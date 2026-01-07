Synchronoss Pamerkan Platform Personal Cloud yang Dipertingkatkan, Momentum Capsyl serta Pratonton Tawaran Baharu di CES 2026

BRIDGEWATER, New Jersey, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss”) (NASDAQ: SNCR), peneraju global dan inovator dalam penyelesaian awan peribadi, hari ini mengumumkan peluasan keupayaan merentasi platform bagi Synchronoss Personal Cloud berlabel putih sempena CES 2026 di Las Vegas. Syarikat turut menekankan momentum berterusan Capsyl, penyelesaian awan peribadi turnkey miliknya serta mempersembahkan pratonton pengalaman digital baharu berasaskan acara yang memberi tumpuan kepada perkongsian detik dan penglibatan kumpulan.

Keupayaan Platform Synchronoss Personal Cloud yang Dipertingkatkan

Di CES, Synchronoss mempamerkan penambahbaikan baharu pada platform Personal Cloud berlabel putih yang direka untuk membantu pengendali dan jenama menyampaikan perkhidmatan awan yang selamat, boleh diskalakan dan berbeza. Kemas kini ini mengukuhkan pengurusan kandungan teras, sandaran dan penyegerakan merentas peranti serta kecerdasan awan, di samping memperkenalkan kawalan privasi dan keselamatan yang dipertingkatkan seperti folder terkunci untuk kandungan sensitif, kebenaran akses dan perkongsian yang lebih terperinci, serta keupayaan pengimbasan dokumen bersepadu bagi penyimpanan dokumen fizikal secara selamat.



Momentum Capsyl dan Pengembangan Pasaran

Synchronoss turut menyerlahkan kemajuan berterusan Capsyl, penyelesaian awan peribadi yang dihoskan dan diurus sepenuhnya, direka untuk pelaksanaan pantas oleh penyedia perkhidmatan dan jenama pengguna. Capsyl menawarkan keupayaan awan peribadi premium secara terus, termasuk akses merentas peranti, kenangan terpilih serta alat kandungan berkuasa AI, dengan kerumitan operasi yang minimum.

Sempena ulang tahun pertama selepas pelancaran pasaran yang berjaya, Capsyl kini berkembang melangkaui liputan mudah alih asalnya bagi menyokong jenis akses tambahan dan kes penggunaan perlindungan pengguna, termasuk jalur lebar tetap dan keupayaan keselamatan bersepadu. Pengembangan ini membolehkan pengalaman isi rumah dan berbilang peranti yang lebih luas, serta mencerminkan peningkatan permintaan terhadap perkhidmatan awan turnkey yang menggabungkan ciri premium, penyetempatan dan masa ke pasaran yang pantas.

Pratonton Aplikasi Pengalaman Kumpulan Berasaskan Acara Baharu

Selain kemas kini platform dan momentum komersial, Synchronoss turut mempersembahkan pratonton awal konsep baharu berasaskan awan yang direka khusus untuk acara dan pengalaman berkumpulan. Dibina di atas platform awan Synchronoss, konsep ini memperkenalkan ruang awan khusus acara yang menghimpunkan foto, video dan kandungan berkaitan di satu tempat, sekali gus memudahkan orang ramai menyumbang, mengakses serta mengimbas kembali kandungan yang berkaitan dengan perjalanan, sambutan, acara langsung atau aktiviti berkumpulan.

Pengalaman ini sedang diterokai untuk kegunaan terus kepada pengguna, serta bagi pengedaran atau integrasi pada masa hadapan melalui rakan strategik. Pratonton ini menggambarkan bagaimana awan peribadi boleh berkembang melangkaui storan statik untuk menyokong kaedah orang ramai merakam, mengatur dan mengingati pengalaman bersama, sambil mengekalkan kawalan keselamatan dan privasi yang kukuh.

“Pada tahun ini di CES, kami menunjukkan bagaimana Synchronoss terus memperkukuh asas platform awan kami sambil memperluas cara ia boleh digunakan dan dialami,” kata Jeff Miller, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Synchronoss Technologies. “Daripada keselamatan dan kecerdasan yang dipertingkatkan merentasi platform kami, kepada momentum yang semakin meningkat bagi penyelesaian Capsyl, hinggalah kepada pratonton cara baharu awan boleh menyokong pengalaman bersama, kami menumpukan usaha untuk membantu rakan kongsi kami menyampaikan perkhidmatan yang dipercayai dan bermakna kepada pelanggan mereka.”

Perihal Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), sebuah syarikat peneraju global dalam penyelesaian awan peribadi, memperkasakan penyedia perkhidmatan untuk mewujudkan hubungan yang selamat dan bermakna dengan pelanggan mereka. Platform SaaS Cloud kami memudahkan proses onboarding dan memupuk penglibatan pelanggan menggunakan kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin dan ciri termaju yang lain, menghasilkan aliran hasil yang dipertingkatkan, pengurangan perbelanjaan dan masa ke pasaran yang lebih pantas. Berjuta-juta pelanggan mempercayai Synchronoss untuk melindungi kenangan paling berharga dan kandungan digital yang penting bagi mereka. Terokai cara penyelesaian tertumpu awan kami mentakrifkan semula cara anda berhubung dengan dunia digital anda di www.synchronoss.com.

