Bitget פותחת את המסחר ב-TradFi לכל המשתמשים לאחר ביקוש שובר שיאים לגרסת בטא

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פתחה רשמית את חבילת המסחר TradFi שלה לכל המשתמשים, לאחר גרסת בטא פרטית שמשכה עניין רב והציגה פעילות מסחר יוצאת דופן על פני זהב, פורקס ונכסי מאקרו גלובליים.

ההשקה הציבורית מסמנת ציון דרך מרכזי בהתפתחותה של Bitget לבורסה אוניברסלית (UEX). לאחר פתיחת גישת הבטא בדצמבר, יותר מ-80,000 משתמשים הצטרפו לרשימת ההמתנה כדי לחקור מסחר מעבר לקריפטו, מה שמאשר את הביקוש החזק לפלטפורמה אחת המחברת נכסים דיגיטליים עם שווקים מסורתיים. הפעילות במהלך שלב הבדיקה עלתה על הציפיות, כשהיא מודגשת על ידי היקף מסחר של למעלה מ-100 מיליון דולר ביום אחד ב-XAU/USD, אחד הביצועים החזקים ביותר שנראו במהלך תקופת הבטא.

עם תובנות הבטא הטבועות במוצר, Bitget TradFi נכנס לזמינות ציבורית מלאה עם מגוון רחב יותר וביצוע משופר. משתמשים יכולים לסחור ב-79 מכשירים המכסים מתכות, פורקס, מדדים וסחורות, כולם מסודרים ב-USDT ונגישים ישירות מחשבונות Bitget הקיימים שלהם. החוויה נועדה להרגיש מוכרת לסוחרים קריפטוגרפיים תוך פתיחת הדלת לאסטרטגיות מונחות מאקרו ללא צורך במעבר פלטפורמות.

השקה זו מחזקת גם את חזון ה-UEX (בורסה אוניברסלית) של Bitget, שבו המסחר אינו מפולח עוד לפי סוג נכסים. על ידי הבאת זהב, פורקס וסחורות לאותו אקוסיסטם כמו קריפטו, Bitget ממצבת את עצמה כפלטפורמה שנבנתה עבור האופן שבו סוחרים מודרניים חושבים בפועל על סיכון, גיוון והזדמנויות. נזילות עמוקה, מרווחים צמודים ואפשרויות מינוף גמישות שוכללו במהלך גרסת הבטא בהתבסס על משוב אמיתי ממשתמשים, מה שמבטיח שהמוצר מוכן להגדלה.

"סוחרים רוצים את הגמישות לבחור בין נכסים במערכת אקולוגית מאוחדת", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "הם רוצים את החופש לנוע בין שווקים קריפטוגרפיים לשווקים מסורתיים ככל שהתנאים משתנים. הפיכת TradFi לציבורית נועדה לתת להם את הנגישות הזו במקום אחד, ללא חיכוכים".

כעת, כאשר TradFi פועלת במלואה, Bitget ממשיכה להרחיב את מה שבורסת קריפטו יכולה להיות. המהלך מסמן שינוי רחב יותר באופן שבו בורסות מתפתחות, לא רק כמקומות לספקולציות, אלא כשערים מקיפים לשווקים גלובליים תחת חוויית מסחר אחת ומאוחדת.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ-80 מיליון משתמשים, ומגשרת בין נתיבי הבלוקצ'יין לבין פיננסים בעולם האמיתי והיא מציעה פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

