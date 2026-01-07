GDU משיקה את UAV-P300, הרחפן הראשון בעולם עם יכולות חדירת ערפל אופטיות ואלקטרוניות המונעות על ידי בינה מלאכותית

לאס וגאס, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- CES -- GDU, מובילה מקצועית בתחום הרחפנים שהוקמה ב-2015, הודיעה היום על השקת ה-UAV-P300, הרחפן האופטי והאלקטרוני הראשון בעולם המופעל על ידי בינה מלאכותית וחודר ערפל. ה-UAV-P300, שנבנה במיוחד לבטיחות הציבור, פעילות עיר חכמה, סקרים אוויריים ותיירות תרבותית, מספק ראות ברורה יותר ב-50% בגשם או בערפל, לכידת לילה בעלת ביצועים גבוהים ותפעול אוטונומי לטווח ארוך. אפשרויות המטען המתקדמות שלו, הניווט המשופר על ידי בינה מלאכותית והתאימות החלקה עם תחנות העגינה האוטומטיות של GDU הופכים אותו לפתרון רב-תכליתי לסביבות שטח מורכבות.

"GDU תמיד התמקדה בבניית פתרונות מעשיים בעולם האמיתי - לא רק חומרה", אמרה ג'יה לנג (Jie Leng), מנהלת המחקר והפיתוח של GDU. "עם ה-UAV-P300, אנו מעניקים למפעילים ראייה ברורה יותר, ניווט בטוח יותר וביצועים אמינים בסביבות שבהן הדיוק באמת חשוב. בין אם מדובר בתמיכה בצוותי בטיחות הציבור, סיוע לערים בניטור תשתיות קריטיות, או מתן אפשרות למודדים לעבוד ללא הפרעות מזג אוויר, ה-UAV-P300 משקף את המחויבות שלנו להפוך טכנולוגיה אווירית מתקדמת למועילה באמת לאנשים התלויים בה".

ה-UAV-P300 נועד לתמוך במגוון רחב של פעולות בעולם האמיתי. עבור כוחות ההצלה הראשונים, הוא משפר את הראות ברגעים קריטיים ובתנאים מאתגרים. צוותי ערים חכמות יכולים להפוך ניטור שגרתי לאוטומטי עם עקביות רבה יותר, אפילו במזג אוויר משתנה. אנשי מקצוע בתחום הסקרים נהנים מהדמיה יציבה ובעלת פירוט גבוה על פני שטחים מגוונים. ובסביבות תיירות תרבותית, ה-P300 מסייע בתיעוד והגנה על אתרי מורשת עם הפרעה מינימלית.

ביצועים אמינים בערפל, גשם, אבק ומזג אוויר בעל ניגודיות נמוכה

ה-UAV-P300 שומר על ראות ברורה כאשר תנאי מזג האוויר משתנים באופן בלתי צפוי. מערכת הסרת אדים אופטית, אלקטרונית ובינה מלאכותית שלו מגבירה את הבהירות עד 50% בגשם או ערפל, מה שמאפשר למפעילי בטיחות הציבור וערים חכמות להמשיך במשימות שבדרך כלל מפסיקות לפעול במזג אוויר עם ראות נמוכה. דירוג הגנה IP55 מפני אבק ומים מבטיח עוד יותר שה-UAV-P300 יישאר מוכן למשימה גם אם התחזית משתנה.

הדמיה ברורה ביום או בלילה

ה-UAV-P300 לוכד תמונות חדות ומפורטות בסביבות בהירות, תאורה חלשה ותאורה אחורית הודות לחיישן זווית רחבה של 50 מגה פיקסל ומערכת ראיית לילה מתקדמת עם אור כוכבים. אפילו לאחר רדת החשיכה, מפעילים יכולים לראות פרטים חיוניים באמצעות ראיית לילה 4K בצבע מלא, החלפת IRCut ותאורת NIR. זה הופך את הערכות הלילה, תגובת בטיחות הציבור וניטור העיר לאמינים משמעותית.

