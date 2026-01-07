ORION OYJ
PÖRSSITIEDOTE / SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE
7.1.2026 KLO 16.30
Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)
Orion Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen suoraan, välillisesti ja rahoitusinstrumenttien kautta omistamien Orionin osakkeiden osuus on 6.1.2026 alittanut viisi (5) prosenttia Orion Oyj:n kaikista osakkeista.
BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:
|% osakkeista ja äänistä (Kohta A:n yhteismäärä)
|% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (Kohta B:n yhteismäärä)
|Yhteenlaskettu %-osuus (Kohdat A + B)
|Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
|Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen
|Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
|Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
|Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
|141 134 278 osaketta
744 770 339 ääntä
|Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)
|4,97 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
|0,02 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
|5,00 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
Kohta A: Osakkeet ja äänet
|Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
|Osakkeiden ja äänten lukumäärä
|Osakkeiden ja äänten %-osuus
|Suora (AML 9:5)
|Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
|Suora (AML 9:5)
|Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
|FI0009014377
|Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
|Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
|KOHTA A YHTEENSÄ
|Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
|Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Kohta B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:
|Rahoitusvälineen luonne
|Eräpäivä
|Toteutusaika
|Toimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys)
|Osakkeiden ja äänten lukumäärä
|Osakkeiden ja äänten %-osuus
|American Depositary Receipt (US68628Y1047
|N/A
|N/A
|Osaketoimitus
|Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
|Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
|Lainatut arvopaperit
|N/A
|N/A
|Osaketoimitus
|Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
|Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
|KOHTA B YHTEENSÄ
|Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
|Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Orion Oyj
|Liisa Hurme
Toimitusjohtaja
|Mikko Kemppainen
General Counsel
Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj
puhelin 010 426 2721
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orionpharma.com
