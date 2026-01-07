GDU lance l’UAV-P300, le premier drone au monde doté de capacités de pénétration optique et électronique du brouillard pilotées par l’IA

LAS VEGAS, 07 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- CES -- GDU, leader des drones professionnels fondé en 2015, a annoncé ce jour le lancement de l’UAV-P300, le premier drone au monde doté de capacités de pénétration optique et électronique du brouillard pilotées par l’IA. Pensé spécifiquement pour la sécurité publique, les opérations des villes intelligentes, la cartographie aérienne et le tourisme culturel, l’UAV-P300 offre une visibilité 50 % plus nette sous la pluie ou dans le brouillard, une capture nocturne haute performance et un fonctionnement autonome longue portée. Ses options de charge utile avancées, sa navigation optimisée par l’IA et sa compatibilité parfaite avec les stations d’accueil automatiques de GDU en font une solution polyvalente pour les environnements de terrain complexes.

« Chez GDU, nous nous sommes toujours concentrés sur la conception de solutions pratiques et concrètes, et pas seulement sur le développement de matériel », a indiqué Jie Leng, directeur R&D de GDU. « Avec le drone UAV-P300, nous offrons aux opérateurs une vision plus claire, une navigation plus sûre et des performances fiables dans les environnements où la précision est primordiale. Que ce soit pour soutenir les équipes de sécurité publique, aider les villes à surveiller leurs infrastructures critiques ou permettre aux géomètres de travailler sans être gênés par les intempéries, le drone UAV-P300 témoigne de notre engagement à rendre la technologie aérienne de pointe véritablement utile à ceux qui en dépendent. »

Le drone UAV-P300 est conçu pour prendre en charge un large éventail d’opérations concrètes. Pour les secouristes, il améliore la visibilité dans les situations critiques et les conditions difficiles. Les équipes des villes intelligentes peuvent automatiser la surveillance de routine avec une plus grande constance, même en cas de conditions météorologiques changeantes. Les géomètres bénéficient d’une imagerie stable et haute définition sur des terrains variés. Enfin, dans le secteur du tourisme culturel, le P300 permet de documenter et de protéger les sites patrimoniaux avec un minimum de perturbations.

Performances fiables par temps de brouillard, pluie, poussière et faible contraste

Le drone UAV-P300 conserve une visibilité optimale, même en cas de changements météorologiques soudains. Grâce à son système de désembuage optique, électronique et piloté par l’IA, il améliore la clarté de l’image jusqu’à 50 % par temps de pluie ou de brouillard, permettant ainsi aux services de sécurité publique et aux opérateurs de villes intelligentes de poursuivre leurs missions, généralement interrompues en cas de faible visibilité. Son indice de protection IP55 contre la poussière et l’eau garantit son fonctionnement même en cas de changement de prévisions météorologiques.

Images nettes de jour comme de nuit

Grâce à son capteur grand angle de 50 mégapixels et à son système de vision nocturne avancé, l’UAV-P300 capture des images nettes et détaillées dans des conditions de forte luminosité, de faible luminosité et de contre-jour. Même dans l’obscurité, les opérateurs peuvent distinguer les détails essentiels grâce à la vision nocturne 4K couleur, à la commutation IRCut et à l’éclairage NIR. Les évaluations nocturnes, les interventions de sécurité publique et la surveillance urbaine deviennent ainsi nettement plus fiables.

Détails précis longue portée en toute sécurité

Grâce à son zoom optique continu 11x, à son zoom hybride 176x et à son stabilisateur, l’UAV-P300 filme avec netteté des sujets éloignés tout en maintenant une distance de sécurité. Les équipes peuvent ainsi observer des infrastructures, capturer des détails lors d’inspections ou évaluer des situations d’urgence sans prendre de risques inutiles, ce qui améliore la sécurité et l’efficacité opérationnelle.

Précision thermique pour la surveillance de jour et de nuit

Le module thermique amélioré du drone fournit des images thermiques nettes et à fort contraste, optimisées par l’IA pour une identification et une mesure plus précises. Les sources de chaleur, les anomalies et l’activité peuvent ainsi être détectées dans l’obscurité, dans des zones d’ombre dense ou dans des environnements complexes, facilitant les opérations de recherche et de sauvetage, les contrôles d’infrastructures et la surveillance des sites patrimoniaux.

Vol sûr et fiable dans des environnements complexes

L’UAV-P300 utilise la technologie LIDAR et la reconnaissance d’obstacles basée sur l’IA pour contourner les structures, les câbles et les dangers imprévus. Cette fonctionnalité permet un fonctionnement fiable dans les zones urbaines denses et les espaces restreints, où le vol à basse altitude est souvent nécessaire pour les inspections ou les interventions d’urgence.

Stabilité de fonctionnement en cas de défaillance du signal GNSS

Dans les zones où la performance GNSS est faible, comme les tunnels, les sites industriels ou les zones urbaines denses, l’UAV-P300 bascule en navigation par fusion SLAM visuelle afin de maintenir un vol stable et revenir automatiquement à son point de départ. Les équipes de topographie et les opérateurs travaillant à proximité d’environnements à fortes interférences bénéficient ainsi de performances fiables et continues.

Distance précise et marquage des cibles pour des décisions plus rapides

Le télémètre laser de 2 km de l’UAV-P300 permet de repérer, marquer et mesurer rapidement les cibles. Les opérateurs peuvent enregistrer les données de distance, mettre en évidence les emplacements clés et partager instantanément les informations via la plateforme UVER, ce qui améliore la coordination des interventions d’urgence et des inspections.

Disponibilité

L’UAV-P300 sera disponible à l’achat à partir de fin janvier 2026. Pour toute question relative aux commandes, veuillez contacter GDU au +86 755 8656 5514, envoyer un e-mail à sales@gdu-tech.com ou consulter www.gdutech.com.

À propos de GDU

Fondée en 2015 et basée à Optics Valley, GDU est une entreprise de haute technologie spécialisée dans le cycle de vie complet du développement de drones, incluant la R&D, la fabrication, l’exploitation, la maintenance et les services de données. Avec près de 800 employés, dont plus de 60 % dédiés à la recherche et à l’ingénierie, GDU conçoit des drones professionnels, des charges utiles intelligentes, des hangars automatisés et des plateformes logicielles. L’entreprise repose sur une propriété intellectuelle système totalement indépendante et une infrastructure matérielle, de liaison et de sécurité des données robuste. Ses solutions sont aujourd’hui déployées dans plus de 300 villes à travers le monde, contribuant à la gestion de villes intelligentes, à la sécurité publique, à l’inspection de lignes électriques, aux interventions d’urgence, à la surveillance environnementale, au tourisme culturel et à d’autres applications industrielles. Elles permettent ainsi aux organisations d’opérer de manière plus sûre, plus efficace et plus intelligente.

