Oplysning om ydelsesrækker, Realkredit Danmark A/S

 | Source: Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S

Til


Nasdaq Copenhagen A/S
 Direktionen
Bernstorffsgade 40
1577 København V
www.rd.dk



Telefon 7012 5300







7. januar 2026

Selskabsmeddelelse nummer 3/2026

Oplysning om ydelsesrækker, Realkredit Danmark A/S


I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om ydelsesrækker vedrørende 
Realkredit Danmark A/S pr. 1. januar 2026. Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på www.rd.dk .

For yderligere oplysning om dataformat- og indhold henvises til NASDAQ OMX hjemmeside.


Med venlig hilsen

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 45 13 20 68.

Vedhæftede filer


Attachments

Nr. 3_Ydelsesraekker_dk Bilag til selskabsmeddelelse nr 3-2026

Recommended Reading