Kering : Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Kering

Communiqué - Bilan semestriel contrat de liquidité December 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



7 janvier 2026

COMMUNIQUE ETABLISSANT LE BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE KERING

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Kering à Rothschild Martin Maurel, à la date

du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre

26 758 628 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 19 886

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 19 982

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 406 850 actions pour 109 626 118,98 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 407 090 actions pour 109 713 530,17 euros

Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

240 titres

26 395 783 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 15 526

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 16 774

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 380 540 actions pour 79 648 592,58 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 380 300 actions pour 79 496 652,28 euros

