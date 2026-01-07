Bilan semestriel du contrat de liquidité LVMH contracté avec ODDO BHF SCA

Paris, le 7 janvier 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par LVMH à Oddo BHF SCA, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 21 000 titres
  • 27 492 796,91 euros en espèces 

Au cours du second semestre 2025, les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du contrat de liquidité LVMH :

  • 2 534 transactions exécutées à l’achat, portant sur un volume total de 159 987 titres et un montant total de 86 210 338,15 euros
  • 2 829 transactions exécutées à la vente, portant sur un volume total de 190 987 titres et un montant total de 103 815 560,90 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat qui a été mis en œuvre au cours du premier semestre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 40 000 titres
  • 32 476 235,80 euros en espèces
ACHATS VENTES
Date

 		Nombre de transactions

 		Nombre de titres

 		Capitaux en euros

 		 Date

 		Nombre de transactions

 		Nombre de titres

 		Capitaux en euros

 
 
Total2 534159 98786 210 338,15 Total2 829190 987103 815 560,90
01/07/2025000,00 01/07/2025705 0002 285 000,00
02/07/2025111 000469 000,00 02/07/2025735 0002 395 200,00
04/07/2025422 000960 000,00 04/07/2025000,00
07/07/2025191 000474 000,00 07/07/2025000,00
08/07/2025000,00 08/07/2025362 000962 000,00
09/07/2025000,00 09/07/2025171 000487 000,00
10/07/2025000,00 10/07/2025413 0001 485 000,00
11/07/2025413 0001 488 000,00 11/07/2025000,00
14/07/2025222 5001 198 500,00 14/07/202581 500721 725,00
15/07/2025422 000964 000,00 15/07/2025181 000485 000,00
16/07/2025142 000944 000,00 16/07/2025252 000953 000,00
17/07/2025442 000953 000,00 17/07/2025473 0001 441 350,00
18/07/2025603 0001 425 000,00 18/07/2025171 000481 000,00
21/07/2025332 000936 000,00 21/07/2025000,00
22/07/2025101 000465 000,00 22/07/2025131 000468 000,00
23/07/2025000,00 23/07/2025343 0001 432 300,00
24/07/2025393 0001 419 000,00 24/07/2025000,00
25/07/2025151 000464 000,00 25/07/2025605 0002 394 983,10
28/07/2025121 000489 000,00 28/07/2025661 000495 750,00
29/07/2025473 0001 443 000,00 29/07/2025000,00
30/07/2025000,00 30/07/2025303 0001 444 000,00
31/07/2025222 000952 000,00 31/07/2025000,00
01/08/2025443 0001 398 000,00 01/08/2025000,00
04/08/20256741342 456,25 04/08/20257241112 306,00
05/08/2025443 0001 368 000,00 05/08/2025000,00
06/08/2025221 000454 000,00 06/08/2025472 000918 250,00
07/08/2025221 000463 000,00 07/08/2025553 0001 392 000,00
08/08/20254500230 000,00 08/08/2025131 000464 650,00
11/08/2025332 000921 000,00 11/08/2025281 000465 000,00
12/08/2025272 000906 000,00 12/08/2025642 000915 000,00
13/08/2025000,00 13/08/2025653 2341 501 886,40
14/08/2025181 000467 000,00 14/08/2025221 382650 686,00
15/08/2025000,00 15/08/2025121 000477 000,00
18/08/2025201 000472 000,00 18/08/2025000,00
19/08/2025000,00 19/08/2025403 0001 453 000,00
20/08/2025000,00 20/08/2025262 000991 000,00
21/08/2025372 000974 000,00 21/08/2025000,00
22/08/2025000,00 22/08/2025283 3841 671 547,40
25/08/2025412 000978 000,00 25/08/2025000,00
26/08/2025161 000490 000,00 26/08/2025222 000986 000,00
27/08/2025000,00 27/08/2025443 2971 638 985,00
28/08/2025000,00 28/08/2025413 0001 536 000,00
29/08/2025503 0001 523 000,00 29/08/202511703361 342,00
02/09/2025000,00 02/09/2025504 0002 064 200,00
03/09/2025000,00 03/09/2025182 0001 041 100,00
04/09/2025686 0003 046 800,00 04/09/2025000,00


ACHATS VENTES
Date

 		Nombre de transactions

 		Nombre de titres

 		Capitaux en euros

 		 Date

 		Nombre de transactions

 		Nombre de titres

 		Capitaux en euros

 
 
