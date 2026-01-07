GDU 發佈 UAV-P300 無人機，全球首配人工智能光學與電子透霧功能

拉斯維加斯, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- CES -- 自 2015 年成立的行業級無人機領導者 GDU，今天宣佈推出全球首款人工智能 (AI) 驅動的光學及電子透霧無人機 UAV-P300。 UAV-P300 專為公共安全、智能城市營運、航空測繪及文化旅遊而生，即便在雨霧之中亦能呈現清晰度躍升 50% 的視野，兼備高性能夜間拍攝及長距離自主操作。 先進的任務載荷選項、人工智能增強的導航能力，以及與 GDU 自動對接站的無縫銜接，共同成就出這款從容應對複雜野外環境的百搭解決方案。

GDU 研發總監 Jie Leng 表示：「GDU 始終致力打造適用於現實場景的切實可行解決方案，而非只是提供硬件。 有賴 UAV-P300，我們讓操作員在講求精準的環境中，獲得更清晰的視野、更安全的導航、更可靠的表現。 不論是支援公共安全團隊、協助城市監測關鍵基礎設施，抑或保障測繪人員無懼天氣變化地持續工作，UAV-P300 皆印證公司承諾，即是令先進的空中科技切實惠及所用之人。」

UAV-P300 旨在支援廣泛的現實世界作業。 前線救援人員得以在關鍵時刻及極具挑戰的環境之下提升能見度。 智能城市管理團隊能更穩定一致地進行常規自動化監測，無懼天氣變幻莫測。 測繪專業人員可從中得益，在各種地形獲得細節豐富的穩定成像。 在文化旅遊場景中，P300 有助記錄和保護遺產景點，將干擾減至最少。

縱橫霧雨塵及低對比天氣的可靠性能

縱使風雲驟變，UAV-P300 仍可維持清晰視野。 結合光學、電子與人工智能驅動的去霧系統，清晰度在雨霧中將提升最高 50%，使公共安全與智能城市操作員得以在低能見度天氣下，繼續執行原本可能被迫中斷的任務。 具備 IP55 防塵防水等級，進一步確保 UAV-P300 即使面對天氣預報改變，亦能隨時準備就緒執行任務。

清晰成像不分晝夜

憑藉 5,000 萬像素廣角感測器及先進星光夜視系統，UAV-P300 可在強光、微光及背光環境中，拍出清晰銳利的細緻畫面。 夜幕之下，操作員仍可透過全彩 4K 夜視、紅外線截止 (IRCut) 切換及近紅外線 (NIR) 照明，洞悉關鍵細節。 夜間評估、公共安全應對及城市監測的可靠性顯著提升。

遙距清晰，安全在握

UAV-P300 配備 11 倍連續光學變焦、176 倍混合變焦及穩定雲台控制，既能維持安全距離，又能清楚記錄遠方目標。 團隊得以從容觀察基礎設施、捕捉檢視細節或評估緊急現場，而無須承擔不必要的風險，從而提升安全及作業效率。

精準熱成像，晝夜監測無間斷

無人機配備升級的熱成像模組，可呈現高對比的清晰熱感影像，並透過人工智能強化，使識別和測量更加精準。 即使面對黑暗、濃影或複雜環境，熱源、異常及活動依然無所遁形，支援搜救行動、基礎設施檢查及遺址監測。

複雜環境中安穩自信飛行

UAV-P300 運用光學雷達 (LIDAR) 及人工智能障礙識別技術，可繞開建築物、纜線及突發障礙物，航行自如。 藉此能在密集都市區與狹窄空間中自信操作，從容應對常要低空飛行的巡查或緊急任務。

全球導航衛星系統訊號失效，操作依然穩定

在隧道、工業廠區或高樓林立的市區等全球導航衛星系統 (GNSS) 訊號欠佳的環境，UAV-P300 會自動切換至視覺 SLAM 融合導航系統，穩守飛行姿態，返航之路始終可靠。 縱使作業環境周邊干擾重重，測繪團隊及操作員亦能享有穩定可靠的卓越性能，流暢無阻。

精準距離及目標標記加快決策

UAV-P300 的 2 公里激光測距功能，能對目標快速精確定位、標記和測量。 操作員可透過 UVER 平台擷取距離數據、突顯關鍵位置並即時分享資訊，從而加強協調應急行動及檢查工作流程。

供應情況

UAV-P300 將於 2026 年 1 月下旬開始發售。 有關購買的查詢，請聯絡 GDU (電話：+86 755 8656 5514，電郵：sales@gdu-tech.com) 或瀏覽 www.gdutech.com。

關於 GDU

GDU 在 2015 年成立，總部設於光谷，是專注於無人機研發、製造、營運、維護及數據服務等全生命周期的高科技企業。 GDU 有近 800 名員工，其中超過 60% 專注於研發與工程。公司致力建設專業級無人機、智能載荷、自動機庫及軟件平台，這一切建基於完全自主的系統知識產權 (IP)，以及穩健的硬件、鏈路及數據安全防護。 時至今日，GDU 的解決方案已部署於全球超過 300 個城市，支援智能城市管理、公共安全、電力線巡查、應急響應、環境監測、文化旅遊及其他工業應用，協助機構更安全高效地智能運作。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43920188-b79a-4be2-9efd-d12337153f56