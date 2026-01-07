Kering : Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Kering

Communiqué - Bilan semestriel contrat de liquidité December 2025
| COMMUNIQUÉ DE PRESSE
|7 janvier 2026
COMMUNIQUE ETABLISSANT LE BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE KERING
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Kering à Rothschild Martin Maurel, à la date
du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titre
- 26 758 628 €
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 19 886
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 19 982
Volume échangé sur le semestre à l'achat : 406 850 actions pour 109 626 118,98 euros
Volume échangé sur le semestre à la vente : 407 090 actions pour 109 713 530,17 euros
Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 240 titres
- 26 395 783 €
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 15 526
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 16 774
Volume échangé sur le semestre à l'achat : 380 540 actions pour 79 648 592,58 euros
Volume échangé sur le semestre à la vente : 380 300 actions pour 79 496 652,28 euros
A propos de Kering
Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 47 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros en 2024.
|Contacts
|
Presse
|Emilie Gargatte
|+33 (0)1 45 64 61 20
|emilie.gargatte@kering.com
|Caroline Bruel
|+33 (0)1 45 64 62 53
|caroline.bruel-ext@kering.com
|Analystes/investisseurs
|Philippine de Schonen
|+33 (0)6 13 45 68 39
|philippine.deschonen@kering.com
|Aurélie Husson-Dumoutier
|+33 (0)1 45 64 60 45
|aurelie.husson-dumoutier@kering.com
Pièce jointe