05/09/2025493 0001 484 000,00 05/09/2025282 000997 000,00
09/09/2025593 0001 476 000,00 09/09/2025241 000500 000,00
10/09/2025633 0001 464 000,00 10/09/2025423 0001 484 150,00
11/09/2025242 000970 000,00 11/09/2025171 000490 000,00
12/09/2025000,00 12/09/2025161 000492 000,00
15/09/2025000,00 15/09/2025353 0001 497 000,00
16/09/2025131 000505 000,00 16/09/2025202 0001 023 000,00
17/09/2025151 000505 000,00 17/09/2025141 000508 400,00
18/09/2025000,00 18/09/2025222 0001 037 000,00
19/09/2025373 0001 538 600,00 19/09/2025111 000518 000,00
22/09/2025252 0001 011 000,00 22/09/202531 000507 000,00
23/09/2025000,00 23/09/2025484 0002 078 900,00
24/09/2025493 3901 740 510,00 24/09/2025000,00
25/09/2025312 0001 012 000,00 25/09/2025161 000512 500,00
26/09/202581 000512 000,00 26/09/2025292 0001 027 000,00
29/09/2025000,00 29/09/2025202 0001 045 000,00
30/09/2025111 000519 000,00 30/09/2025000,00
01/10/2025151 000522 000,00 01/10/2025172 0001 051 000,00
02/10/2025000,00 02/10/2025143 0001 608 800,00
03/10/2025000,00 03/10/2025141 000549 000,00
06/10/2025624 0002 171 000,00 06/10/2025161 000545 000,00
07/10/2025000,00 07/10/2025584 0002 213 000,00
08/10/2025000,00 08/10/2025442 3901 360 626,00
09/10/2025754 0002 274 000,00 09/10/202561 000585 000,00
10/10/2025494 0002 210 000,00 10/10/2025141 000565 000,00
13/10/2025764 0002 174 000,00 13/10/2025332 0001 107 000,00
14/10/2025161 000532 000,00 14/10/2025000,00
15/10/2025000,00 15/10/2025618 0004 820 000,00
16/10/2025000,00 16/10/2025121 000603 000,00
17/10/2025473 0001 795 000,00 17/10/2025534 0002 415 000,00
20/10/2025141 000606 000,00 20/10/2025312 0001 222 000,00
21/10/2025000,00 21/10/2025161 000617 000,00
22/10/2025161 000610 900,00 22/10/2025362 0001 238 535,60
23/10/2025101 000623 000,00 23/10/202541 000629 000,00
24/10/2025422 0001 227 000,00 24/10/2025000,00
27/10/2025161 000608 000,00 27/10/2025000,00
28/10/2025000,00 28/10/20256750462 750,00
29/10/2025121 127692 470,00 29/10/2025301 337827 794,20
30/10/2025272 0001 224 900,00 30/10/2025000,00
31/10/2025000,00 31/10/2025131 040634 552,00
03/11/2025201 040638 780,50 03/11/2025312 0401 258 680,00
04/11/2025433 0001 819 030,40 04/11/2025161 000609 000,00
05/11/2025664 0002 394 600,00 05/11/2025475 0003 040 000,00
06/11/2025342 0001 211 000,00 06/11/2025141 000617 000,00
07/11/2025000,00 07/11/202591 000604 000,00
10/11/2025000,00 10/11/2025223 0001 849 400,00
11/11/2025000,00 11/11/2025474 5002 837 000,00
12/11/2025000,00 12/11/2025302 0001 285 190,00


ACHATS VENTES
Date

 		Nombre de transactions

 		Nombre de titres

 		Capitaux en euros

 		 Date

 		Nombre de transactions

 		Nombre de titres

 		Capitaux en euros

 
 
13/11/2025541 500965 000,00 13/11/202511500326 000,00
14/11/2025261 500954 000,00 14/11/202515500320 500,00
17/11/2025553 0001 881 000,00 17/11/2025000,00
18/11/2025362 5001 529 500,00 18/11/2025000,00
19/11/2025111 000608 000,00 19/11/2025251 000611 000,00
20/11/2025272 0001 235 000,00 20/11/2025774 0002 480 000,00
21/11/2025202 0001 220 800,00 21/11/2025191 000617 500,00
24/11/202516500311 500,00 24/11/20257500315 000,00
25/11/202571 000617 000,00 25/11/202516500311 000,00
26/11/2025241 000622 000,00 26/11/2025291 000627 000,00
27/11/202510500311 000,00 27/11/202510500313 300,00
28/11/2025000,00 28/11/2025402 0001 269 000,00
01/12/2025442 0001 277 000,00 01/12/2025291 9611 261 806,00
02/12/2025392 0001 271 000,00 02/12/2025391 039664 343,00
03/12/2025191 500942 250,00 03/12/202528500316 000,00
05/12/2025301 500937 000,00 05/12/202511 000628 100,00
08/12/2025141 127700 113,00 08/12/2025000,00
09/12/2025121 500926 500,00 09/12/2025000,00
10/12/202535231 772,00 10/12/2025602 1791 353 180,70
11/12/202511500311 500,00 11/12/2025893 0001 881 000,00
12/12/2025000,00 12/12/202510323203 490,00
15/12/2025281 500944 000,00 15/12/2025381 6771 063 202,50
16/12/202511500315 500,00 16/12/2025201 500951 550,00
17/12/2025391 500944 500,00 17/12/2025000,00
18/12/2025241 000627 000,00 18/12/2025643 0001 901 650,00
19/12/2025181 500943 600,00 19/12/202591 000635 500,00
22/12/20254500314 000,00 22/12/2025000,00
24/12/2025000,00 24/12/20255500316 500,00
30/12/20253510322 256,00 30/12/20251106 400,00

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps et Château Minuty. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira et Vuarnet. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Zenith, Fred, Hublot et l’Epée. LVMH est également actif dans la Distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos-Le Parisien, Paris Match, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

