HIGHCO : bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 7 janvier 2026 (10h)
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Titre concerné : HIGH CO (ISIN FR0000054231)
Marché concerné : Euronext Paris (Compartiment C)
Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre HIGHCO et ODDO BHF
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HighCo à Oddo BHF, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié à la date du 31 décembre 2025 :
- 51 776 titres ; et
- 181 684 € d’espèces disponibles.
Il est rappelé qu’à la date de signature de ce contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 50 000 titres ; et
- 157 225 € d’espèces disponibles.
Sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 ont été exécutées :
- 537 transactions à l’achat ; et
- 609 transactions à la vente.
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 82 554 titres et 335 797 € à l’achat ; et
- 107 450 titres et 440 537 € à la vente.
A propos de HighCo
Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.
