PERSBERICHT



Wolters Kluwer lanceert Libra Legal AI Workspace in Nederland

Geïntegreerde AI-oplossing moderniseert juridische

workflows met zekerheid en vooruitstrevende AI technologie.

Alphen aan den Rijn/Berlijn – 7 januari, 2026 – Wolters Kluwer Legal & Regulatory heeft vandaag de lancering aangekondigd van de Libra Legal AI Workspace in Nederland. Deze werkomgeving combineert Libra’s toonaangevende AI-technologie met de betrouwbare juridische content van Wolters Kluwer. Deze lancering is een vroege mijlpaal in de realisatie van waarde uit Wolters Kluwer's recente overname van Libra Technology.

De Libra Legal AI Workspace biedt legal professionals een geïntegreerde werkomgeving voor de juridische praktijk, waarin zowel legal research, als het opstellen, nakijken en analyseren van juridische documenten mogelijk is. Daarbij hebben ze direct toegang tot wetgeving, jurisprudentie en de juridische content van Wolters Kluwer. Deze content is naadloos verbonden met de generatieve AI-mogelijkheden van Libra en ondersteunt het hele juridische werkproces.

Voor advocatenkantoren en corporate legal departments in Nederland introduceren Wolters Kluwer en Libra een nieuwe standaard voor het gebruik van AI binnen de juridische praktijk:

Een op maat gemaakte, AI-gedreven werkomgeving voor het juridisch onderzoek, het opstellen, nakijken en analyseren van documenten, naadloos geïntegreerd in bestaande werkprocessen.

Betrouwbare AI-resultaten op basis van de actuele, toonaangevende juridische content van Wolters Kluwer, waar je naar kan doorklikken. Die volledige transparantie van bronnen waarborgt de kwaliteit.

Aanzienlijk hogere efficiëntie door, voor het eerst, alle juridische workflows samen te brengen in één centrale legal AI workspace.

Een veilige omgeving die voldoet aan de hoogste privacy- en securitystandaarden.

Rimco Spanjer, VP & Managing Director Wolters Kluwer LR Benelux: "Met onze huidige producten, zoals InView, zijn we al diep verankerd in het werkproces van onze klanten. Door de introductie van de Libra Legal AI Workspace bieden wij hen een geïntegreerde AI-werkomgeving die hoogwaardige juridische content van Wolters Kluwer combineert met innovatieve technologie. Daardoor worden dagelijkse werkzaamheden van advocatenkantoren en juridische afdelingen aanzienlijk efficiënter."

Viktor von Essen, medeoprichter en CEO van Libra: "Wij zijn verheugd met de marktintroductie in Nederland. Hierdoor kunnen we direct het volledige potentieel van de Libra Legal AI Workspace laten zien in een van de kernmarkten van Wolters Kluwer. Ik kijk ernaar uit om de Nederlandse klanten te ontmoeten en demo’s te geven."

Vanaf vandaag kunnen legal professionals in Nederland direct starten met een gratis proefversie van de Libra Legal AI Workspace. Meer informatie is te vinden op www.libratech.ai/nl.

Over Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) is een wereldwijde leider op het gebied van informatievoorziening, softwareoplossingen en diensten voor professionals in gezondheidszorg, fiscaliteit en accounting, financiële en zakelijke compliance, juridisch en regelgeving, en bedrijfsprestaties en ESG. Wij helpen onze klanten om elke dag kritische beslissingen te nemen door deskundige oplossingen te bieden die diepgaande domeinkennis combineren met technologie en diensten. Wolters Kluwer rapporteerde in 2024 een jaaromzet van €5,9 miljard. De groep bedient klanten in meer dan 180 landen, heeft vestigingen in meer dan 40 landen en heeft wereldwijd ongeveer 21.600 mensen in dienst. Het hoofdkantoor is gevestigd in Alphen aan den Rijn, Nederland.

Het aandeel Wolters Kluwer is genoteerd op Euronext Amsterdam (WKL) en is opgenomen in de AEX-, Euro Stoxx 50- en Euronext 100-indexen. Wolters Kluwer heeft een gesponsord niveau 1 American Depositary Receipt-programma. De ADR’s worden verhandeld op de over-the-countermarkt in de Verenigde Staten (WTKWY).

Bezoek voor meer informatie www.wolterskluwer.com en volg ons op LinkedIn, Facebook, YouTube en Instagram.

