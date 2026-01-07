Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Bilan semestriel du contrat de liquidité CCI





CR CA TOURAINE POITOU

-

Siège social : 18 rue Salvador Allende CS50307 - 86008 Poitiers 399 780 097 RCS Poitiers

Paris, 1er janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA TOURAINE POITOU

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA TOURAINE POITOU à Kepler Cheuvreux,à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 4 255 titres

- 618 179.86 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 393

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 763

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 813 titres pour 533 113.79 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 7 696 titres pour 896 487.02 €

------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 7 138 titres

- 252 140.37 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 348

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 404

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 571 titres pour 304 731.35 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 166 titres pour 358 305.79 €

------------------------------------------------------------

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 7 500 titres

- 950 314.65 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 393 4 813 533 113,79 763 7 696 896 487,02 01/07/2025 6 27 2 565,54 1 1 95,49 02/07/2025 3 25 2 375,00 1 1 95,01 03/07/2025 1 1 95,19 6 80 7 646,40 04/07/2025 2 21 2 016,00 2 21 2 018,10 07/07/2025 - - - 1 20 1 920,00 08/07/2025 3 21 2 016,00 3 21 2 019,99 09/07/2025 1 1 95,99 6 79 7 641,67 10/07/2025 1 1 97,51 3 41 4 013,49 11/07/2025 1 1 98,49 3 33 3 250,83 14/07/2025 2 20 1 970,00 4 68 6 718,40 15/07/2025 5 21 2 089,08 3 41 4 088,93 16/07/2025 2 21 2 079,42 5 41 4 079,50 17/07/2025 1 1 99,50 9 61 6 095,73 18/07/2025 1 1 100,20 4 41 4 130,34 21/07/2025 3 41 4 120,91 1 1 100,98 22/07/2025 16 143 14 154,14 1 1 100,62 23/07/2025 - - - 5 80 7 900,00 24/07/2025 1 1 99,99 3 41 4 109,84 25/07/2025 1 1 100,50 9 119 12 110,63 28/07/2025 2 40 4 140,00 7 79 8 242,86 29/07/2025 3 36 3 748,32 9 103 10 812,94 30/07/2025 1 1 105,00 7 95 10 114,65 31/07/2025 1 20 2 130,00 1 20 2 140,00 01/08/2025 2 40 4 260,00 4 43 4 613,04 04/08/2025 1 1 107,98 4 40 4 330,80 05/08/2025 4 80 8 601,60 10 101 11 110,00 06/08/2025 1 1 111,88 10 160 18 128,00 07/08/2025 1 1 114,98 3 41 4 725,25 08/08/2025 1 1 115,50 9 121 14 107,39 11/08/2025 2 40 4 660,00 2 6 702,00 12/08/2025 2 2 233,00 1 1 117,00 13/08/2025 1 1 116,02 3 41 4 776,09 14/08/2025 3 27 3 141,99 3 22 2 572,90 15/08/2025 2 4 464,52 5 29 3 378,79 18/08/2025 - - - 16 209 24 864,73 19/08/2025 2 40 4 720,80 32 200 24 550,00 20/08/2025 - - - 20 191 23 687,82 21/08/2025 - - - 10 100 12 900,00 22/08/2025 - - - 34 223 29 333,42 25/08/2025 - - - 18 208 28 327,52 26/08/2025 - - - 4 23 3 197,00 27/08/2025 - - - 18 34 4 161,94 28/08/2025 - - - 7 81 9 973,53 02/09/2025 4 73 8 710,36 - - - 