Synchronoss 在 2026 消費電子展上呈現其擴充的個人雲端平台、Capsyl 強勁發展，並預覽全新服務

新澤西州布里奇沃特, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具領導地位的全球個人雲端平台創新公司 Synchronoss Technologies, Inc.（「Synchronoss」）(NASDAQ: SNCR)，今天在拉斯維加斯的 2026 消費電子展 (CES) 上宣佈其白標 Synchronoss Personal Cloud 平台的多項功能擴展。公司亦突顯其一站式個人雲端方案 Capsyl 的持續增長氣勢，並預覽以活動為本、專注於共享時刻及群組互動的全新數碼體驗。

Synchronoss 個人雲端平台功能擴展

在消費電子展上，Synchronoss 展示其白標個人雲端平台的全新增強功能，該平台旨在協助營運商及品牌提供安全穩妥、方便擴展、別樹一幟的雲端服務。最新升級不僅強化核心內容管理、跨裝置備份同步與雲端智能，更引入多項增強的私隱與安全管控措施，例如為敏感內容而設的鎖定資料夾、精細入微的存取與分享權限設定，以及整合式文件掃描功能，以便在雲端安全儲存實體文件。



Capsyl 發展氣勢及市場拓展

Synchronoss 同時重點展現 Capsyl 的持續進展，其為全面管理的託管式個人雲端解決方案，專為服務供應商和消費品牌快速部署而設。Capsyl 提供即開即用的高級個人雲端功能，包括跨裝置存取、精選回憶和人工智能 (AI) 內容工具，操作非常簡便。

在成功上市一週年之際，Capsyl 超越其初始移動領域，擴展至支援更多存取方式和消費者保護應用場景，包括固定寬頻及整合安全功能。是次拓展實現更廣泛的家庭與多裝置體驗，並反映出對結合高級功能、本地化與快速上市的一站式雲端服務需求增長。

預覽全新活動為本的群組體驗應用程式

除了平台更新及商業發展氣勢，Synchronoss 亦率先預覽全新雲端驅動概念，此概念專為活動及群組體驗而設。此概念建基於 Synchronoss 雲端平台，推出專屬特定活動的雲端空間，將照片、影片及相關內容匯聚一處，方便貢獻、存取並重溫與旅程、慶典、現場盛事或團體活動緊密相連的珍貴內容。

目前正在探索將直接此體驗給予消費者，並規劃未來透過策略合作夥伴作分銷或整合。此預覽展示個人雲端如何從靜態儲存進一步發展，以加強支援人們共同記錄、整理和重溫體驗，同時保持嚴密的安全與私隱管控。

Synchronoss Technologies 總裁兼行政總監 Jeff Miller 表示：「在今年消費電子展上，我們展示 Synchronoss 如何持續強化雲端平台的基礎，同時拓展其應用場景及體驗方式。從更臻提升的平台保安與智能，以至 Capsyl 解決方案日益增長的發展氣勢，乃至預覽雲端如何促進分享體驗的新方向，我們始終專注協助合作夥伴為其客戶提供富有價值的可靠服務。」

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 是全球個人雲端解決方案的領導者，專門協助服務提供商與其訂購者建立安全而有意義的連接。我們的軟件即服務 (SaaS) 雲端平台採用人工智能 (AI)、機器學習及其他尖端功能簡化了加入流程，促進訂購者的參與，從而增加收入流、降低成本和加快上市時間。上萬名訂購者信任 Synchronoss 來保護他們最珍貴的回憶和重要的數碼內容。請瀏覽 www.synchronoss.com，探索我們以雲端為中心的解決方案，了解其如何重新定義您與數碼世界的聯繫。

媒體關係聯絡人：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

投資者關係聯絡人：

Ryan Gardella

ICR INC.

ryan.gardella@icrinc.com