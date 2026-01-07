GDU, 세계 최초 AI 기반 광학·전자식 안개 관통 기능 탑재 드론 ‘UAV-P300’ 출시

라스베이거스, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- CES -- 2015년에 설립된 전문가급 드론 부문 선도기업인 GDU가 세계 최초의 AI 기반 광학·전자식 안개 관통 드론인 UAV-P300을 공개했다고 발표했다. 공공 안전, 스마트 시티 운영, 항공 측량, 문화 관광을 위해 설계된 UAV-P300은 비나 안개 속에서도 최대 50% 더 선명한 시야를 제공하며, 고성능 야간 촬영과 장거리 자율 비행을 지원한다. 또한 다양한 고급 페이로드 옵션과 AI로 강화된 항법 기능, GDU의 자동 도킹 스테이션과의 완벽한 호환성을 통해 복잡한 현장 환경에서도 활용 가능한 다목적 솔루션을 제공한다.

GDU 연구개발(R&D) 총괄인 지에 렝(Jie Leng)은 “GDU는 언제나 단순한 하드웨어가 아니라, 실제 현장에서 바로 쓰일 수 있는 실질적인 솔루션을 만드는 데 집중해 왔다”며 “UAV-P300은 정밀성이 중요한 환경에서 운용자에게 더 선명한 시야와 안전한 항법, 신뢰할 수 있는 성능을 제공한다”고 말했다. 그는 이어 “공공 안전 팀을 지원하고, 도시의 핵심 인프라를 모니터링하며, 기상 조건에 구애받지 않고 측량 작업을 가능하게 하는 등 UAV-P300은 첨단 항공 기술을 실제로 필요로 하는 사람들에게 진정으로 유용하게 만들겠다는 우리의 약속을 반영한 제품”이라고 덧붙였다.

​UAV-P300은 다양한 실제 운용 환경을 폭넓게 지원하도록 설계됐다. 긴급 구조대원에게는 결정적인 순간과 까다로운 환경에서도 시야를 개선해 주며, 스마트 시티 운영팀은 변화하는 기상 조건 속에서도 보다 안정적으로 일상적인 모니터링을 자동화할 수 있다. 항공 측량 전문가들은 다양한 지형에서 안정적이고 고해상도의 이미징 성능을 활용할 수 있으며, 문화 관광 분야에서는 유산 현장을 최소한의 방해로 기록하고 보호하는 데 기여한다.

안개·비·먼지·저대비 기상 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능

UAV-P300은 기상 조건이 갑작스럽게 변해도 선명한 시야를 유지한다. 광학·전자·AI 기반 디포깅 시스템은 비나 안개 속에서도 선명도를 최대 50%까지 향상시켜, 가시성이 낮을 때 일반적으로 중단되던 공공 안전 및 스마트 시티 임무를 지속할 수 있게 한다. 또한 먼지와 물에 대한 IP55 등급의 보호 성능을 갖춰, 예보와 다른 기상 변화가 발생하더라도 UAV-P300이 언제든 임무 수행이 가능한 상태를 유지하도록 한다.

주·야간 환경에서 선명한 이미징 제공

UAV-P300은 5,000만 화소 광각 센서와 첨단 스타라이트 야간 투시 시스템을 탑재해 밝은 환경은 물론 저조도와 역광 조건에서도 선명하고 디테일한 영상을 촬영한다. 어두운 밤에도 풀컬러 4K 야간 영상, IR 컷(IRCut) 전환, 근적외선(NIR) 조명을 통해 핵심 정보를 정확히 확인할 수 있다. 이를 통해 야간 점검, 공공 안전 대응, 도시 모니터링의 신뢰성이 크게 향상된다.

안전한 거리에서 구현되는 장거리 고해상도 촬영

UAV-P300은 11배 연속 광학 줌과 176배 하이브리드 줌, 안정화된 짐벌 제어를 통해 먼 거리의 대상도 선명하게 기록한다. 이를 통해 팀은 불필요한 위험을 감수하지 않고도 인프라를 관찰하고, 점검 세부 사항을 포착하며, 긴급 현장을 평가할 수 있어 안전성과 운영 효율성을 동시에 높일 수 있다.

주·야간 모니터링을 위한 정밀한 열화상 성능

UAV-P300에 탑재된 업그레이드된 열화상 모듈은 AI로 보정된 선명하고 대비가 높은 열 이미지를 제공해, 식별과 측정 정확도를 높인다. 어둠, 짙은 그림자, 복잡한 환경에서도 열원과 이상 징후, 활동을 감지할 수 있어 수색·구조, 인프라 점검, 문화유산 현장 모니터링에 효과적으로 활용된다.

복잡한 환경에서도 안전하고 자신감 있는 비행

UAV-P300은 라이다(LiDAR)와 AI 기반 장애물 인식 기술을 활용해 구조물, 케이블, 예기치 못한 위험 요소를 회피하며 비행한다. 이를 통해 저고도 비행이 필요한 밀집 도심 지역이나 협소한 공간에서도 점검·긴급 작업을 안정적으로 수행할 수 있다.

GNSS 신호가 약한 환경에서도 안정적인 운용

터널, 산업 시설, 고밀도 도심 구역 등 GNSS 성능이 취약한 환경에서는 시각 기반 SLAM 융합 항법으로 전환해 안정적인 비행과 신뢰할 수 있는 자동 복귀(Return-to-Home) 동작을 유지한다. 전파 간섭이 잦은 환경에서 작업하는 측량팀과 운용자는 중단 없이 일관된 성능을 확보할 수 있다.

신속한 의사결정을 위한 정밀 거리 측정 및 목표 표시

UAV-P300은 최대 2km까지 측정 가능한 레이저 거리 측정 기능을 통해 목표물을 빠르게 특정·표시·측정할 수 있다. 운용자는 거리 데이터를 즉시 확보하고 핵심 위치를 강조 표시한 뒤, UVER 플랫폼을 통해 정보를 실시간으로 공유할 수 있어 긴급 대응과 점검 업무 전반의 협업과 효율성이 크게 향상된다.

​ 출시 일정

UAV-P300은 2026년 1월 말부터 구매가 가능하다. 주문 관련 문의는 전화 +86 755 8656 5514, 이메일 sales@gdu-tech.com 또는 웹사이트 www.gdutech.com 을 통해 GDU에 문의하면 된다.

GDU 소개

2015년에 설립돼 옵틱스 밸리(Optics Valley)에 본사를 둔 GDU는 연구개발(R&D), 제조, 운영, 유지보수, 데이터 서비스에 이르기까지 드론 개발의 전 주기를 아우르는 고기술 기업이다. 약 800명의 임직원 가운데 60% 이상이 연구·엔지니어링 인력으로 구성돼 있으며, 완전 독자적인 시스템 지식재산권(IP)과 견고한 하드웨어·통신 링크·데이터 보안을 기반으로 전문급 드론, 지능형 페이로드, 자동 격납고, 소프트웨어 플랫폼을 개발·제공한다. 현재 GDU의 솔루션은 전 세계 300개 이상의 도시에서 스마트 시티 관리, 공공 안전, 송전선 점검, 긴급 대응, 환경 모니터링, 문화 관광 등 다양한 산업 현장에 적용되고 있으며, 조직들이 보다 안전하고 효율적이며 지능적으로 운영할 수 있도록 지원하고 있다.

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43920188-b79a-4be2-9efd-d12337153f56