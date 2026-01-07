GDU Melancarkan UAV-P300, Dron Pertama di Dunia dengan Keupayaan Penembusan Kabus secara Optik & Elektronik yang Dipacu oleh AI

LAS VEGAS, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- CES -- GDU, peneraju dron gred profesional yang ditubuhkan pada 2015, hari ini mengumumkan pelancaran UAV-P300, dron pertama di dunia yang dilengkapi teknologi AI berkuasa optik dan elektronik untuk menembusi kabus. Dibina khusus untuk keselamatan awam, operasi bandar pintar, tinjauan udara dan pelancongan budaya, UAV-P300 menawarkan tahap keterlihatan sehingga 50% lebih jelas dalam hujan atau kabus, rakaman malam berprestasi tinggi serta operasi autonomi jarak jauh. Pilihan muatan lanjutan, navigasi dipertingkat dengan AI dan keserasian lancar dengan stesen auto‑docking GDU menjadikannya penyelesaian serba boleh untuk persekitaran operasi lapangan yang kompleks.

“GDU sentiasa menumpukan usaha kepada pembangunan penyelesaian praktikal untuk aplikasi dunia sebenar — bukan sekadar perkakasan,” kata Jie Leng, Pengarah R&D GDU. “Dengan UAV-P300, kami memberikan pengendali penglihatan lebih jelas, navigasi lebih selamat dan prestasi yang boleh dipercayai dalam persekitaran di mana ketepatan benar-benar kritikal. Sama ada menyokong pasukan keselamatan awam, membantu bandar memantau infrastruktur kritikal atau membolehkan juruukur menjalankan tugas tanpa gangguan cuaca, UAV-P300 mencerminkan komitmen kami untuk menjadikan teknologi udara canggih benar-benar memberikan nilai praktikal kepada mereka yang bergantung padanya.”

UAV-P300 direka untuk menyokong pelbagai operasi dunia sebenar. Bagi pasukan tindak balas kecemasan, ia meningkatkan penglihatan pada saat kritikal dan dalam keadaan mencabar. Pasukan bandar pintar boleh mengautomasikan pemantauan rutin dengan lebih konsisten, walaupun dalam cuaca yang berubah-ubah. Pakar tinjauan tanah mendapat manfaat daripada imejan yang stabil dan terperinci merentasi pelbagai jenis bentuk muka bumi. Dan dalam konteks pelancongan budaya, P300 membantu mendokumentasi serta melindungi tapak warisan dengan gangguan yang minimum.

Prestasi Boleh Dipercayai dalam Kabus, Hujan, Debu dan Cuaca Kontras Rendah

UAV-P300 mengekalkan penglihatan jelas apabila keadaan cuaca berubah secara tidak dijangka. Sistem penyahkabus optik, elektronik dan berasaskan AI meningkatkan kejelasan sehingga 50% dalam hujan atau kabus, membolehkan pengendali keselamatan awam dan bandar pintar meneruskan misi yang biasanya terhenti dalam cuaca berpenglihatan rendah. Penarafan perlindungan IP55 terhadap debu dan air turut memastikan UAV-P300 sentiasa bersedia untuk misi walaupun ramalan cuaca berubah.

Imej Jelas dalam Keadaan Siang atau Malam

UAV-P300 merakam visual yang tajam dan terperinci dalam persekitaran terang, cahaya rendah dan pencahayaan belakang berkat sensor sudut lebar 50MP serta sistem penglihatan malam starlight yang canggih. Meskipun dalam kegelapan, pengendali boleh melihat butiran penting melalui penglihatan malam 4K penuh warna, pertukaran IRCut dan pencahayaan NIR. Ini menjadikan penilaian pada waktu malam, tindak balas keselamatan awam dan pemantauan bandar jauh lebih boleh dipercayai.

