Virtune AB (Publ) (“Virtune”) har genomfört rebalanseringen för december 2025 av Virtune Stablecoin Index ETP

Stockholm, 7 januari 2026 – Virtune meddelar idag att den första rebalanseringen av Virtune Stablecoin Index ETP (ISIN: SE0026821282) har genomförts. Produkten är noterad på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki och Xetra.
Utöver Virtune Stablecoin Index ETP inkluderar Virtunes produktportfölj:
Virtune Bitcoin ETP
Virtune Staked Ethereum ETP
Virtune XRP ETP
Virtune Staked Solana ETP
Virtune Staked Polkadot ETP
Virtune Crypto Altcoin Index ETP
Virtune Crypto Top 10 Index ETP
Virtune Litecoin ETP
Virtune Avalanche ETP
Virtune Chainlink ETP
Virtune Arbitrum ETP
Virtune Staked Polygon ETP
Virtune Staked Cardano ETP
Virtune Bitcoin Prime ETP
Virtune Stellar ETP
Virtune Staked NEAR ETP
Virtune Coinbase 50 Index ETP
Virtune Stablecoin Index ETP
Virtune Sui ETP
Virtune Bittensor ETP
Indexfördelning per den 30 december (innan rebalansering):
Ethereum: 44,08%
XRP: 23,62%
Solana: 17,39%
Chainlink: 6,12%
Stellar: 5,66%
Aave: 3,13%
Indexfördelning per den 30 december (efter rebalansering):
Ethereum: 41,84%
XRP: 23,79%
Solana: 18,53%
Chainlink: 6,56%
Stellar: 5,90%
Aave: 3,39%
Indexet rebalanseras kvartalsvis för att återspegla marknadsförändringar och säkerställa att det fortsätter att representera de mest relevanta och kvalitativa kryptotillgångarna. Rebalanseringen justerar viktningen baserat på marknadsvärde och kan innebära att vissa tillgångar tas bort eller läggs till.
Denna rebalansering innebär inga förändringar av de kryptotillgångar som ingår i indexet.
Utfallet för Virtune Stablecoin Index ETP under december uppgick till +0,53%.
Virtune Stablecoin Index ETP är en fysiskt backad börshandlad produkt (ETP) designad för att erbjuda investerare ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att få exponering mot det växande stablecoin-ekosystemet. Produkten följer ett diversifierat index av digitala tillgångar som tillhandahåller infrastrukturen och rälsen som gör stablecoins möjliga, och som förväntas gynnas av deras ökande användning och tillväxt.
Presskontakt
Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)
Christopher@virtune.com
+46 70 073 45 64
Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.
Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd. Investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller minska i värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på www.virtune.com.