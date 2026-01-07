Virtune AB (Publ) („Virtune“) hat die Neugewichtung für Dezember 2025 des Virtune Stablecoin Index ETP durchgeführt

Stockholm, 7. Januar 2026 – Virtune gibt heute den Abschluss der ersten Neugewichtung des Virtune Stablecoin Index ETP (ISIN: SE0026821282, WKN: A4AQH5) bekannt, das an der Nasdaq Stockholm und Helsinki, sowie Deutsche Börse Xetra notiert ist.
Neben dem Virtune Stablecoin Index ETP umfasst das Produktportfolio von Virtune:
Virtune Bitcoin ETP
Virtune Staked Ethereum ETP
Virtune Staked Solana ETP
Virtune Staked Polkadot ETP
Virtune Litecoin ETP
Virtune XRP ETP
Virtune Avalanche ETP
Virtune Chainlink ETP
Virtune Arbitrum ETP
Virtune Staked Polygon ETP
Virtune Staked Cardano ETP
Virtune Crypto Altcoin Index ETP
Virtune Bitcoin Prime ETP
Virtune Crypto Top 10 Index ETP
Virtune Stellar ETP
Virtune Staked NEAR ETP
Virtune Coinbase 50 Index ETP
Virtune Stablecoin Index ETP
Virune Sui ETP
Virtune Bittensor ETP
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, um Marktentwicklungen widerzuspiegeln und sicherzustellen, dass er weiterhin die relevantesten und qualitativ hochwertigsten Krypto-Assets repräsentiert. Die Neubewertung passt die Gewichtung basierend auf der Marktkapitalisierung an und kann das Entfernen oder Hinzufügen bestimmter Vermögenswerte beinhalten.
Indexallokation zum 30. Dezember (vor Neugewichtung):
Ethereum: 44,08%
XRP: 23,62%
Solana: 17,39%
Chainlink: 6,12%
Stellar: 5,66%
Aave: 3,13%
Indexallokation zum 30. Dezember (nach Neugewichtung):
Ethereum: 41,84%
XRP: 23,79%
Solana: 18,53%
Chainlink: 6,56%
Stellar: 5,90%
Aave: 3,39%
Diese Neugewichtung führt zu keinen Änderungen der im Index enthaltenen Krypto-Assets.
Die Performance des Virtune Stablecoin Index ETP im Dezember betrug +0,53%.
Das Virtune Stablecoin Index ETP ist ein physisch besichertes börsengehandeltes Produkt (ETP), das Anlegern eine einfache, sichere und kostengünstige Möglichkeit bietet, ein Engagement im wachsenden Stablecoin-Ökosystem zu erhalten. Das Produkt verfolgt einen diversifizierten Index digitaler Vermögenswerte, die die Infrastruktur und Grundlage bereitstellen, die Stablecoins ermöglichen, und die von ihrer zunehmenden Nutzung und Verbreitung profitieren dürften.
Wenn Sie als (institutioneller) Investor Interesse an einem Treffen mit Virtune haben, um die Chancen unserer ETPs für Ihr Asset-Management zu besprechen oder mehr über Virtune und unsere ETPs zu erfahren, zögern Sie bitte nicht, uns unter hello@virtune.com zu kontaktieren.
Pressekontakt
Christopher Kock, CEO Virtune AB (Publ)
Christopher@virtune.com
+46 70 073 45 64
Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Digital-Asset-Manager und Emittent von Krypto-ETPs an regulierten europäischen Börsen. Mit regulatorischer Konformität, strategischen Kooperationen mit Branchenführern und unserem kompetenten Team ermöglichen wir Investoren weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Anlageprodukten, die im Einklang mit der sich wandelnden Landschaft des globalen Kryptomarktes stehen.
Krypto-Investitionen sind mit hohen Risiken verbunden. Virtune erteilt keine Anlageberatung. Investitionen erfolgen auf eigenes Risiko. Wertpapiere können im Wert steigen oder fallen; es gibt keine Garantie für den Erhalt des investierten Kapitals. Lesen Sie den Prospekt, das KID und die Bedingungen auf www.virtune.com.