersama-sama, sembari tetap menjaga kontrol privasi dan keamanan yang kuat.

“Tahun ini di CES, kami menunjukkan bagaimana Synchronoss terus memperkuat fondasi platform cloud kami sembari memperluas cara penggunaannya dan pengalaman yang dapat dirasakan darinya,” ungkap Jeff Miller, Presiden dan CEO Synchronoss Technologies. “Mulai dari peningkatan keamanan dan kecerdasan di seluruh platform kami, hingga momentum yang terus meningkat untuk solusi Capsyl kami, hingga pratinjau cara-cara baru bagaimana cloud dapat mendukung pengalaman bersama, kami berfokus dalam membantu mitra kami memberikan layanan tepercaya dan bermakna kepada pelanggan mereka.”

Tentang Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), pemimpin global di bidang solusi cloud pribadi, memberdayakan penyedia layanan untuk menjalin hubungan yang aman dan bermakna dengan pelanggan mereka. Platform cloud SaaS kami menyederhanakan proses orientasi dan memupuk keterlibatan pelanggan dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, dan fitur mutakhir lainnya, yang menghasilkan aliran pendapatan yang lebih baik, mengurangi pengeluaran, dan mempercepat waktu peluncuran ke pasar. Jutaan pelanggan memercayai Synchronoss dalam menjaga kenangan paling berharga dan konten digital penting mereka. Cari tahu cara solusi kami yang berfokus pada cloud merombak cara Anda terhubung dengan dunia digital Anda di www.synchronoss.com.

Kontak Hubungan Media:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Kontak Hubungan Investor:

Ryan Gardella

ICR INC.

ryan.gardella@icrinc.com