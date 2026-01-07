シンクロノス、拡大したパーソナルクラウドプラットフォーム、Capsylの勢いを披露し、CES 2026で新サービスをプレビュー

ニュージャージー州ブリッジウォーター発, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- パーソナルクラウドプラットフォームのグローバルリーダーでありイノベーターであるシンクロノス・テクノロジーズ (Synchronoss Technologies, Inc.) (「シンクロノス」) (NASDAQ: SNCR) は本日、ラスベガスで開催されたCES 2026において、シンクロノスのホワイトラベルパーソナルクラウドプラットフォームの機能の拡大を発表した。同社はまた、ターンキー型パーソナルクラウドソリューション、Capsylの継続的な勢いを強調するとともに、瞬間の共有とグループエンゲージメントに焦点を当てた新たなイベントベースのデジタル体験を先駆けて発表した。

拡大されたシンクロノスパーソナルクラウドプラットフォームの機能

シンクロノスは、CESで、通信事業者やブランドが安全でスケーラブルな差別化されたクラウドサービスを提供するのを支援することを目的としたホワイトラベルパーソナルクラウドプラットフォームの新しい機能強化を展示する。アップデートにより、コアコンテンツ管理、クロスデバイスでのバックアップと同期、クラウドインテリジェンスが強化されると同時に、機密コンテンツ用のロックされたフォルダー、きめ細かなアクセスおよび共有権限、物理文書を安全に保管するための統合文書スキャン機能など、強化されたプライバシーとセキュリティコントロールが導入される。



Capsylの勢いと市場拡大

シンクロノスはまた、サービスプロバイダーやコンシューマーブランドによる迅速な展開を目的とした、ホスト型のフルマネージドパーソナルクラウドソリューション、Capsylの継続的な普及を強調している。Capsylは、クロスデバイスアクセス、厳選した思い出、AI搭載コンテンツツールなど、プレミアムなパーソナルクラウド機能を最小限の運用上の複雑性で、すぐに利用可能な形で提供する。

市場投入の成功から1周年を迎えたCapsylは、当初のモバイル展開を超えて、固定ブロードバンドや統合セキュリティ機能を含む追加のアクセス形態と消費者保護ユースケースのサポートに向けて拡大している。この拡大は、より幅広い家庭内およびマルチデバイス体験を可能にするとともに、プレミアム機能、ローカライズ、迅速な市場投入を組み合わせたターンキー型クラウドサービスへの需要の高まりを反映している。

新しいイベントベースのグループ体験アプリのプレビュー

プラットフォームのアップデートと商業的な勢いに加え、シンクロノスは、イベントとグループ体験を中心に設計されたクラウドを活用した新たなコンセプトの早期プレビューを提供している。シンクロノスクラウドプラットフォーム上に構築されたこのコンセプトは、イベント固有のクラウドスペースを導入する。これにより、写真、動画、関連コンテンツが一箇所に集約され、旅行、祝賀会、ライブイベント、グループ活動に関連するコンテンツへの投稿、アクセス、再閲覧が容易になる。

この体験は、消費者直接取引に加え、戦略的パートナーを通じた将来的な流通や統合についても検討が進められている。プレビューは、パーソナルクラウドが静的なストレージを超えて進化し、強力なセキュリティとプライバシーコントロールを維持しながら、人々が体験をともに記録し、整理し、記憶するのをより良くサポートする方法を示している。

「今年のCESでは、シンクロノスがクラウドプラットフォームの基盤を強化し続けながら、どのようにしてその活用と体験の方法を広げているかを実演します」と、シンクロノス・テクノロジーズ の社長兼CEOであるジェフ・ミラー (Jeff Miller) は述べている。「プラットフォーム全体のセキュリティとインテリジェンスの強化から、Capsylソリューションの勢いの増大、クラウドが共有体験を支える新たな方法のプレビューに至るまで、私たちはパートナーが顧客に信頼できる有意義なサービスを提供できるよう支援することに注力しています」。

シンクロノスについて

シンクロノス・テクノロジーズ (NASDAQ: SNCR) は、パーソナルクラウドソリューションのグローバルリーダーとして、サービスプロバイダーが加入者と安全で意義のあるつながりを構築できるよう支援している。同社のSaaSクラウドプラットフォームは、人工知能 (AI)、機械学習、その他の高度な機能を活用することで、導入プロセスを簡素化して加入者のエンゲージメントを促進し、その結果、収益源の強化、経費の削減、市場投入までの時間の短縮を実現する。数百万の加入者が、最も大切な思い出や重要なデジタルコンテンツを保護するためにシンクロノスを信頼している。同社のクラウドを中心としたソリューションが、デジタル世界とのつながり方をどのように再定義するかについて詳しくは、www.synchronoss.comを参照されたい。

報道関係者向け問い合わせ先：

ドメニック・シレア (Domenick Cilea)

スプリングボード (Springboard)

dcilea@springboardpr.com

投資家向け問い合わせ先：

ライアン・ガーデラ (Ryan Gardella)

ICR INC.

ryan.gardella@icrinc.com