03/09/2025 14 188 21 789,20 6 41 4 767,07 04/09/2025 2 16 1 864,00 9 62 7 254,00 05/09/2025 1 1 117,50 12 100 11 910,00 08/09/2025 4 40 4 770,00 1 1 120,00 09/09/2025 2 40 4 730,00 1 1 118,50 10/09/2025 7 46 5 389,82 3 12 1 416,00 11/09/2025 1 1 118,48 2 2 236,98 12/09/2025 1 1 118,48 1 1 118,48 15/09/2025 2 9 1 062,00 4 38 4 512,50 16/09/2025 1 1 119,52 1 1 119,52 17/09/2025 6 44 5 211,80 4 41 4 888,02 18/09/2025 7 96 11 255,04 3 41 4 819,55 19/09/2025 6 95 11 024,75 9 101 11 867,50 22/09/2025 1 1 118,50 5 80 9 538,40 23/09/2025 1 1 119,88 3 22 2 637,36 24/09/2025 - - - 1 20 2 382,00 25/09/2025 2 21 2 488,71 3 41 4 874,90 26/09/2025 1 1 119,08 14 240 29 061,60 29/09/2025 - - - 11 170 21 323,10 30/09/2025 - - - 20 147 19 267,29 01/10/2025 - - - 5 40 5 180,00 02/10/2025 - - - 10 75 9 730,50 03/10/2025 - - - 9 107 14 086,55 06/10/2025 1 10 1 199,80 - - - 07/10/2025 - - - 18 160 19 710,40 08/10/2025 - - - 6 73 9 290,71 09/10/2025 - - - 2 22 2 827,00 10/10/2025 - - - 5 100 13 012,00 13/10/2025 - - - 3 14 1 826,02 15/10/2025 - - - 2 10 1 260,00 16/10/2025 - - - 5 70 8 785,70 17/10/2025 - - - 4 16 2 020,16 20/10/2025 - - - 3 54 6 836,40 21/10/2025 - - - 7 50 6 160,00 22/10/2025 - - - 8 100 12 310,00 23/10/2025 1 3 359,94 5 60 7 273,80 24/10/2025 - - - 12 151 18 695,31 27/10/2025 2 42 5 019,00 3 20 2 430,00 28/10/2025 13 171 20 176,29 4 39 4 708,86 29/10/2025 4 40 4 630,40 14 225 26 667,00 30/10/2025 1 1 119,50 4 34 4 068,78 31/10/2025 15 179 21 170,33 5 59 7 080,00 03/11/2025 9 142 16 756,00 1 1 118,10 04/11/2025 5 80 9 330,40 11 108 12 714,84 05/11/2025 4 41 4 828,57 5 39 4 612,53 06/11/2025 3 22 2 585,00 1 1 118,00 07/11/2025 12 184 21 145,28 2 40 4 658,00 10/11/2025 1 1 116,50 10 105 12 376,35 11/11/2025 3 41 4 778,96 3 17 2 023,51 12/11/2025 - - - 10 139 16 532,66 13/11/2025 8 155 18 379,90 4 55 6 563,70 14/11/2025 3 41 4 817,91 5 61 7 268,15 17/11/2025 1 1 119,50 6 81 9 761,31 18/11/2025 17 281 32 761,79 - - - 19/11/2025 5 60 6 841,80 1 1 115,02 20/11/2025 3 16 1 799,68 3 41 4 632,59 21/11/2025 13 160 17 580,80 1 1 112,02 24/11/2025 11 120 13 010,40 - - - 25/11/2025 11 156 16 482,96 21 182 19 488,56 26/11/2025 7 140 15 030,40 1 1 107,60 27/11/2025 1 1 106,52 5 61 6 554,45 28/11/2025 3 22 2 343,00 20 219 24 039,63 01/12/2025 2 5 555,50 3 41 4 621,52 02/12/2025 10 147 16 278,78 1 1 113,46 03/12/2025 3 41 4 459,16 6 101 11 221,10 04/12/2025 1 1 108,02 4 31 3 418,06 05/12/2025 6 101 10 989,81 1 1 110,04 08/12/2025 5 80 8 502,40 1 1 108,66 09/12/2025 8 120 12 726,00 3 40 4 320,00 10/12/2025 4 46 4 800,10 8 81 8 608,68 11/12/2025 9 141 14 232,54 7 51 5 192,82 12/12/2025 3 41 4 090,98 2 21 2 161,11 15/12/2025 6 81 8 223,12 6 74 7 565,76 16/12/2025 5 61 6 157,34 6 61 6 387,92 17/12/2025 4 80 8 280,00 7 42 4 410,00 18/12/2025 3 31 3 228,03 6 59 6 195,00 19/12/2025 4 60 6 240,00 10 71 7 511,09 22/12/2025 7 146 15 330,00 3 39 4 123,86 23/12/2025 7 80 8 391,20 9 81 8 696,16 24/12/2025 - - - 5 60 6 510,00 29/12/2025 2 2 219,76 5 42 4 629,66 30/12/2025 4 61 6 517,85 5 41 4 478,02 31/12/2025 1 20 2 220,40 1 1 111,50





