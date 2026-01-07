Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 02 – 2026

til Nasdaq Copenhagen

7. januar 2026

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 2. – 6. januar 2026 er foretaget følgende køb:

Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 4.108.500 1.067.658.026 2. januar 2026 17.000 223,66 3.802.220 5. januar 2026 15.000 223,29 3.349.350 6. januar 2026 15.000 223,13 3.346.950 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 4.155.500 1.078.156.546

ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.602.356 B-aktier svarende til 2,17 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 2. – 6. januar 2026 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 55 80 15

Vedhæftede filer