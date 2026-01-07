GDU lanza el UAV-P300, el primer dron del mundo con capacidades de penetración de niebla óptica y electrónica impulsadas por IA

LAS VEGAS, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- CES -- GDU, un líder en drones de nivel profesional establecido en 2015, anunció hoy el lanzamiento del UAV-P300, el primer dron del mundo con penetración de niebla óptica y electrónica impulsada por IA. Diseñado específicamente para seguridad pública, operaciones de ciudades inteligentes, levantamientos aéreos y turismo cultural, el UAV-P300 ofrece una visibilidad un 50% más clara bajo lluvia o niebla, captura nocturna de alto rendimiento y operación autónoma de largo alcance. Sus opciones avanzadas de carga útil, navegación mejorada con IA y compatibilidad perfecta con las estaciones de autoacoplamiento de GDU lo convierten en una solución versátil para entornos de campo complejos.

“GDU siempre se ha enfocado en construir soluciones prácticas del mundo real — no solo hardware", dijo Jie Leng, GDU director de I+D de GDU. "Con el UAV-P300, estamos brindando a los operadores una visión más clara, una navegación más segura y un rendimiento fiable en los tipos de entornos donde la precisión realmente importa. Ya sea apoyando a equipos de seguridad pública, ayudando a las ciudades a monitorear infraestructura crítica o permitiendo que los topógrafos trabajen sin interrupciones climáticas, el UAV-P300 refleja nuestro compromiso de hacer que la tecnología aérea avanzada sea verdaderamente útil para las personas que dependen de ella".

El UAV-P300 está diseñado para respaldar una amplia gama de operaciones del mundo real. Para los primeros respondedores, mejora la visibilidad en momentos críticos y condiciones desafiantes. Los equipos de ciudades inteligentes pueden automatizar el monitoreo rutinario con mayor consistencia, incluso con cambios climáticos. Los profesionales de levantamientos topográficos se benefician de imágenes estables y de alto detalle en terrenos variados. Y en entornos de turismo cultural, el P300 ayuda a documentar y proteger sitios patrimoniales con una interrupción mínima.

Rendimiento confiable en niebla, lluvia, polvo y condiciones meteorológicas de bajo contraste

El UAV-P300 mantiene una visibilidad clara cuando las condiciones climáticas cambian de forma inesperada Su sistema de eliminación de niebla óptico, electrónico y basado en IA incrementa la claridad hasta en un 50% bajo lluvia o niebla, permitiendo que operadores de seguridad pública y ciudades inteligentes continúen misiones que normalmente se detienen durante condiciones de baja visibilidad. Una clasificación de protección contra ingreso IP55 frente a polvo y agua garantiza además que el UAV-P300 permanezca listo para la misión incluso si el pronóstico cambia.

Imágenes claras en condiciones diurnas o nocturnas

El UAV-P300 captura imágenes nítidas y detalladas en entornos luminosos, de poca luz y a contraluz gracias a su sensor gran angular de 50 MP y a su avanzado sistema de visión nocturna starlight. Incluso después del anochecer, los operadores pueden ver detalles esenciales mediante visión nocturna 4K a todo color, conmutación IRCut e iluminación NIR. Esto hace que las evaluaciones nocturnas, la respuesta de seguridad pública y el monitoreo urbano sean significativamente más confiables.

Detalles nítidos de largo alcance desde una distancia segura

Con un zoom óptico continuo de 11×, zoom híbrido de 176× y control de cardán estabilizado, el UAV-P300 registra sujetos distantes con claridad mientras mantiene una distancia de seguridad. Los equipos pueden observar infraestructura, capturar detalles de inspección o evaluar escenas de emergencia sin riesgos innecesarios, mejorando tanto la seguridad como la eficiencia operativa.

Precisión térmica para monitoreo diurno y nocturno

El módulo térmico mejorado del dron ofrece imágenes térmicas limpias y de alto contraste, mejoradas con IA para una mejor identificación y medición. Las fuentes de calor, anomalías y actividad permanecen detectables en la oscuridad, sombras intensas o entornos complejos, respaldando búsquedas y rescates, revisiones de infraestructura y monitoreo de sitios patrimoniales.

Vuelo seguro y confiable en entornos complejos

El UAV-P300 utiliza LIDAR y reconocimiento de obstáculos impulsado por IA para navegar alrededor de estructuras, cables y peligros inesperados. Esta capacidad respalda una operación confiable en áreas urbanas densas y espacios reducidos donde el vuelo a baja altitud suele ser necesario para inspecciones o trabajos de emergencia.

Operación estable cuando fallan las señales GNSS

En áreas donde el rendimiento GNSS es débil, como túneles, instalaciones industriales o bloques urbanos densos, el UAV-P300 cambia a navegación por fusión SLAM visual para mantener un vuelo estable y un comportamiento confiable de regreso a casa. Los equipos de levantamiento y operadores que trabajan cerca de entornos con alta interferencia obtienen un rendimiento confiable sin interrupciones.

Marcado preciso de distancias y objetivos para decisiones más rápidas

El telémetro láser de 2 km del UAV-P300 permite la localización precisa, el marcado y la medición rápida de objetivos. Los operadores pueden capturar datos de distancia, resaltar ubicaciones clave y compartir información de forma instantánea a través de la plataforma UVER, mejorando la coordinación para flujos de trabajo de respuesta a emergencias e inspección.

​Disponibilidad

El UAV-P300 estará disponible para su compra a partir de finales de enero de 2026. Para consultas relacionadas con pedidos, comuníquese con GDU al +86 755 8656 5514, correo electrónico: sales@gdu-tech.com o visite, www.gdutech.com .

Acerca de GDU

GDU, fundada en 2015 y con sede en Optics Valley, es una empresa de alta tecnología especializada en todo el ciclo de vida del desarrollo de drones, que incluye I+D, fabricación, operaciones, mantenimiento y servicios de datos. Con casi 800 empleados, más del 60% dedicados a investigación e ingeniería, GDU desarrolla drones de nivel profesional, cargas útiles inteligentes, hangares automáticos y plataformas de software respaldadas por propiedad intelectual de sistemas totalmente independiente y hardware, enlaces y seguridad de datos robustos. Hoy en día, las soluciones de GDU están desplegadas en más de 300 ciudades en todo el mundo, respaldando la gestión de ciudades inteligentes, la seguridad pública, inspecciones de líneas eléctricas, respuesta a emergencias, monitoreo ambiental, turismo cultural y otras aplicaciones industriales, ayudando a las organizaciones a operar de forma más segura, eficiente e inteligente.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43920188-b79a-4be2-9efd-d12337153f56