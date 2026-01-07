Synchronoss, CES 2026에서 확장된 퍼스널 클라우드 플랫폼과 Capsyl 성장 모멘텀 공개…신규 서비스도 예고

미국 뉴저지주 브리지워터, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 개인 클라우드 솔루션 분야의 글로벌 리더이자 혁신 기업인 Synchronoss Technologies, Inc.(이하 “Synchronoss”)(나스닥: SNCR)는 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 화이트라벨 Synchronoss 퍼스널 클라우드 플랫폼의 확장된 기능을 공개했다고 밝혔다. 회사는 또한 턴키 방식의 개인 클라우드 솔루션인 Capsyl의 지속적인 성장 모멘텀을 강조하는 한편, 공유된 순간과 그룹 참여에 초점을 맞춘 새로운 이벤트 기반 디지털 경험도 미리 선보였다.

확장된 Synchronoss 퍼스널 클라우드 플랫폼 기능

CES에서 Synchronoss는 통신사와 브랜드가 보다 안전하고 확장 가능하며 차별화된 클라우드 서비스를 제공할 수 있도록 설계된 화이트라벨 퍼스널 클라우드 플랫폼의 새로운 개선 사항을 공개하고 있다. 이번 업데이트는 핵심 콘텐츠 관리 기능, 기기 간 백업 및 동기화, 클라우드 인텔리전스를 강화하는 동시에, 민감한 콘텐츠를 보호하기 위한 잠금 폴더, 세분화된 접근 및 공유 권한 설정, 물리적 문서를 안전하게 저장할 수 있는 통합 문서 스캔 기능 등 향상된 개인정보 보호 및 보안 제어 기능을 새롭게 도입했다.



Capsyl 성장 모멘텀 및 시장 확대

Synchronoss는 서비스 제공업체와 소비자 브랜드가 신속하게 도입할 수 있도록 설계된 호스팅형·완전 관리형 개인 클라우드 솔루션 Capsyl의 지속적인 성과도 강조하고 있다. Capsyl은 기기 간 접근, 큐레이션된 추억 관리, AI 기반 콘텐츠 도구 등 프리미엄 개인 클라우드 기능을 별도의 복잡한 운영 부담 없이 즉시 제공한다.

성공적인 시장 출시 1주년을 맞아 Capsyl은 초기 모바일 중심 활용을 넘어, 고정형 광대역과 통합 보안 기능을 포함한 다양한 접속 방식 및 소비자 보호 활용 사례까지 지원 범위를 확대하고 있다. 이러한 확장은 가정 내 다기기 환경 전반에서의 경험을 가능하게 하며, 프리미엄 기능과 현지화, 빠른 시장 출시를 결합한 턴키 클라우드 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영한다.

새로운 이벤트 기반 그룹 경험 앱 미리 공개

플랫폼 업데이트와 상업적 성장에 더해, Synchronoss는 이벤트와 그룹 경험을 중심으로 설계된 새로운 클라우드 기반 콘셉트를 처음으로 선보였다. Synchronoss 클라우드 플랫폼 위에 구축된 이 콘셉트는 이벤트별 클라우드 공간을 도입해 사진, 영상, 관련 콘텐츠를 한곳에 모아, 여행·기념행사·라이브 이벤트·각종 그룹 활동과 연계된 콘텐츠를 누구나 손쉽게 공유하고 접근하며 다시 확인할 수 있도록 한다.

이 경험은 소비자 직접 판매(DTC) 활용뿐 아니라, 전략적 파트너를 통한 향후 유통 또는 통합 가능성도 함께 검토되고 있다. 이번 프리뷰는 개인 클라우드가 단순한 정적 저장소를 넘어, 사람들이 경험을 함께 기록하고 정리하며 추억하는 방식을 보다 효과적으로 지원할 수 있음을 보여주는 동시에, 강력한 보안과 개인정보 보호 체계를 유지할 수 있음을 시사한다.

Synchronoss Technologies의 사장 겸 최고경영자(CEO)인 제프 밀러(Jeff Miller)는 “이번 CES에서 우리는 클라우드 플랫폼의 기반을 더욱 강화하는 동시에, 활용 방식과 사용자 경험을 어떻게 확장하고 있는지를 보여주고 있다”며 “플랫폼 전반에 걸친 보안과 인텔리전스 강화, Capsyl 솔루션의 성장 모멘텀, 그리고 공유 경험을 지원하는 새로운 클라우드 활용 방식까지, 우리는 파트너들이 고객에게 신뢰할 수 있고 의미 있는 서비스를 제공할 수 있도록 돕는 데 집중하고 있다”고 말했다.

Synchronoss 소개

개인 클라우드 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Synchronoss Technologies(나스닥: SNCR)는 서비스 제공업체가 가입자와 안전하고 의미 있는 연결을 구축할 수 있도록 지원한다. Synchronoss의 SaaS 기반 클라우드 플랫폼은 인공지능(AI), 머신러닝 등 첨단 기능을 활용해 온보딩 과정을 간소화하고 가입자 참여를 강화함으로써, 수익원 확대, 비용 절감, 빠른 시장 출시를 가능하게 한다. 수백만 명의 가입자들이 소중한 추억과 중요한 디지털 콘텐츠를 보호하기 위해 Synchronoss를 신뢰하고 있다. www.synchronoss.com에서

디지털 세상과의 연결 방식을 새롭게 정의하는 Synchronoss의 클라우드 중심 솔루션을 확인할 수 있다.

