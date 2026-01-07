Bitget abre el trading TradFi a todos los usuarios tras una demanda récord durante la beta

VICTORIA, Seychelles, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el Universal Exchange (UEX) líder mundial, ha abierto oficialmente su suite de trading TradFi a todos los usuarios, tras una beta privada que despertó un interés abrumador y registró una destacada actividad de trading en oro, divisas (forex) y activos macro globales.

El lanzamiento público marca un hito clave en la evolución de Bitget como Universal Exchange (UEX). Tras abrir el acceso beta en diciembre, más de 80.000 usuarios se unieron a la lista de espera para explorar el trading más allá de las criptomonedas, lo que valida una fuerte demanda por una plataforma única que conecte los activos digitales con los mercados tradicionales La actividad durante la fase de prueba superó las expectativas, destacando que XAU/USD registró más de 100 millones de dólares en volumen de trading en un solo día, uno de los desempeños más sólidos observados durante el periodo beta.

Con los aprendizajes de la beta ya integrados en el producto, Bitget TradFi entra en disponibilidad pública completa con una oferta más amplia y una ejecución optimizada. Los usuarios pueden operar 79 instrumentos que abarcan metales, forex, índices y commodities, todos liquidados en USDT y accesibles directamente desde sus cuentas existentes de Bitget. La experiencia ha sido diseñada para resultar familiar a los traders nativos de cripto, al tiempo que abre la puerta a estrategias impulsadas por factores macroeconómicos, sin necesidad de cambiar de plataforma.

Este lanzamiento también refuerza la visión UEX (Universal Exchange) de Bitget, en la que el trading deja de estar segmentado por clase de activo. Al integrar oro, forex y commodities dentro del mismo ecosistema que las criptomonedas, Bitget se posiciona como una plataforma alineada con la forma en que los traders modernos piensan sobre riesgo, diversificación y oportunidad. La profunda liquidez, los spreads ajustados y las opciones flexibles de apalancamiento fueron refinados durante la beta en base a comentarios reales de los usuarios, garantizando que el producto esté listo para escalar

"Los traders buscan la flexibilidad de elegir entre distintos activos dentro de un ecosistema unificado”, dijo Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget. "Quieren la libertad de moverse entre los mercados cripto y tradicionales a medida que cambian las condiciones. La apertura pública de TradFi tiene como objetivo ofrecer esa accesibilidad en un solo lugar y sin fricciones".

Con TradFi ahora completamente activo, Bitget continúa ampliando lo que puede ser un exchange de criptomonedas. Este paso señala un cambio más amplio en la evolución de los exchanges, no solo como espacios para la especulación, sino como puertas de acceso integrales a los mercados globales bajo una experiencia de trading única y unificada.

Acerca de Bitget

Fundado en 2018, Bitget es el Universal Exchange (UEX) líder mundial, y presta servicios a más de 120 millones de usuarios, ofreciendo acceso a millones de criptoactivos, acciones tokenizadas, ETFs y otros activos del mundo real, al mismo tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio del Bitcoin, precio del Ethereum , precio del XRP , y precios de otras criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema está comprometido con ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente mediante herramientas de trading impulsadas por IA, interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, y un mayor acceso a activos del mundo real. En el ámbito descentralizado, Bitget Wallet es una app financiera de uso diario diseñada para hacer que las criptomonedas sean simples, seguras y parte de las finanzas cotidianas. Al servicio de más de 80 millones de usuarios, conecta las vías de blockchain con las finanzas del mundo real, ofreciendo una plataforma todo en uno para rampas de entrada y salida, trading, generación de rendimientos y pagos sin dificultades.

Bitget está impulsando la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su rol como Socio Oficial de Criptomonedas de la Liga de Fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de EASTERN, SEA y LATAM. Alineado con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo del automovilismo deportivo, Bitget es el Exchange de criptomonedas exclusivo y socio oficial de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

