Technip Energies remporte deux grands contrats auprès de BPCL pour de nouvelles unités dans les raffineries de Bina et de Mumbai en Inde

Technip Energies (PARIS : TE) a remporté deux grands(1) contrats attribués par Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) pour des projets clés dans ses raffineries de Bina, dans l’État du Madhya Pradesh, et de Mumbai, dans l’État du Maharashtra, en Inde.

Le premier contrat porte sur des services d'ingénierie, de fourniture des équipements, de construction et de mise en service (EPCC) pour de nouvelles unités de polypropylène et de butène-1 sur la raffinerie de Bina. Ces unités produiront respectivement 550 KTPA(2) de polypropylène et 50 KTPA de butène-1, des composants essentiels utilisés dans la fabrication de produits courants tels que les matériaux d’emballage, les canalisations et les composants automobiles. Ce contrat s’inscrit dans le cadre du projet d’expansion pétrochimique et de raffinage de Bina de BPCL, lequel comprend une augmentation des capacités de raffinage, la construction d’un nouveau vapocraqueur et des unités pétrochimiques en aval.

Le second est un contrat d’ingénierie, de services pour la fourniture d’équipements et de supervision de la construction (EPsCm) pour une unité de craquage catalytique fluidisé de résidus pétroliers (PRFCC) de 3 MMTPA(3) au sein de la raffinerie de Mumbai. Il s’agira de la première unité PRFCC de ce type en Inde, destinée à convertir des résidus lourds de raffinage en produits plus légers et à plus forte valeur ajoutée. Le périmètre inclut également des unités auxiliaires ainsi que des installations hors-site et les utilités associées.

Ces contrats viennent renforcer plus de 20 ans de collaboration entre Technip Energies et BPCL. Fort d’une présence locale à Delhi, Mumbai, Chennai, Ahmedabad et Dahej, ainsi que plus de 50 ans d’expérience opérationnelle en Inde, Technip Energies reste pleinement engagé à accompagner le développement des infrastructures énergétiques du pays à travers la réalisation de projets complexes et de grande envergure.

Davendra Kumar, Directeur de Technip Energies en Inde, a déclaré : « Nous sommes honorés de soutenir BPCL dans ces importants projets de développement sur les sites de Bina et de Mumbai. Ces contrats reflètent la confiance de notre client quant à nos capacités d’ingénierie et à notre aptitude à mener à bien des projets complexes. Grâce à notre forte présence locale et à des décennies d'expertise, nous sommes fiers de contribuer au développement des infrastructures énergétiques et à la croissance économique de l’Inde. »

(1) La somme des deux contrats représente un « grand » contrat pour Technip Energies, correspondant à un chiffre d’affaires compris entre 250 millions et 500 millions d’euros. Ces contrats ont été enregistrés au quatrième trimestre 2025 dans les segments Livraison de Projet et Technologie, Produits et Services.

(2) KTPA : kilotonnes par an.

(3) MMTPA : millions de tonnes métriques par an.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

