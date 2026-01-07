Den 7. januar 2026 fremsatte Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH et anbefalet offentligt tilbud til aktionærerne i Nilfisk Holding A/S om at overdrage alle udestående aktier i Nilfisk til Freudenberg

KOPENHAGEN, Danmark, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den 7. januar 2026 fremsatte Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH (“Freudenberg”) et anbefalet offentligt tilbud til aktionærerne i Nilfisk Holding A/S (“Nilfisk” eller “Selskabet”) om at overdrage alle udestående aktier i Nilfisk til Freudenberg til en pris på DKK 140 for hver aktie med en pålydende værdi på DKK 20 (henholdsvis “Overtagelsestilbuddet” og “Tilbudsprisen”), hvilket værdiansætter hele aktiekapitalen i Nilfisk til ca. DKK 3,80 mia. / EUR 507 mio.

De tre (3) største aktionærer i Nilfisk, der tilsammen ejer ca. 50,54 procent af de udestående aktier og stemmer i Selskabet, har afgivet tilsagn om at acceptere Overtagelsestilbuddet.

Bestyrelsen i Nilfisk har i sin redegørelse, som er offentliggjort i henhold til § 23 i bekendtgørelse nr. 614 af 2. juni 2025 om overtagelsestilbud, efter Freudenbergs offentliggørelse af tilbudsdokumentet vedrørende Overtagelsestilbuddet, enstemmigt anbefalet aktionærerne at acceptere Overtagelsestilbuddet.

Kontakte:

Michael Scheuer, global kommunikationschef, E: michael.scheuer@freudenberg.com ; Telefon: +49 6201 80-4094



