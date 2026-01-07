Elis: Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 31 12 2025

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 31 DECEMBRE 2025
Article L. 233-8-II du Code de Commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF
|Nombre d’actions composant le capital social
|232 848 588
|Nombre de droits de vote théoriques
|282 590 406
|Nombre de droits de vote exerçables
|282 218 628
Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL
AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 31 DECEMBER 2025
|Total number of shares
|232,848,588
|Theoretical number of voting rights
|282,590,406
|Number of exercisable voting rights
|282,218,628
This disclosure is on Elis web site www.elis.com
Contacts
Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury
Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
Charline Lefaucheux, Investor Relations
Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com
Attachment
- Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 31 12 2025