GDU stellt die UAV-P300 vor, die weltweit erste Drohne mit KI-gesteuerten optischen und elektronischen Funktionen zur Durchdringung von Nebel

LAS VEGAS, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- CES -- GDU, ein 2015 gegründeter Marktführer für professionelle Drohnen, hat heute die Markteinführung der UAV-P300, der weltweit ersten KI-gestützten optischen und elektronischen Nebeldrohne, bekanntgegeben. Die UAV-P300 wurde speziell für die öffentliche Sicherheit, den Betrieb intelligenter Städte, Luftvermessungen und den Kulturtourismus entwickelt und bietet eine um 50 % klarere Sicht bei Regen oder Nebel, leistungsstarke Nachtaufnahmen und einen autonomen Langstreckenbetrieb. Dank ihrer fortschrittlichen Nutzlastoptionen, der KI-gestützten Navigation und der nahtlosen Kompatibilität mit den automatischen Dockingstationen von GDU stellt sie eine vielseitige Lösung für komplexe Umgebungen im Außeneinsatz dar.

„GDU hat sich stets darauf konzentriert, praktische, realitätsnahe Lösungen zu entwickeln – nicht nur Hardware“, so Jie Leng, R&D Director bei GDU. „Mit der UAV-P300 bieten wir den Betreibern eine klarere Sicht, eine sicherere Navigation und zuverlässige Leistung in Umgebungen, in denen Genauigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Ob es darum geht, Teams für die öffentliche Sicherheit zu unterstützen, Städten bei der Überwachung kritischer Infrastrukturen zu helfen oder Vermessungsingenieuren die Arbeit ohne Wetterbeeinträchtigungen zu ermöglichen – die UAV-P300 spiegelt unser Engagement wider, fortschrittliche Luftfahrttechnologie für die Menschen, die darauf angewiesen sind, wirklich nützlich zu machen.“

Die UAV-P300 wurde entwickelt, um eine Vielzahl von realen Einsätzen zu unterstützen. Für Ersthelfer verbessert sie die Sichtbarkeit in kritischen Momenten und unter schwierigen Bedingungen. Smart-City-Teams können die routinemäßige Überwachung mit größerer Konsistenz automatisieren, selbst bei wechselhaften Wetterbedingungen. Vermessungsfachleute profitieren von stabilen, hochdetaillierten Bildern in unterschiedlichem Gelände. Im Bereich des Kulturtourismus unterstützt die P300 die Dokumentation und den Schutz von Kulturerbestätten mit minimalen Beeinträchtigungen.

Zuverlässige Leistung bei Nebel, Regen, Staub und kontrastarmen Wetterbedingungen

Die UAV-P300 gewährleistet auch bei unerwarteten Wetteränderungen eine klare Sicht. Das optische, elektronische und KI-gesteuerte Entnebelungssystem verbessert die Sicht bei Regen oder Nebel um bis zu 50 % und ermöglicht es Behörden und Betreibern von Smart Cities, ihre Aufgaben fortzusetzen, die bei schlechten Sichtverhältnissen normalerweise unterbrochen werden müssen. Die Schutzart IP55 gegen Staub und Wasser gewährleistet zusätzlich, dass die UAV-P300 auch bei einer Änderung der Wettervorhersage einsatzbereit bleibt.

Klare Bildgebung bei Tag und Nacht

Die UAV-P300 erfasst dank ihres 50-MP-Weitwinkelsensors und ihres fortschrittlichen Starlight-Nachtsichtsystems gestochen scharfe, detailreiche Bilder in hellen, lichtarmen und hintergrundbeleuchteten Umgebungen. Selbst nach Einbruch der Dunkelheit können Bediener dank vollfarbigem 4K-Nachtsichtmodus, IRCut-Umschaltung und NIR-Beleuchtung wichtige Details erkennen. Dadurch werden nächtliche Begutachtungen, Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit und die Überwachung der Stadt erheblich zuverlässiger.

