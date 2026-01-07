HIGHCO : bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 7 janvier 2026 (10h)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Titre concerné : HIGH CO (ISIN FR0000054231)

Marché concerné : Euronext Paris (Compartiment C)

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre HIGHCO et ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HighCo à Oddo BHF, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié à la date du 31 décembre 2025 :

51 776 titres ; et

181 684 € d’espèces disponibles.

Il est rappelé qu’à la date de signature de ce contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

50 000 titres ; et

157 225 € d’espèces disponibles.

Sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 ont été exécutées :

537 transactions à l’achat ; et

609 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

82 554 titres et 335 797 € à l’achat ; et

107 450 titres et 440 537 € à la vente.

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochain rendez-vous

La publication aura lieu après la clôture des marchés .

Marge brute T4 2025 et 12 mois 2025 : mercredi 28 janvier 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

