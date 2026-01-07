Orrön Energy säkrar elnätstillgång för sex projekt i Storbritannien och erhåller myndighetsgodkännanden för ytterligare projekt i Tyskland

Orrön Energy AB (”Orrön Energy” eller ”bolaget”) meddelar fortsatta framsteg inom sin projektplattform, vilket belyser projektportföljens värde och mognadsgrad. Inom ramen för den nyligen slutförda elnätsreformen i Storbritannien har bolaget säkrat tillgång till elnätsanslutningar för sex storskaliga projekt med en sammanlagd förväntad kapacitet om 2,9 GW. Samtidigt har ytterligare framsteg gjorts inom bolagets tyska plattform, där bolaget har erhållit myndighetsgodkännanden för tre projekt med en installerad kapacitet om sammanlagt cirka 250 MW.

Elnätsanslutningarna i Storbritannien har säkrats som en del av elnätsreformen, och möjliggör anslutning av sex storskaliga projekt. Tre av projekten är solenergiprojekt med en sammanlagd förväntad kapacitet om 1,8 GW, och tre är datacenterprojekt med en sammanlagd förväntad kapacitet om 1,1 GW. Bindande elnätsavtal, med ytterligare detaljer om tidpunkt för anslutning, förväntas att erhållas under det tredje kvartalet 2026. Projekten är tillståndsklara, med säkrad tillgång till både mark och elnätsanslutningar, och bolaget kommer att utvärdera avyttringsmöjligheter när bindande elnätsavtal erhållits.

Bolaget fortsätter samtidigt att bygga momentum inom den tyska plattformen, där tre solenergiprojekt med en sammanlagd kapacitet om cirka 250 MW har erhållit lokala myndighetsgodkännanden, varav ett projekt utgjorde del av den portföljförsäljning som nyligen meddelades. Därutöver har bolaget gjort betydande framsteg inom ett flertal storskaliga batteriprojekt med säkrad marktillgång, för vilka bekräftelse på elnätstillgång förväntas i början av året. Detta följer på de senaste projektförsäljningarna, där projekt med en sammanlagd kapacitet om 310 MW har sålts till ett värde om 18 MEUR, villkorat av uppfyllandet av projektmilstolpar. Bolaget fortsätter att vidareutveckla en växande pipeline av ytterligare projekt inom denna plattform och kommer att löpande utvärdera möjligheter att realisera värde från sina utvecklingsprojekt.

Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy kommenterade:

”Jag är mycket nöjd över de starka resultaten och de framsteg vi gjort inom våra projektplattformar i Storbritannien och Tyskland. Genom att säkra tillgång till elnätanslutningar enligt Gate 2 i Storbritannien kan vi nu återuppta flera av de diskussioner som tillfälligt pausades till följd av elnätreformen som nu har slutförts. Samtidigt har den tyska plattformen nu mognat till det stadium där projektförsäljningar genomförs. Med ett genomsnittligt försäljningspris om cirka 55 TEUR per MW under 2025, i kombination med storleken på vår projektportfölj, är jag övertygad om att detta kommer att bidra till betydande värdeskapande framöver.”

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