Scharfe Details aus großer, sicherer Entfernung

Mit einem 11-fachen optischen Zoom, einem 176-fachen Hybridzoom und einer stabilisierten Gimbal-Steuerung zeichnet die UAV-P300 entfernte Motive klar und deutlich auf und hält dabei einen sicheren Abstand ein. Teams können Infrastrukturen beobachten, Inspektionsdetails erfassen oder Notfallorte ohne unnötige Risiken begutachten, wodurch sowohl die Sicherheit als auch die betriebliche Effizienz verbessert werden.

Thermische Genauigkeit für die Tag-Nacht-Überwachung

Das verbesserte Thermomodul der Drohne liefert klare, kontrastreiche Wärmebilder, die durch KI optimiert werden, um eine bessere Identifizierung und Messung zu ermöglichen. Wärmequellen, Anomalien und Aktivitäten bleiben auch bei Dunkelheit, starken Schatten oder komplexen Umgebungen erkennbar, was Such- und Rettungsaktionen, Infrastrukturprüfungen und die Überwachung von Kulturerbestätten unterstützt.

Sicheres und zuverlässiges Fliegen in komplexen Umgebungen

Die UAV-P300 nutzt LIDAR und KI-gestützte Hinderniserkennung, um Strukturen, Kabel und unerwartete Gefahren zu umfliegen. Diese Funktion ermöglicht einen sicheren Betrieb in dicht bebauten städtischen Gebieten und engen Räumen, in denen für Inspektionen oder Notfalleinsätze häufig Flüge in geringer Höhe erforderlich sind.

Stabiler Betrieb bei Ausfall der GNSS-Signale

In Bereichen mit schwacher GNSS-Leistung, wie beispielsweise in Tunneln, Industrieanlagen oder dichten Stadtgebieten, wechselt die UAV-P300 zur visuellen SLAM-Fusionsnavigation, um einen stabilen Flug und ein zuverlässiges Return-to-Home-Verhalten zu gewährleisten. Vermessungsteams und Bediener, die in Umgebungen mit starken Störungen arbeiten, profitieren von einer zuverlässigen Leistung ohne Unterbrechungen.

Präzise Entfernungs- und Zielmarkierung für schnellere Entscheidungen

Die Laser-Entfernungsmessung der UAV-P300 mit einer Reichweite von 2 km ermöglicht eine schnelle Ortung, Markierung und Vermessung von Zielen. Betreiber können Entfernungsdaten erfassen, wichtige Standorte markieren und Informationen sofort über die UVER-Plattform austauschen, wodurch die Koordination von Notfallmaßnahmen und Inspektionsabläufen verbessert wird.

Verfügbarkeit

Die UAV-P300 wird ab Ende Januar 2026 zum Kauf angeboten. Bei Fragen zu Bestellungen wenden Sie sich bitte an GDU unter der Telefonnummer +86 755 8656 5514, per E-Mail an sales@gdu-tech.com oder besuchen Sie www.gdutech.com.

Über GDU

GDU wurde im Jahr 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Optics Valley. Das Unternehmen ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf den gesamten Lebenszyklus der Drohnenentwicklung spezialisiert hat, einschließlich Forschung und Entwicklung, Fertigung, Betrieb, Wartung und Datendienste. Mit fast 800 Mitarbeitern, von denen über 60 % in den Bereichen Forschung und Entwicklung tätig sind, entwickelt GDU professionelle Drohnen, intelligente Nutzlasten, automatische Hangars und Softwareplattformen, die auf vollständig unabhängigem System-IP und robuster Hardware, Verbindungen und Datensicherheit basieren. Heute werden die Lösungen von GDU in mehr als 300 Städten weltweit eingesetzt und unterstützen das Smart-City-Management, die öffentliche Sicherheit, die Inspektion von Stromleitungen, Notfallmaßnahmen, die Umweltüberwachung, den Kulturtourismus und andere industrielle Anwendungen. Sie tragen dazu bei, dass Organisationen sicherer, effizienter und intelligenter arbeiten können.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43920188-b79a-4be2-9efd-d12337153f56