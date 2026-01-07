„Utenos trikotažo“ finansų vadovu tapo G. Kudarauskas

SBA grupės įmonėje „Utenos trikotažas“ paskirtas naujas finansų vadovas Gediminas Kudarauskas, pakeitęs anksčiau šias pareigas ėjusį Tadą Baužį. Po sėkmingų 2025 metų, bendrovė žengia į naują etapą, orientuotą į tolesnę pagrindinių veiklų plėtrą, o naujojo finansų vadovo patirtis padės dar labiau stiprinti „Utenos trikotažo“ pozicijas.
G. Kudarauskas yra sukaupęs ilgametės finansų ir vadovavimo patirties, o pastaruosius keletą metu dirbo „Hertz Baltics” finansų vadovu. Savo ankstesnėse darbovietėse G. Kudarauskas sėkmingai pritraukė finansavimą, užtikrino apskaitos automatizavimo projektų įgyvendinimą, efektyviai valdė didelės apimties biudžetus. „Utenos trikotažo“ finansų vadovo pareigas G. Kudarauskas eis būdamas ir verslo kontrolieriumi SBA grupėje.
„Bendrovė praėjusiais metais pasiekė finansinį lūžį bei sėkmingai įgyvendina restruktūrizavimo planus, o finansų vadovo rolė užtikrinti tolesnę plėtrą – ypač svarbi. Neabejoju, kad Gedimino patirtis ir strateginis požiūris padės mums ir toliau siekti tvarios plėtros,“ – sako „Utenos trikotažo“ vadovė Nomeda Kaučikienė.
T. Baužys dėl asmeninių priežasčių iš „Utenos trikotažo“ pasitraukė 2025 m. pabaigoje.
Per devynis 2025 m. mėnesius „Utenos trikotažas“ toliau tęsė augimą – įmonių grupės pajamos išaugo 30,7% ir pasiekė 15,9 mln. eurų. Eksportas sudarė 80,7 proc. visų pardavimų. Bendrovės EBITDA siekė 0,7 mln. Eur.
