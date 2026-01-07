Aktsiakapitali suurendamine seoses optsiooniprogrammi realiseerimisega ning märkimistulemused

ASi Harju Elekter Group nõukogu otsustas suurendada ettevõtte aktsiakapitali 34 020 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel. Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida uusi aktsiaid 29. aprillil 2021. aasta üldkoosoleku otsusega kinnitatud optsiooniprogrammis osalevatele Harju Elektri ja tema tütarettevõtete juhatuse liikmetele ja võtmeisikutele.

Optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissioonist võttis osa 5 Harju Elekter Groupi juhatuse liiget, kes märkisid kokku 54 000 aktsiat 243 000 euro eest.

ASi Harju Elekter Group nõukogu otsused:

Suurendada Harju Elektri aktsiakapitali 34 020 euro võrra, mille tulemusena suureneb ettevõtte aktsiakapital 11 671 235,10 eurolt 11 705 255,10 euroni. Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 54 000 uut lihtaktsiat (ISIN kood: EE3100004250) arvestusliku väärtusega 0,63 eurot aktsia kohta. Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia väljalaskehind on 4,50 eurot, millest 0,63 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 3,87 eurot on ülekurss. Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies ulatuses rahaliste sissemaksetega. Uute märgitud aktsiate eest tasumise tähtaeg on 9. jaanuar 2026. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Harju Elektril kokku 18 579 770 nimiväärtuseta lihtaktsiat. Vastavalt Harju Elektri 29. aprilli 2021. a üldkoosoleku otsusele, millega kinnitati Harju Elektri aktsiaoptsiooniprogramm ja selle põhitingimused, kuulub uute aktsiate märkimise eesõigus Harju Elektri nõukogu poolt kindlaks määratud Harju Elektri ja tema tütarettevõtete juhatuse liikmetele ja võtmeisikutele, kellega on sõlmitud vastavad optsioonilepingud. Harju Elektri aktsionäridele, kellele aktsiaoptsiooniprogramm ei laiene, puudub eesõigus aktsiakapitali suurendamise käigus Harju Elektri uusi aktsiaid märkida. Märkimise eesõiguse teostamise ja aktsiate märkimise aeg oli 5. jaanuar 2026. Kõik emissioonis osalejad esitasid märkimisavaldused tähtaegselt. Emissioon märgiti täis Aktsiakapitali suurendamisega ei kaasne Harju Elektri lihtaktsiatega seoses mistahes erisusi või õiguso. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2025. aasta majandusaastast.

Kõik aktsiaemissiooni käigus emiteeritud AS-i Harju Elekter Group uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil päeval, mis järgneb päevale, mil Eesti väärtpaberite keskregister (Nasdaq CSD) on täiendavalt emiteeritud ajutise ISIN-koodiga aktsiad kandnud kokku põhilise ISIN-koodiga eelnevalt emiteeritud aktsiatega.

Tiit Atso

Juhatuse esimees

+372 674 7400

