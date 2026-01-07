|Til
Nasdaq Copenhagen A/S
|Direktionen
Bernstorffsgade 40
1577 København V
www.rd.dk
Telefon 7012 5300
7. januar 2026
Selskabsmeddelelse nummer 3/2026
Oplysning om ydelsesrækker, Realkredit Danmark A/S
I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om ydelsesrækker vedrørende
Realkredit Danmark A/S pr. 1. januar 2026. Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.
Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på www.rd.dk .
For yderligere oplysning om dataformat- og indhold henvises til NASDAQ OMX hjemmeside.
Med venlig hilsen
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 45 13 20 68.
Vedhæftede filer