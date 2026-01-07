ALSTOM S.A : Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Alstom

7 janvier 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Alstom à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

17 980 635 €

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant en € des transactions Achat 18,132 5,521,744 120,335,974.01 Vente 23,824 5,521,744 120,329,409.53

Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

17 987 200 €

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.



La liste complète des opérations est disponible dans le document pdf joint.

ALSTOM™ est une marque protégée du groupe Alstom.





À propos d’Alstom



Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 86 000 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2025. Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d'informations. Contacts Presse :

Philippe MOLITOR - Tel. : +33 (0) 7 76 00 97 79

philippe.molitor@alstomgroup.com







Coralie COLLET - Tel. : +33 (0) 7 63 63 09 62

coralie.collet@alstomgroup.com



Relations Investisseurs :

Cyril GUERIN - Tel.: +33 (0)6 07 89 36 16

cyril.guerin@alstomgroup.com







Guillaume GAUVILLE - Tel: +44 (0)7 588 022 744

guillaume.gauville@alstomgroup.com







Jalal DAHMANE - Tel: +33 (0)6 98 19 96 62

jalal.dahmane@alstomgroup.com





Pièce jointe