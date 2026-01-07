Hexadrone obtient le marquage CE et les certifications C5/C6 pour son drone TUNDRA 2.1

SAINT-FERRÉOL-D'AUROURE, France, 07 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hexadrone SAS annonce avoir obtenu le marquage CE ainsi que les certifications de classe C5 et C6 pour son drone TUNDRA 2.1. La certification a été délivrée à la suite à une évaluation complète menée par Applus+ Laboratories, un organisme notifié européen.

Délivrée conformément au règlement européen 2019/945, cette certification place Hexadrone parmi les premiers constructeurs européens de drones à se conformer au nouveau cadre réglementaire européen, qui entrera pleinement en vigueur le 1er janvier 2026.

« Cette certification marque la reconnaissance de notre engagement en faveur de l'excellence et de la conformité », déclare Alexandre Labesse, directeur général d'Hexadrone. « Elle permet à nos clients d'aborder sereinement les évolutions réglementaires de 2026. »

Une certification rigoureuse pour une solution pérenne

La certification délivrée par Applus+ Laboratories offre une sécurité juridique et technique optimale pour les opérations critiques, tout en renforçant la confiance dans la conformité long terme de la plateforme.

« Nous sommes fiers d'accompagner l'engagement d'Hexadrone en matière de qualité et de conformité réglementaire », indique un porte-parole d'Applus+ Laboratories. « Notre expertise des normes européennes et internationales garantit que des solutions innovantes comme Hexadrone répondent aux plus hauts standards de sécurité et de performance, permettant leur déploiement réussi sur le marché européen. »

L'obtention du marquage CE et de la certification C5/C6 pour le TUNDRA 2.1, qui fait partie des rares plateformes du marché à détenir ces certifications, fait suite à 24 mois de développement et un investissement de près de 500 000 €. Ce processus exigeant renforce la position d'Hexadrone en tant qu'acteur majeur sur les marchés européen et international des drones.

Le TUNDRA 2 s'est rapidement imposé comme une référence européenne grâce à son architecture entièrement modulaire. Sa dernière évolution, le TUNDRA 2.1, pousse cette approche encore plus loin à travers trois interfaces standardisées: [TR-LOCK], [TR-COMM] et [TR-MODULE] qui permettent l'intégration instantanée de charges utiles, de modules avioniques et de liaisons de données. Cette standardisation a permis le développement d'un écosystème unique de plus de 150 briques technologiques, créées par des partenaires français et européens.

Le TUNDRA 2.1 intègre également des technologies de sécurité avancées développées en collaboration avec Drone Rescue System et Impact, renforçant encore davantage la conformité réglementaire et la robustesse opérationnelle.

Déjà adopté par des unités des forces armées françaises et plusieurs opérateurs privés européens, le TUNDRA accompagne un large éventail de missions incluant la surveillance, la détection NRBC, les opérations de sécurité, la topographie, l'inspection industrielle, l'agriculture de précision, la recherche et le sauvetage, et bien d'autres.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e846216b-0321-4c22-a6f6-a1c971324a9d/fr