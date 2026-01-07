Virtune AB (Publ) (“Virtune”) har genomfört rebalanseringen för december 2025 av Virtune Stablecoin Index ETP

Stockholm, 7 januari 2026 – Virtune meddelar idag att den första rebalanseringen av Virtune Stablecoin Index ETP (ISIN: SE0026821282) har genomförts. Produkten är noterad på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki och Xetra.

Utöver Virtune Stablecoin Index ETP inkluderar Virtunes produktportfölj:

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune XRP ETP

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Crypto Altcoin Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Litecoin ETP

Virtune Avalanche ETP

Virtune Chainlink ETP

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Staked Polygon ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Bitcoin Prime ETP

Virtune Stellar ETP

Virtune Staked NEAR ETP

Virtune Coinbase 50 Index ETP

Virtune Stablecoin Index ETP

Virtune Sui ETP

Virtune Bittensor ETP



Indexfördelning per den 30 december (innan rebalansering):

Ethereum: 44,08%



XRP: 23,62%



Solana: 17,39%



Chainlink: 6,12%



Stellar: 5,66%



Aave: 3,13%



Indexfördelning per den 30 december (efter rebalansering):

Ethereum: 41,84%

XRP: 23,79%

Solana: 18,53%

Chainlink: 6,56%

Stellar: 5,90%

Aave: 3,39%

Indexet rebalanseras kvartalsvis för att återspegla marknadsförändringar och säkerställa att det fortsätter att representera de mest relevanta och kvalitativa kryptotillgångarna. Rebalanseringen justerar viktningen baserat på marknadsvärde och kan innebära att vissa tillgångar tas bort eller läggs till.

Denna rebalansering innebär inga förändringar av de krypto­tillgångar som ingår i indexet.



Utfallet för Virtune Stablecoin Index ETP under december uppgick till +0,53%.

Virtune Stablecoin Index ETP är en fysiskt backad börshandlad produkt (ETP) designad för att erbjuda investerare ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att få exponering mot det växande stablecoin-ekosystemet. Produkten följer ett diversifierat index av digitala tillgångar som tillhandahåller infrastrukturen och rälsen som gör stablecoins möjliga, och som förväntas gynnas av deras ökande användning och tillväxt.

Om du, som (institutionell) investerare, är intresserad av att träffa Virtune för att diskutera de möjligheter våra ETP:er erbjuder för din kapitalförvaltning eller för att lära dig mer om Virtune och våra ETP:er, tveka inte att kontakta oss på hello@virtune.com. Du kan också läsa mer om Virtune och våra ETP:er på www.virtune.com och registrera din e-postadress på vår webbplats för att prenumerera på våra nyhetsbrev, som täcker uppdateringar om Virtunes kommande ETP-lanseringar och annan nyhetshantering relaterad till digitala tillgångar.

Presskontakt

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64