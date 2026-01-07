Virtune AB (Publ) („Virtune“) hat die Neugewichtung für Dezember 2025 des Virtune Stablecoin Index ETP durchgeführt

Stockholm, 7. Januar 2026 – Virtune gibt heute den Abschluss der ersten Neugewichtung des Virtune Stablecoin Index ETP (ISIN: SE0026821282, WKN: A4AQH5) bekannt, das an der Nasdaq Stockholm und Helsinki, sowie Deutsche Börse Xetra notiert ist.

Neben dem Virtune Stablecoin Index ETP umfasst das Produktportfolio von Virtune:

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Litecoin ETP

Virtune XRP ETP

Virtune Avalanche ETP

Virtune Chainlink ETP

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Staked Polygon ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Crypto Altcoin Index ETP

Virtune Bitcoin Prime ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Stellar ETP

Virtune Staked NEAR ETP

Virtune Coinbase 50 Index ETP

Virtune Stablecoin Index ETP

Virune Sui ETP

Virtune Bittensor ETP

Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, um Marktentwicklungen widerzuspiegeln und sicherzustellen, dass er weiterhin die relevantesten und qualitativ hochwertigsten Krypto-Assets repräsentiert. Die Neubewertung passt die Gewichtung basierend auf der Marktkapitalisierung an und kann das Entfernen oder Hinzufügen bestimmter Vermögenswerte beinhalten.

Indexallokation zum 30. Dezember (vor Neugewichtung):



Ethereum: 44,08%

XRP: 23,62%



Solana: 17,39%



Chainlink: 6,12%



Stellar: 5,66%



Aave: 3,13%



Indexallokation zum 30. Dezember (nach Neugewichtung):



Ethereum: 41,84%

XRP: 23,79%

Solana: 18,53%

Chainlink: 6,56%

Stellar: 5,90%

Aave: 3,39%

Diese Neugewichtung führt zu keinen Änderungen der im Index enthaltenen Krypto-Assets.



Die Performance des Virtune Stablecoin Index ETP im Dezember betrug +0,53%.



Das Virtune Stablecoin Index ETP ist ein physisch besichertes börsengehandeltes Produkt (ETP), das Anlegern eine einfache, sichere und kostengünstige Möglichkeit bietet, ein Engagement im wachsenden Stablecoin-Ökosystem zu erhalten. Das Produkt verfolgt einen diversifizierten Index digitaler Vermögenswerte, die die Infrastruktur und Grundlage bereitstellen, die Stablecoins ermöglichen, und die von ihrer zunehmenden Nutzung und Verbreitung profitieren dürften.

Weitere Informationen über Virtune und unsere ETPs finden Sie unter www.virtune.com , wo Sie auch Ihre E-Mail-Adresse registrieren können, um unseren Newsletter zu abonnieren. Dieser enthält Updates zu kommenden ETP-Einführungen von Virtune sowie weitere Nachrichten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten.

Pressekontakt

Christopher Kock, CEO Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Digital-Asset-Manager und Emittent von Krypto-ETPs an regulierten europäischen Börsen. Mit regulatorischer Konformität, strategischen Kooperationen mit Branchenführern und unserem kompetenten Team ermöglichen wir Investoren weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Anlageprodukten, die im Einklang mit der sich wandelnden Landschaft des globalen Kryptomarktes stehen.