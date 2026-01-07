Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Bilan semestriel du contrat de liquidité CCI

CR CA TOURAINE POITOU

-
Siège social : 18 rue Salvador Allende CS50307 - 86008 Poitiers 399 780 097 RCS Poitiers

Paris, 1er janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA TOURAINE POITOU

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA TOURAINE POITOU à Kepler Cheuvreux,à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-   4 255 titres
-   618 179.86 € en espèces

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 393

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 763

-    Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 813 titres pour 533 113.79 €

-    Volume échangé sur le semestre à la vente : 7 696 titres pour 896 487.02 €

------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

•    que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-    7 138 titres
-    252 140.37 € en espèces

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 348

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 404

-    Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 571 titres pour 304 731.35 €

-    Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 166 titres pour 358 305.79 €

------------------------------------------------------------

•    que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-    7 500 titres
-    950 314.65 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

 o0o

 Achats Ventes
 Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR
Total3934 813533 113,79 7637 696896 487,02
01/07/20256272 565,54 1195,49
02/07/20253252 375,00 1195,01
03/07/20251195,19 6807 646,40
04/07/20252212 016,00 2212 018,10
07/07/2025--- 1201 920,00
08/07/20253212 016,00 3212 019,99
09/07/20251195,99 6797 641,67
10/07/20251197,51 3414 013,49
11/07/20251198,49 3333 250,83
14/07/20252201 970,00 4686 718,40
15/07/20255212 089,08 3414 088,93
16/07/20252212 079,42 5414 079,50
17/07/20251199,50 9616 095,73
18/07/202511100,20 4414 130,34
21/07/20253414 120,91 11100,98
22/07/20251614314 154,14 11100,62
23/07/2025--- 5807 900,00
24/07/20251199,99 3414 109,84
25/07/202511100,50 911912 110,63
28/07/20252404 140,00 7798 242,86
29/07/20253363 748,32 910310 812,94
30/07/202511105,00 79510 114,65
31/07/20251202 130,00 1202 140,00
01/08/20252404 260,00 4434 613,04
04/08/202511107,98 4404 330,80
05/08/20254808 601,60 1010111 110,00
06/08/202511111,88 1016018 128,00
07/08/202511114,98 3414 725,25
08/08/202511115,50 912114 107,39
11/08/20252404 660,00 26702,00
12/08/202522233,00 11117,00
13/08/202511116,02 3414 776,09
14/08/20253273 141,99 3222 572,90
15/08/202524464,52 5293 378,79
18/08/2025--- 1620924 864,73
19/08/20252404 720,80 3220024 550,00
20/08/2025--- 2019123 687,82
21/08/2025--- 1010012 900,00
22/08/2025--- 3422329 333,42
25/08/2025--- 1820828 327,52
26/08/2025--- 4233 197,00
27/08/2025--- 18344 161,94
28/08/2025--- 7819 973,53
02/09/20254738 710,36 ---
03/09/20251418821 789,20 6414 767,07
04/09/20252161 864,00 9627 254,00
05/09/202511117,50 1210011 910,00
08/09/20254404 770,00 11120,00
09/09/20252404 730,00 11118,50
10/09/20257465 389,82 3121 416,00
11/09/202511118,48 22236,98
12/09/202511118,48 11118,48
15/09/2025291 062,00 4384 512,50
16/09/202511119,52 11119,52
17/09/20256445 211,80 4414 888,02
18/09/202579611 255,04 3414 819,55
19/09/202569511 024,75 910111 867,50
22/09/202511118,50 5809 538,40
23/09/202511119,88 3222 637,36
24/09/2025--- 1202 382,00
25/09/20252212 488,71 3414 874,90
26/09/202511119,08 1424029 061,60
29/09/2025--- 1117021 323,10
30/09/2025--- 2014719 267,29
01/10/2025--- 5405 180,00
02/10/2025--- 10759 730,50
03/10/2025--- 910714 086,55
06/10/20251101 199,80 ---
07/10/2025--- 1816019 710,40
08/10/2025--- 6739 290,71
09/10/2025--- 2222 827,00
10/10/2025--- 510013 012,00
13/10/2025--- 3141 826,02
15/10/2025--- 2101 260,00
16/10/2025--- 5708 785,70
17/10/2025--- 4162 020,16
20/10/2025--- 3546 836,40
21/10/2025--- 7506 160,00
22/10/2025--- 810012 310,00
23/10/202513359,94 5607 273,80
24/10/2025--- 1215118 695,31
27/10/20252425 019,00 3202 430,00
28/10/20251317120 176,29 4394 708,86
29/10/20254404 630,40 1422526 667,00
30/10/202511119,50 4344 068,78
31/10/20251517921 170,33 5597 080,00
03/11/2025914216 756,00 11118,10
04/11/20255809 330,40 1110812 714,84
05/11/20254414 828,57 5394 612,53
06/11/20253222 585,00 11118,00
07/11/20251218421 145,28 2404 658,00
10/11/202511116,50 1010512 376,35
11/11/20253414 778,96 3172 023,51
12/11/2025--- 1013916 532,66
13/11/2025815518 379,90 4556 563,70
14/11/20253414 817,91 5617 268,15
17/11/202511119,50 6819 761,31
18/11/20251728132 761,79 ---
19/11/20255606 841,80 11115,02
20/11/20253161 799,68 3414 632,59
21/11/20251316017 580,80 11112,02
24/11/20251112013 010,40 ---
25/11/20251115616 482,96 2118219 488,56
26/11/2025714015 030,40 11107,60
27/11/202511106,52 5616 554,45
28/11/20253222 343,00 2021924 039,63
01/12/202525555,50 3414 621,52
02/12/20251014716 278,78 11113,46
03/12/20253414 459,16 610111 221,10
04/12/202511108,02 4313 418,06
05/12/2025610110 989,81 11110,04
08/12/20255808 502,40 11108,66
09/12/2025812012 726,00 3404 320,00
10/12/20254464 800,10 8818 608,68
11/12/2025914114 232,54 7515 192,82
12/12/20253414 090,98 2212 161,11
15/12/20256818 223,12 6747 565,76
16/12/20255616 157,34 6616 387,92
17/12/20254808 280,00 7424 410,00
18/12/20253313 228,03 6596 195,00
19/12/20254606 240,00 10717 511,09
22/12/2025714615 330,00 3394 123,86
23/12/20257808 391,20 9818 696,16
24/12/2025--- 5606 510,00
29/12/202522219,76 5424 629,66
30/12/20254616 517,85 5414 478,02
31/12/20251202 220,40 11111,50


 

