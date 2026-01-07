Bilan semestriel du contrat de liquidité LVMH contracté avec ODDO BHF SCA

Paris, le 7 janvier 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par LVMH à Oddo BHF SCA, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

21 000 titres

27 492 796,91 euros en espèces

Au cours du second semestre 2025, les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du contrat de liquidité LVMH :

2 534 transactions exécutées à l’achat, portant sur un volume total de 159 987 titres et un montant total de 86 210 338,15 euros

2 829 transactions exécutées à la vente, portant sur un volume total de 190 987 titres et un montant total de 103 815 560,90 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat qui a été mis en œuvre au cours du premier semestre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

40 000 titres

32 476 235,80 euros en espèces

ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Total 2 534 159 987 86 210 338,15 Total 2 829 190 987 103 815 560,90 01/07/2025 0 0 0,00 01/07/2025 70 5 000 2 285 000,00 02/07/2025 11 1 000 469 000,00 02/07/2025 73 5 000 2 395 200,00 04/07/2025 42 2 000 960 000,00 04/07/2025 0 0 0,00 07/07/2025 19 1 000 474 000,00 07/07/2025 0 0 0,00 08/07/2025 0 0 0,00 08/07/2025 36 2 000 962 000,00 09/07/2025 0 0 0,00 09/07/2025 17 1 000 487 000,00 10/07/2025 0 0 0,00 10/07/2025 41 3 000 1 485 000,00 11/07/2025 41 3 000 1 488 000,00 11/07/2025 0 0 0,00 14/07/2025 22 2 500 1 198 500,00 14/07/2025 8 1 500 721 725,00 15/07/2025 42 2 000 964 000,00 15/07/2025 18 1 000 485 000,00 16/07/2025 14 2 000 944 000,00 16/07/2025 25 2 000 953 000,00 17/07/2025 44 2 000 953 000,00 17/07/2025 47 3 000 1 441 350,00 18/07/2025 60 3 000 1 425 000,00 18/07/2025 17 1 000 481 000,00 21/07/2025 33 2 000 936 000,00 21/07/2025 0 0 0,00 22/07/2025 10 1 000 465 000,00 22/07/2025 13 1 000 468 000,00 23/07/2025 0 0 0,00 23/07/2025 34 3 000 1 432 300,00 24/07/2025 39 3 000 1 419 000,00 24/07/2025 0 0 0,00 25/07/2025 15 1 000 464 000,00 25/07/2025 60 5 000 2 394 983,10 28/07/2025 12 1 000 489 000,00 28/07/2025 66 1 000 495 750,00 29/07/2025 47 3 000 1 443 000,00 29/07/2025 0 0 0,00 30/07/2025 0 0 0,00 30/07/2025 30 3 000 1 444 000,00 31/07/2025 22 2 000 952 000,00 31/07/2025 0 0 0,00 01/08/2025 44 3 000 1 398 000,00 01/08/2025 0 0 0,00 04/08/2025 6 741 342 456,25 04/08/2025 7 241 112 306,00 05/08/2025 44 3 000 1 368 000,00 05/08/2025 0 0 0,00 06/08/2025 22 1 000 454 000,00 06/08/2025 47 2 000 918 250,00 07/08/2025 22 1 000 463 000,00 07/08/2025 55 3 000 1 392 000,00 08/08/2025 4 500 230 000,00 08/08/2025 13 1 000 464 650,00 11/08/2025 33 2 000 921 000,00 11/08/2025 28 1 000 465 000,00 12/08/2025 27 2 000 906 000,00 12/08/2025 64 2 000 915 000,00 13/08/2025 0 0 0,00 13/08/2025 65 3 234 1 501 886,40 14/08/2025 18 1 000 467 000,00 14/08/2025 22 1 382 650 686,00 15/08/2025 0 0 0,00 15/08/2025 12 1 000 477 000,00 18/08/2025 20 1 000 472 000,00 18/08/2025 0 0 0,00 19/08/2025 0 0 0,00 19/08/2025 40 3 000 1 453 000,00 20/08/2025 0 0 0,00 20/08/2025 26 2 000 991 000,00 21/08/2025 37 2 000 974 000,00 21/08/2025 0 0 0,00 22/08/2025 0 0 0,00 22/08/2025 28 3 384 1 671 547,40 25/08/2025 41 2 000 978 000,00 25/08/2025 0 0 0,00 26/08/2025 16 1 000 490 000,00 26/08/2025 22 2 000 986 000,00 27/08/2025 0 0 0,00 27/08/2025 44 3 297 1 638 985,00 28/08/2025 0 0 0,00 28/08/2025 41 3 000 1 536 000,00 29/08/2025 50 3 000 1 523 000,00 29/08/2025 11 703 361 342,00 02/09/2025 0 0 0,00 02/09/2025 50 4 000 2 064 200,00 03/09/2025 0 0 0,00 03/09/2025 18 2 000 1 041 100,00 04/09/2025 68 6 000 3 046 800,00 04/09/2025 0 0 0,00





ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



05/09/2025 49 3 000 1 484 000,00 05/09/2025 28 2 000 997 000,00 09/09/2025 59 3 000 1 476 000,00 09/09/2025 24 1 000 500 000,00 10/09/2025 63 3 000 1 464 000,00 10/09/2025 42 3 000 1 484 150,00 11/09/2025 24 2 000 970 000,00 11/09/2025 17 1 000 490 000,00 12/09/2025 0 0 0,00 12/09/2025 16 1 000 492 000,00 15/09/2025 0 0 0,00 15/09/2025 35 3 000 1 497 000,00 16/09/2025 13 1 000 505 000,00 16/09/2025 20 2 000 1 023 000,00 17/09/2025 15 1 000 505 000,00 17/09/2025 14 1 000 508 400,00 18/09/2025 0 0 0,00 18/09/2025 22 2 000 1 037 000,00 19/09/2025 37 3 000 1 538 600,00 19/09/2025 11 1 000 518 000,00 22/09/2025 25 2 000 1 011 000,00 22/09/2025 3 1 000 507 000,00 23/09/2025 0 0 0,00 23/09/2025 48 4 000 2 078 900,00 24/09/2025 49 3 390 1 740 510,00 24/09/2025 0 0 0,00 25/09/2025 31 2 000 1 012 000,00 25/09/2025 16 1 000 512 500,00 26/09/2025 8 1 000 512 000,00 26/09/2025 29 2 000 1 027 000,00 29/09/2025 0 0 0,00 29/09/2025 20 2 000 1 045 000,00 30/09/2025 11 1 000 519 000,00 30/09/2025 0 0 0,00 01/10/2025 15 1 000 522 000,00 01/10/2025 17 2 000 1 051 000,00 02/10/2025 0 0 0,00 02/10/2025 14 3 000 1 608 800,00 03/10/2025 0 0 0,00 03/10/2025 14 1 000 549 000,00 06/10/2025 62 4 000 2 171 000,00 06/10/2025 16 1 000 545 000,00 07/10/2025 0 0 0,00 07/10/2025 58 4 000 2 213 000,00 08/10/2025 0 0 0,00 08/10/2025 44 2 390 1 360 626,00 09/10/2025 75 4 000 2 274 000,00 09/10/2025 6 1 000 585 000,00 10/10/2025 49 4 000 2 210 000,00 10/10/2025 14 1 000 565 000,00 13/10/2025 76 4 000 2 174 000,00 13/10/2025 33 2 000 1 107 000,00 14/10/2025 16 1 000 532 000,00 14/10/2025 0 0 0,00 15/10/2025 0 0 0,00 15/10/2025 61 8 000 4 820 000,00 16/10/2025 0 0 0,00 16/10/2025 12 1 000 603 000,00 17/10/2025 47 3 000 1 795 000,00 17/10/2025 53 4 000 2 415 000,00 20/10/2025 14 1 000 606 000,00 20/10/2025 31 2 000 1 222 000,00 21/10/2025 0 0 0,00 21/10/2025 16 1 000 617 000,00 22/10/2025 16 1 000 610 900,00 22/10/2025 36 2 000 1 238 535,60 23/10/2025 10 1 000 623 000,00 23/10/2025 4 1 000 629 000,00 24/10/2025 42 2 000 1 227 000,00 24/10/2025 0 0 0,00 27/10/2025 16 1 000 608 000,00 27/10/2025 0 0 0,00 28/10/2025 0 0 0,00 28/10/2025 6 750 462 750,00 29/10/2025 12 1 127 692 470,00 29/10/2025 30 1 337 827 794,20 30/10/2025 27 2 000 1 224 900,00 30/10/2025 0 0 0,00 31/10/2025 0 0 0,00 31/10/2025 13 1 040 634 552,00 03/11/2025 20 1 040 638 780,50 03/11/2025 31 2 040 1 258 680,00 04/11/2025 43 3 000 1 819 030,40 04/11/2025 16 1 000 609 000,00 05/11/2025 66 4 000 2 394 600,00 05/11/2025 47 5 000 3 040 000,00 06/11/2025 34 2 000 1 211 000,00 06/11/2025 14 1 000 617 000,00 07/11/2025 0 0 0,00 07/11/2025 9 1 000 604 000,00 10/11/2025 0 0 0,00 10/11/2025 22 3 000 1 849 400,00 11/11/2025 0 0 0,00 11/11/2025 47 4 500 2 837 000,00 12/11/2025 0 0 0,00 12/11/2025 30 2 000 1 285 190,00





ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



13/11/2025 54 1 500 965 000,00 13/11/2025 11 500 326 000,00 14/11/2025 26 1 500 954 000,00 14/11/2025 15 500 320 500,00 17/11/2025 55 3 000 1 881 000,00 17/11/2025 0 0 0,00 18/11/2025 36 2 500 1 529 500,00 18/11/2025 0 0 0,00 19/11/2025 11 1 000 608 000,00 19/11/2025 25 1 000 611 000,00 20/11/2025 27 2 000 1 235 000,00 20/11/2025 77 4 000 2 480 000,00 21/11/2025 20 2 000 1 220 800,00 21/11/2025 19 1 000 617 500,00 24/11/2025 16 500 311 500,00 24/11/2025 7 500 315 000,00 25/11/2025 7 1 000 617 000,00 25/11/2025 16 500 311 000,00 26/11/2025 24 1 000 622 000,00 26/11/2025 29 1 000 627 000,00 27/11/2025 10 500 311 000,00 27/11/2025 10 500 313 300,00 28/11/2025 0 0 0,00 28/11/2025 40 2 000 1 269 000,00 01/12/2025 44 2 000 1 277 000,00 01/12/2025 29 1 961 1 261 806,00 02/12/2025 39 2 000 1 271 000,00 02/12/2025 39 1 039 664 343,00 03/12/2025 19 1 500 942 250,00 03/12/2025 28 500 316 000,00 05/12/2025 30 1 500 937 000,00 05/12/2025 1 1 000 628 100,00 08/12/2025 14 1 127 700 113,00 08/12/2025 0 0 0,00 09/12/2025 12 1 500 926 500,00 09/12/2025 0 0 0,00 10/12/2025 3 52 31 772,00 10/12/2025 60 2 179 1 353 180,70 11/12/2025 11 500 311 500,00 11/12/2025 89 3 000 1 881 000,00 12/12/2025 0 0 0,00 12/12/2025 10 323 203 490,00 15/12/2025 28 1 500 944 000,00 15/12/2025 38 1 677 1 063 202,50 16/12/2025 11 500 315 500,00 16/12/2025 20 1 500 951 550,00 17/12/2025 39 1 500 944 500,00 17/12/2025 0 0 0,00 18/12/2025 24 1 000 627 000,00 18/12/2025 64 3 000 1 901 650,00 19/12/2025 18 1 500 943 600,00 19/12/2025 9 1 000 635 500,00 22/12/2025 4 500 314 000,00 22/12/2025 0 0 0,00 24/12/2025 0 0 0,00 24/12/2025 5 500 316 500,00 30/12/2025 3 510 322 256,00 30/12/2025 1 10 6 400,00

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps et Château Minuty. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira et Vuarnet. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Zenith, Fred, Hublot et l’Epée. LVMH est également actif dans la Distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos-Le Parisien, Paris Match, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