פרטים חדים לטווח ארוך ממרחק בטוח

עם זום אופטי רציף של ×11, זום היברידי של ×176 ובקרת גימבל מיוצבת, ה-UAV-P300 מקליט נבדקים מרוחקים בבהירות תוך שמירה על מרחק בטוח. צוותים יכולים לצפות בתשתיות, ללכוד פרטי בדיקה או להעריך זירות חירום ללא סיכון מיותר, ובכך לשפר הן את הבטיחות והן את היעילות התפעולית.

דיוק תרמי לניטור יום–לילה

המודול התרמי המשודרג של הרחפן מספק תמונות תרמיות נקיות ובעלות ניגודיות גבוהה, המשופרות על ידי בינה מלאכותית לזיהוי ומדידה טובים יותר. מקורות חום, אנומליות ופעילות נותרים ניתנים לזיהוי בחושך, בצללים כבדים או בסביבה מורכבת, ותומכים בחיפוש והצלה, בדיקות תשתיות וניטור אתרי מורשת.

טיסה בטוחה ובטוחה בסביבות מורכבות

ה-UAV-P300 משתמש בזיהוי מכשולים המופעל על ידי LIDAR ובינה מלאכותית כדי לנווט סביב מבנים, כבלים וסכנות בלתי צפויות. יכולת זו תומכת בפעולה בטוחה באזורים עירוניים צפופים ובחללים צרים שבהם נדרשת לעתים קרובות טיסה בגובה נמוך לצורך בדיקות או עבודות חירום.

פעולה יציבה כאשר אותות GNSS נכשלו

באזורים בהם ביצועי ה-GNSS חלשים, כגון מנהרות, מתקנים תעשייתיים או גושי בניינים צפופים, ה-UAV-P300 עובר לניווט SLAM ויזואלי כדי לשמור על טיסה יציבה והתנהגות חזרה הביתה אמינה. צוותי מדידה ומפעילים העובדים ליד סביבות עתירות הפרעות זוכים לביצועים אמינים ללא הפרעה.

מרחק מדויק וסימון מטרה לקבלת החלטות מהירות יותר

מדד הלייזר לטווח של 2 ק"מ של ה-UAV-P300 מאפשר איתור, סימון ומדידה מהירים של מטרות. מפעילים יכולים ללכוד נתוני מרחק, לסמן מיקומים מרכזיים ולשתף מידע באופן מיידי דרך פלטפורמת UVER, ובכך לשפר את התיאום בתגובת חירום ותהליכי עבודה של פיקוח.

זמינות

ה-UAV-P300 יהיה זמין לרכישה החל מסוף ינואר 2026. לשאלות הקשורות להזמנה, אנא פנו ל-GDU בטלפון +8675586565514, דוא"ל: sales@gdu-tech.com או בקרו בכתובת www.gdutech.com.

אודות GDU

GDU, שנוסדה בשנת 2015 וממוקמת באופטיקס ואלי, היא חברת היי-טק המתמחה במחזור החיים המלא של פיתוח רחפנים, כולל מחקר ופיתוח, ייצור, תפעול, תחזוקה ושירותי נתונים. עם כמעט 800 עובדים, למעלה מ-60% מהם מוקדשים למחקר והנדסה, GDU בונה רחפנים ברמה מקצועית, מטענים חכמים, האנגרים אוטומטיים ופלטפורמות תוכנה המגובות על ידי IP מערכתי עצמאי לחלוטין וחומרה, קישורים ואבטחת נתונים חזקים. כיום, הפתרונות של GDU פרוסים ביותר מ-300 ערים ברחבי העולם, ותומכים בניהול ערים חכמות, בטיחות הציבור, בדיקות קווי חשמל, תגובה לחירום, ניטור סביבתי, תיירות תרבותית ויישומים תעשייתיים אחרים, ועוזרים לארגונים לפעול בצורה בטוחה, יעילה וחכמה יותר.

