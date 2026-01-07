GDU、世界初のAI駆動型光学式・電子式霧中飛行機能搭載ドローン、UAV-P300を発売

ラスベガス発, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- CES -- 業務用ドローンのリーダーであり、2015年に設立されたGDUは本日、世界初のAI駆動型光学式・電子式霧中飛行機能搭載ドローンであるUAV-P300の発売を発表した。 公共安全、スマートシティのオペレーション、航空測量、文化観光向けに設計されたUAV-P300は、雨や霧の中でも50%高い視認性、高性能な夜間撮影、長距離自律運用を実現する。 高度なペイロードオプション、AI支援型ナビゲーション、GDUの自動ドッキングステーションとのシームレスな対応により、複雑な現場環境に対応する汎用ソリューションとなっている。

GDUの研究開発部長であるジエ・レング (Jie Leng) は次のように述べている。「GDUは常に、単なるハードウェアではなく、実用的で現実的なソリューションの構築に注力してきました。 UAV-P300は、精度が極めて重要な環境において、より明瞭な視界、安全な操縦、信頼性の高い性能をオペレーターに提供しています。 公共安全チームの支援、都市の重要インフラのモニタリング、測量士が天候の影響なく作業を行えるようにするなど、UAV-P300は、同機に依存する方々にとって、先進的な航空技術を真に有用なものとする当社の取り組みを体現しています。」

UAV-P300は、実世界での多様な運用環境に対応する設計となっている。 緊急対応要員には、瀬戸際や過酷な条件下での視界向上をもたらす。 スマートシティチームは、天候が変化しても、定期的監視を自動化し、一貫性を向上させられる。 測量専門家は、様々な地形で安定した高精細画像撮影の恩恵を得られる。 また、文化観光の現場では、P300は最小限の中断で遺跡の記録と保護を実現するのに役立つ。

霧、雨、塵、低コントラストの天候下での、信頼性の高い性能

UAV-P300は、予想外の天候変化があっても、明瞭な視界を維持する。 その光学・電子・AI駆動型の除霧システムは、雨や霧の中でも可視性を最大50%向上させ、公共安全やスマートシティの事業者が、通常は視界不良時に中断される任務を継続できるようにする。 さらに、UAV-P300はIP55防塵・防水規格に適合し、予報が変化しても任務遂行可能な状態を維持する。

昼夜を問わず鮮明な映像

UAV-P300は5,000万画素の広角センサーと先進的なスターライト夜間視認システムにより、明るい環境、低照度環境、逆光環境において、鮮明で詳細な映像を捉える。 夜間でも、フルカラー4Kナイトビジョン、IRカット切り替え、近赤外線照明により、オペレーターは重要な詳細を確認できる。 これにより夜間評価、公共安全対応、都市モニタリングの信頼性が大幅に向上する。

安全な離れた場所からの遠距離鮮明撮影

11倍連続光学ズーム、176倍ハイブリッドズーム、ジンバル安定化制御により、UAV-P300は安全な距離を保ちながら遠方の被写体を鮮明に記録できる。 チームはインフラの観察、点検時の詳細の撮影、不必要なリスクを伴わない緊急現場の評価を行うことができ、安全性と運用効率の両方を向上させる。

昼夜のモニタリングのためのサーマル精度

このドローンのアップグレードされたサーマルモジュールは、AIによって強化された鮮明で高コントラストのサーマル画像を提供し、識別と測定を向上させる。 暗闇、濃い影、複雑な環境下でも熱源、異常、活動を検知可能であり、捜索・救助、インフラ点検、遺跡のモニタリングを支援する。

複雑な環境での安全かつ確実な飛行

UAV-P300はLIDARとAI搭載の障害物認識技術を駆使し、構造物、ケーブル、予期せぬ危険を回避しながら飛行する。 この機能により、点検や緊急作業のために密集した都市部や狭い空間で低空飛行する必要がある場合でも、自信を持って運用できる。

GNSS信号が途絶えた時の安定した飛行

UAV-P300は、トンネル、産業施設、密集した市街地など、GNSS性能が弱い地域では視覚SLAM融合ナビゲーションに切り替わり、安定した飛行と確実なホーム帰還動作を維持する。 干渉の多い環境下で作業する測量チームやオペレーターは、中断なく信頼性の高い性能を得られる。

迅速な意思決定のための精密距離測定とターゲットマーキング

UAV-P300の2kmレーザー測距機能により、ターゲットの迅速な特定、マーキング、測定が可能である。 オペレーターは距離データを取得し、重要地点をハイライトし、UVERプラットフォームを通じて情報を即時共有でき、これにより緊急対応や点検作業の連携が向上する。

発売時期

UAV-P300は2026年1月下旬より販売開始となる。 注文に関しては、GDUまで問い合わせされたい。電話：+86 755 8656 5514、メール：sales@gdu-tech.com、または www.gdutech.comを参照。

GDUについて

GDUは2015年に設立され、オプティクス・バレーに本社を置くハイテク企業である。研究開発、製造、運用、保守、データサービスを含む、ドローン開発のライフサイクル全体を専門としている。 GDUでは、800名近くの従業員のうち60%以上が研究開発・エンジニアリングを専門としており、完全な独立型システムIPと堅牢なハードウェア、リンク、データセキュリティを基盤に、業務用ドローン、インテリジェントペイロード、自動格納庫、ソフトウェアプラットフォームを構築している。 現在、GDUのソリューションは世界300以上の都市で導入され、スマートシティ管理、公共安全、送電線点検、緊急対応、環境モニタリング、文化観光、その他の産業用途を支援し、組織がより安全、効率的、そしてインテリジェントに運営できるよう支援している。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43920188-b79a-4be2-9efd-d12337153f56