Butiran Tajam Jarak Jauh Dari Kedudukan Selamat

Dengan zum optik berterusan 11×, zum hibrid 176× dan kawalan gimbal stabil, UAV-P300 merakam subjek jauh dengan jelas sambil mengekalkan jarak operasi yang selamat. Pasukan boleh memerhati infrastruktur, merakam butiran pemeriksaan atau menilai lokasi kecemasan tanpa risiko yang tidak perlu, sekali gus meningkatkan keselamatan dan kecekapan operasi.

Ketepatan Termal untuk Pemantauan Siang–Malam

Modul termal yang dinaik taraf pada dron ini menghasilkan imej termal yang bersih dan berkontras tinggi, dipertingkat dengan AI untuk pengenalpastian dan pengukuran yang lebih baik. Sumber haba, anomali dan aktiviti kekal dapat dikesan dalam kegelapan, bayang-bayang tebal atau persekitaran kompleks, menyokong operasi mencari dan menyelamat, pemeriksaan infrastruktur serta pemantauan tapak warisan.

Penerbangan Selamat dan Yakin dalam Persekitaran Kompleks

UAV-P300 menggunakan LIDAR dan pengecaman halangan dikuasakan oleh AI untuk menavigasi di sekitar struktur, kabel dan bahaya yang tidak dijangka. Keupayaan ini menyokong operasi yang mantap di kawasan bandar padat dan ruang sempit, di mana penerbangan altitud rendah sering diperlukan untuk pemeriksaan atau kerja kecemasan.

Operasi Stabil Apabila Isyarat GNSS Gagal

Di kawasan di mana prestasi GNSS lemah, seperti terowong, fasiliti industri atau blok bandar padat, UAV-P300 beralih kepada navigasi berasaskan gabungan visual SLAM untuk mengekalkan penerbangan stabil serta tingkah laku kembali-ke-pangkalan yang boleh dipercayai. Pasukan tinjauan dan pengendali yang beroperasi berhampiran persekitaran berintensiti gangguan tinggi menikmati prestasi konsisten tanpa sebarang gangguan.

Jarak Tepat dan Penandaan Sasaran untuk Keputusan Lebih Pantas

Laser pencari jarak 2 km UAV-P300 membolehkan pengecaman pantas, penandaan dan pengukuran sasaran. Pengendali boleh merakam data jarak, menyorot lokasi utama dan berkongsi maklumat serta-merta melalui platform UVER, sekali gus meningkatkan koordinasi untuk tindak balas kecemasan dan aliran kerja pemeriksaan.

Ketersediaan

UAV-P300 akan tersedia untuk pembelian pada akhir Januari 2026. Untuk pertanyaan berkaitan pesanan, sila hubungi GDU di +86 755 8656 5514, e-mel: sales@gdu-tech.com atau layari www.gdutech.com.

Perihal GDU

GDU, yang ditubuhkan pada tahun 2015 dan beribu pejabat di Optics Valley, ialah sebuah perusahaan berteknologi tinggi yang mengkhusus dalam keseluruhan kitar hayat pembangunan dron, termasuk R&D, pembuatan, operasi, penyelenggaraan serta perkhidmatan data. Dengan hampir 800 kakitangan, lebih 60% dikhususkan untuk penyelidikan dan kejuruteraan, GDU membangunkan dron bertaraf profesional, muatan pintar, hangar automatik serta platform perisian yang disokong oleh sistem IP bebas sepenuhnya bersama perkakasan kukuh, rangkaian mantap dan keselamatan data yang terjamin. Hari ini, penyelesaian GDU digunakan di lebih daripada 300 bandar di seluruh dunia, menyokong pengurusan bandar pintar, keselamatan awam, pemeriksaan talian kuasa, tindak balas kecemasan, pemantauan alam sekitar, pelancongan budaya, serta aplikasi industri lain — membantu organisasi beroperasi dengan lebih selamat, cekap dan pintar.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43920188-b79a-4be2-9efd-d12337153f56