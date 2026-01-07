Synchronoss Apresenta Plataforma de Nuvem Pessoal Expandida, Momento da Capsyl e Nova Oferta na CES 2026

BRIDGEWATER, N.J., Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss”) (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora em soluções de nuvem pessoal, anunciou hoje a expansão dos recursos da sua plataforma de Nuvem Pessoal de marca branca da Synchronoss na CES 2026 em Las Vegas. A empresa também destacou o impulso contínuo da Capsyl, sua solução de nuvem pessoal pronta para uso, e apresentou uma nova experiência digital baseada em eventos focada em momentos compartilhados e envolvimento do grupo.

Recursos Expandidos da Plataforma de Nuvem Pessoal Synchronoss

A Synchronoss está apresentando na CES novas melhorias da sua plataforma de Nuvem Pessoal de marca branca, projetada para ajudar as operadoras e marcas a fornecer serviços de nuvem seguros, escaláveis e diferenciados. As atualizações fortalecem o gerenciamento de conteúdo principal, backup e sincronização entre dispositivos e a inteligência em nuvem, ao mesmo tempo em que introduzem controles aprimorados de privacidade e segurança, como pastas bloqueadas para conteúdo confidencial, permissões de acesso e compartilhamento granulares, e recursos integrados de digitalização de documentos para armazenamento de documentos físicos com segurança.



Momento e Expansão do Mercado da Capsyl

A Synchronoss também está destacando o progresso contínuo da Capsyl, sua solução de nuvem pessoal hospedada e totalmente gerenciada, projetada para implantação rápida por provedores de serviços e marcas de consumo. A Capsyl oferece recursos de nuvem pessoal premium prontos para uso, incluindo acesso entre dispositivos, memórias selecionadas e ferramentas de conteúdo alimentadas por IA, com complexidade operacional mínima.

No aniversário de 1 ano do sucesso do seu lançamento no mercado, a Capsyl está se expande além de sua pegada móvel inicial para dar suporte a tipos de acesso adicionais e casos de uso de proteção ao consumidor, incluindo banda larga fixa e recursos de segurança integrados. Essa expansão viabiliza experiências domésticas mais amplas e de vários dispositivos, e atende à crescente demanda por serviços em nuvem prontos para uso que unem recursos premium, localização e rápido tempo de colocação no mercado.

Prévia de Novo Aplicativo de Eventos e Experiências em Grupo

Além das atualizações da plataforma e do impulso comercial, a Synchronoss está oferecendo uma prévia de um novo conceito baseado em nuvem projetado para eventos e experiências em grupo. Baseado na plataforma de nuvem Synchronoss, o conceito apresenta espaços de nuvem específicos para eventos que reúnem fotos, vídeos e conteúdo relacionado em um só lugar, facilitando a contribuição, o acesso e a revisão de conteúdo vinculado a viagens, celebrações, eventos ao vivo ou atividades em grupo.

A experiência está sendo explorada para uso direto do consumidor, bem como futura distribuição ou integração por meio de parceiros estratégicos. A prévia ilustra como a nuvem pessoal pode evoluir além do armazenamento estático para oferecer melhor suporte à forma como as pessoas capturam, organizam e lembram de experiências juntas, mantendo fortes controles de segurança e privacidade.

“Na CES este ano estamos demonstrando como a Synchronoss continua a fortalecer a base da nossa plataforma de nuvem, ao mesmo tempo em que expande a forma como ela pode ser usada e experimentada”, disse Jeff Miller, Presidente e CEO da Synchronoss Technologies. “Da segurança e inteligência aprimoradas em toda a nossa plataforma, ao crescente impulso da nossa solução Capsyl, à visualização de novas maneiras pelas quais a nuvem pode oferecer suporte a experiências compartilhadas, estamos focados em ajudar nossos parceiros a oferecer serviços confiáveis e significativos aos seus clientes.”

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), líder global em soluções pessoais de nuvem, capacita os provedores de serviços a estabelecer conexões seguras e significativas com seus assinantes. Nossa plataforma SaaS Cloud simplifica os processos de integração e promove o envolvimento dos assinantes por meio do uso da inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e outros recursos avançados, resultando em fluxos de receita aprimorados, despesas reduzidas e tempo de comercialização mais rápido. Milhões de assinantes confiam na Synchronoss para proteger suas memórias mais queridas e conteúdo digital importante. Explore como as nossas soluções focadas na nuvem redefinem a forma da conexão digital com seu mundo digital em www.synchronoss.com.

Contato de Relações com a Mídia:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Contato de Relações com Investidores:

Ryan Gardella

ICR INC.

ryan.gardella@icrinc.com