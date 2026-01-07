Bitget généralise l’accès au trading TradFi après une demande record lors de la phase bêta

VICTORIA, Seychelles, 07 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle au monde (UEX), a officiellement ouvert sa suite de trading TradFi à tous les utilisateurs, après le développement d’une version bêta privée qui a suscité un intérêt considérable et généré une activité de trading exceptionnelle sur l’or, le forex et les actifs macroéconomiques mondiaux.

Le lancement public marque une étape clé dans l’évolution de Bitget vers une plateforme d’échange universelle (UEX, pour Universal Exchange). Après l’ouverture de l’accès à la version bêta en décembre dernier, 80 000 utilisateurs se sont inscrits sur la liste d’attente pour explorer le trading s’étendant au-delà des cryptomonnaies. Ce succès confirme la forte demande pour une plateforme unique reliant les actifs numériques aux actifs traditionnels. L’activité observée pendant la phase de test a dépassé les attentes, comme en témoigne le volume quotidien de transactions sur la paire XAU/USD qui a dépassé 100 millions de dollars, l’une des performances les plus marquantes de la période bêta.

Grâce aux enseignements tirés lors de la phase bêta et désormais intégrés au produit, Bitget TradFi est disponible au grand public avec une offre élargie et une exécution optimisée. Les utilisateurs peuvent trader 79 instruments couvrant les métaux, le forex, les indices et les matières premières, tous établis en USDT et accessibles directement depuis leurs comptes Bitget existants. L’expérience est conçue pour rester aisément utilisable pour les traders natifs de l’univers crypto, tout en ouvrant l’accès à des stratégies guidées par des dynamiques macroéconomiques, sans avoir à changer de plateforme.

Ce lancement renforce également la vision UEX de Bitget, selon laquelle le trading n’est plus cloisonné par catégories d’actifs. En intégrant l’or, le forex et les matières premières dans le même écosystème que les cryptomonnaies, Bitget se positionne comme une plateforme conçue pour répondre aux préoccupations des traders modernes en matière de risque, de diversification et d’opportunités. Une liquidité élevée, des spreads serrés et des options de levier flexibles ont fait l’objet d’une optimisation pendant la phase bêta grâce aux retours réels des utilisateurs, garantissant ainsi que le produit est prêt pour un déploiement à grande échelle.

« Les traders souhaitent avoir la possibilité de choisir entre divers actifs au sein d’un écosystème unifié », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. Et d’ajouter « Ils veulent avoir la liberté de passer des marchés cryptographiques aux marchés traditionnels et vice versa selon l’évolution des conditions. Le lancement public de TradFi vise précisément à offrir cette accessibilité aux traders en un lieu unique et sans friction ».

Avec TradFi désormais parfaitement opérationnel, Bitget continue d’élargir ce qu’une plateforme d’échange crypto est capable d’offrir. Cette évolution marque un changement plus global dans la manière dont les plateformes d’échange évoluent. Non seulement comme des places de spéculation, mais également comme des passerelles complètes vers les marchés mondiaux, réunies au sein d’une expérience de trading unique et unifiée.

Pour tenter l’expérience Bitget TradFi, cliquez ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse universelle (UEX) au monde, au service de plus de 120 millions d’utilisateurs et facilitant l’accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, fonds négociés en bourse et autres actifs du monde réel, tout en renseignant en temps réel les cours du Bitcoin, de l’Ethereum, du XRP et d’autres cryptomonnaies au sein d’une seule et même plateforme. L’environnement vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité inter jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et entend étendre l’accès des utilisateurs aux actifs réels. Au regard de la finance décentralisée, Bitget Wallet est une application financière conçue pour simplifier et sécuriser la crypto, et l’intégrer à la finance de tous les jours. Forte de plus de 80 millions d’utilisateurs, elle relie les infrastructures blockchain au monde réel sous la forme d’une plateforme tout-en-un conçue pour se familiariser, échanger, dégager des revenus et effectuer des paiements en toute fluidité.

Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne notamment son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus palpitants du monde.

