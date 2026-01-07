Synchronoss 在 CES 2026 展示扩展个人云平台、强调 Capsyl 发展势头并发布全新产品预览

新泽西州布里奇沃特, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球个人云解决方案领导者和创新者 Synchronoss Technologies, Inc. (以下简称“Synchronoss”) (NASDAQ: SNCR) 今日在拉斯维加斯 CES 2026 上宣布，其白标 Synchronoss Personal Cloud 平台将全面扩展功能。公司同时重点展示其一站式个人云解决方案 Capsyl 正持续保持增长势头，并预告将推出一款专注于共享瞬间与群组互动的全新活动驱动数字体验产品。

Synchronoss 个人云平台功能扩展

在 CES 展会上，Synchronoss 展示了其白标个人云平台的全新升级功能，旨在帮助运营商与品牌方提供安全、可扩展且差异化的云服务。此次升级强化了核心内容管理、跨设备备份同步及云智能功能，同时强化了隐私与安全控制措施，包括为敏感内容设置锁定文件夹、精细化访问与共享权限管理，以及用于安全存储实体文件的集成文档扫描功能。



Capsyl 发展势头与市场拓展

Synchronoss 还重点介绍了其托管式、全托管个人云解决方案 Capsyl 的最新进展，该方案专为服务提供商和消费品牌快速部署而设计。Capsyl 提供开箱即用的高端个人云功能，包括跨设备访问、精选回忆库和 AI 驱动的内容工具，同时极大降低了运营复杂度。

在成功上市一周年之际，Capsyl 已突破其最初的移动业务版图，拓展至支持更多访问类型及消费者保护应用场景，包括固定宽带访问和集成化安全功能。此次扩展将支持更丰富的家庭与多设备体验，也反映了市场对兼具高端功能、本地化特性与快速上市能力的一体化云服务日益增长的需求。

全新活动驱动型群组体验应用预览

除了平台升级与商业进展，Synchronoss 还提前展示了一款基于云技术、围绕活动与群组体验设计的新概念产品。该产品基于 Synchronoss 云平台构建，创建了专属于特定活动的云空间，将照片、视频及相关内容汇聚一处，让人们能轻松贡献、访问并重温与旅行、庆典、现场活动或团体聚会相关的内容。

公司目前正在探索将该体验直接面向消费者的应用模式，以及未来通过战略合作伙伴进行分销或整合的可能性。本次预览展示了个人云如何突破静态存储的局限，在保持强大安全性和隐私控制的同时，更好地支持人们共同捕捉、整理与铭记生活体验。

Synchronoss Technologies 总裁兼首席执行官 Jeff Miller 表示：“今年在 CES，我们展示了 Synchronoss 如何持续巩固云平台基础，并拓展其应用场景与体验维度。无论是平台全方位的安全与智能升级、Capsyl 解决方案日益强劲的发展势头，还是对云端共享体验新模式的探索，我们都致力于帮助合作伙伴，为其客户提供可靠且有价值的服务。”

关于 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 是全球个人云解决方案的领导者，致力于帮助服务提供商与其用户建立安全而有意义的联系。我们的 SaaS 云平台简化了新用户引导流程，并利用人工智能 (AI)、机器学习和其他高级功能来提高用户参与度，从而增加收入流、减少费用并加快产品上市速度。数以百万计的用户信任 Synchronoss 来保护他们最珍贵的记忆和重要的数字内容。如需了解我们的云端解决方案如何重新定义您与数字世界的连接方式，请访问 www.synchronoss.com。

