Crédit Agricole Normandie Seine : Rapport financier semestriel 12 2025

CR CA NORMANDIE SEINE

Siège social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque - 76230 Bois-Guillaume 433 786 738 RCS Rouen

Paris, 1er janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA NORMANDIE SEINE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA NORMANDIE SEINE à Kepler Cheuvreux,à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 2 372 titres

- 455 579.14 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 552

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 748

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 6 100 titres pour 768 558.84 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 7 914 titres pour 986 564.24 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 4 186 titres

- 235 664.82 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 308

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 348

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 125 titres pour 300 037.75 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 3 951 titres pour 378 699.15 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 4 828 titres

- 114 606.06 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

