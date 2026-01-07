GDU 推出全球首款具备 AI 驱动光电雾穿透能力的无人机 UAV-P300

拉斯维加斯, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- CES -- GDU 于 2015 年创立，是专业级无人机领域的领军企业。今日，公司宣布推出 UAV-P300——全球首款 AI 驱动光电雾穿透无人机。 UAV-P300 专为公共安全、智慧城市运营、航空测绘及文化旅游等场景设计，可在雨雾天气中提供 50% 更清晰的视野，支持高性能夜间拍摄及长距离自主飞行。 其先进的有效载荷配置、AI 增强导航能力以及与 GDU 自动对接站的无缝兼容，使其成为应对复杂野外环境的多功能解决方案。

“GDU 始终专注于打造实用且贴合实际需求的解决方案——不仅仅是硬件。” GDU 研发主管 Jie Leng 表示， “凭借 UAV-P300，我们为操作员提供更清晰的视野、更安全的导航以及可靠的性能，尤其适用于精度至关重要的环境。 无论是支援公共安全团队、协助城市监控关键基础设施，还是助力测绘人员不受天气影响地开展工作，UAV-P300 都体现了我们的承诺——让先进的航空技术真正惠及依赖它的人们。”

UAV-P300 专为支持多种实战应用而设计。 对于第一响应者，它可在关键时刻及恶劣环境中显著提升视野清晰度。 智慧城市团队则可依托其功能实现例行监测的自动化与更高稳定性，即便面对多变天气亦能高效运行。 测绘专业人士可借助 UAV-P300 在多样地形上获取稳定且高精度的成像效果。 在文化旅游场景中，P300 可最大限度减少干扰，协助记录并保护文化遗产。

雾、雨、沙尘及低对比度天气中的可靠性能

UAV-P300 即便在天气条件突变时，也能保持清晰可见的视野。 其 AI 驱动的光电除雾系统可在雨雾天气中将成像清晰度提升高达 50%，让公共安全及智慧城市运营者能够在低能见度条件下继续执行通常会被迫暂停的任务。 同时，IP55 级防尘防水等级进一步保障 UAV-P300 即使在天气变化时依然能够随时投入任务。

昼夜皆可实现清晰成像

凭借 5,000 万像素广角传感器及先进的星光级夜视系统，UAV-P300 能在明亮、低光及逆光环境下捕捉清晰、细致的画面。 即使在夜间，操作员也可通过全彩 4K 夜视、红外截止滤光片切换及近红外照明技术清晰观察关键细节。 这一能力显著提升了夜间评估、公共安全响应及城市监控的可靠性。

在安全距离外呈现清晰远距离细节

凭借 11 倍连续光学变焦、176 倍混合变焦及稳定云台控制，UAV-P300 能在保持安全距离的同时清晰捕捉远距离目标。 团队可在避免非必要风险的前提下，观察基础设施、记录检查细节或评估紧急现场，从而同时提升安全性和运营效率。

昼夜监测的热精度

该无人机升级的热成像模块可提供清晰、高对比度的热成像画面，并通过 AI 增强技术 实现更精准的识别与测量。 即使在黑暗、浓重阴影或复杂环境中，热源、异常现象及活动依然可被探测，为搜救行动、基础设施检查及文化遗产地监测提供有力支持。

复杂环境中的安全自信飞行

UAV-P300 采用激光雷达与 AI 驱动的障碍物识别技术，能够自主绕过建筑物、电缆及意外障碍物。 该功能使其在密集城区或狭窄空间中自信作业，尤其适用于需要低空飞行的检查或应急任务。

全球导航卫星 (GNSS) 信号故障时的稳定运行

在 GNSS 信号较弱的区域，如隧道、工业设施或密集城区，UAV-P300 会切换至视觉 SLAM 融合导航模式，以保持稳定飞行并确保可靠返航。 在干扰严重的环境中作业的测绘团队和操作员，也能获得稳定可靠、不中断的性能表现。

精准测距与目标标记，助力快速决策

UAV-P300 配备 2 公里激光测距系统，可快速定位、标记并测量目标。 操作员可通过 UVER 平台实时采集距离数据、标注关键位置并即时共享信息，从而提升应急响应与巡检工作流程的协同效率。

供应情况

UAV-P300 将于 2026 年 1 月下旬开始发售。 订单详询请联系 GDU，电话：+86 755 8656 5514，邮箱：sales@gdu-tech.com 或访问 www.gdutech.com。

关于 GDU

GDU 成立于 2015 年，总部位于光谷，是一家专注于无人机全生命周期的高科技企业，涵盖研发、制造、运营、维护及数据服务等领域。 本公司拥有近 800 名员工，其中 60% 以上专注于研发与工程领域，致力于打造专业级无人机、智能载荷、自动机库及软件平台。其产品均依托完全自主的系统知识产权，并配备强大的硬件、通信链路及数据安全保障体系。 目前，GDU 的解决方案已部署于全球超过 300 座城市，服务于智慧城市管理、公共安全、输电线路巡检、应急响应、环境监测、文化旅游及其他工业应用领域，助力各类机构实现更加安全、高效、智能的运营。

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43920188-b79a-4be2-9efd-d12337153f56