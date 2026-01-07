Autokaubanduse tegevuse laiendamine Eestis äriühingute osaluste omandamise kaudu

Täna, 07.01.2026, sõlmis TKM Grupp AS-i 100% tütarettevõte TKM Auto OÜ lepingu, millega omandab 100%-lise osaluse kolmes äriühingus:

Rohe Auto AS , registreeritud aktsiakapitaliga 120 000 eurot, mis jaotub 200 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot aktsia kohta;

, registreeritud aktsiakapitaliga 120 000 eurot, mis jaotub 200 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot aktsia kohta; SKO Motors OÜ , registreeritud osakapitaliga 251 000 eurot, mis jaotub üheks osaks nimiväärtusega 251 000 eurot; ja

, registreeritud osakapitaliga 251 000 eurot, mis jaotub üheks osaks nimiväärtusega 251 000 eurot; ja enne tehingu lõpuleviimist asutatav kinnisvara valdusega tegelev osaühing registreeritava osakapitaliga 10 000 eurot, mis saab jaotuma üheks osaks nimiväärtusega 10 000 eurot.

Rohe Auto AS ja SKO Motors OÜ peamiseks tegevusalaks on Škoda kaubamärki kandvate sõidukite müük, varuosade ja lisavarustuse jae- ja hulgimüük ja hooldus- ning remontööde teostamine Tallinna ja Harjumaa piirkonnas. Samuti tegeletakse kasutatud autode müügiga ning pakutakse klientidele autode komisjonimüügi teenust. Rohe Auto AS omab hoonestusõigust asukohaga Sõpruse pst 151, Tallinn, kus asub tema opereeritav autosalong. SKO Motors OÜ omab hoonestusõigust asukohaga Pärnu mnt 543, Jälgimäe küla, Saku vald, kus asub tema opereeritav autosalong. Tehingu objektiks ei ole käesoleval ajal Rohe Auto AS-ile ja SKO Motors OÜ-le kuuluv osalus Carstadt OÜ-s, mis võõrandatakse tehingu lõpuleviimise eelselt. Enne tehingu lõpuleviimist asutatav kinnisvara valdusega tegelev osaühing saab omama kinnistut asukohaga Harju maakond, Saku vald, Jälgimäe küla, Pärnu mnt 543.

Aktsiate ja osade omandamise leping näeb ette tehingu lõpuleviimise pärast vajalike kooskõlastuste saamist Konkurentsiametilt ja täiendavate toimingute läbi viimist.

TKM Grupp AS-i eesmärk on olnud laieneda autokaubanduse valdkonnas, mis on alates 2007. aastast olnud järjepidevalt üheks grupi äritegevuse strateegiliseks segmendiks. Grupi autokaubandussegment koosneb sõltumatu diilervõrguga KIAde maaletoojast Baltikumis ning kokku kuuest autode jaemüügi ja teenindusega tegelevast esindusest Eestis, Lätis ja Leedus. Grupp tegeleb KIAde jaemüügiga Eestis, Lätis ja Leedus ning Škodade jaemüügiga varasemalt juba Lätis ja Leedus, samuti ollakse Peugeot edasimüüjad Eestis ja Lätis. Grupi autosegmendi 2024. aasta müügitulu oli 200,8 miljonit eurot. Škoda edasimüügiõiguse omandamine käesoleva tehinguga on loogiline samm Grupi brändiportfelli täiendamiseks ja ühtlustamiseks, mis annab võimaluse pakkuda klientidele laiemat valikut.

Rohe Auto AS ja SKO Motors OÜ vastavalt ainuaktsionär ja -osanik AS Adole Invest on üks suurimaid autokaubanduskontserne Eestis. AS Adole Invest kontserni kuuluv AS Auto 100 on Škoda kaubamärki kandvate sõidukite maaletooja Eestis, alates 2017.aasta lõpust Lätis (AS Auto 100 Läti filiaal) ja alates 2023.aasta algusest ka Leedus. Samuti esindatakse Porsche kaubamärki kandvaid sõidukeid Eestis ja ollakse ametlik Bentley Motors ja Automobili Lamborghini müügi- ja järelteeninduspartner. Täiendavalt tegeletakse sõiduautode renditeenuste osutamisega ja autode keretöödega.

Tehing ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena ega tehinguna seotud isikuga NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ega avalda olulist mõju TKM Grupp AS-i tegevusele. TKM Grupp AS-i nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingutest muul viisil isiklikult huvitatud.



Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

info@tkmgrupp.ee