ビットゲット、記録的なベータ需要を受け、全ユーザー向けにトラディファイ取引を公開

セーシェル共和国ビクトリア発, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、トラディファイ (TradFi) 取引スイートを全ユーザー向けに正式にオープンした。これは、金、外国為替、グローバルマクロ資産の取引で圧倒的な関心を集め、顕著な取引活動をもたらしたプライベートベータに続く展開である。

今回の一般公開は、ビットゲットのユニバーサル取引所 (UEX) への進化における重要な節目となる。 12月にベータ版アクセスを開始して以来、暗号資産を超えた取引を探求する8万人以上のユーザーが待機リストに登録し、デジタル資産と従来の市場を繋ぐ単一プラットフォームに対する強い需要が実証された。 テスト段階での活動は予想を上回り、特にXAU/USDは1日当たり1億ドル (約157億円) を超える取引高を記録し、ベータ期間中の最も強力なパフォーマンスの一つとなった。

ベータ版で得た知見を商品に反映させたビットゲットトラディファイ (Bitget TradFi) は、より幅広い商品ラインと洗練された執行機能を備えて正式公開を迎える。 ユーザーは金属、外国為替、指数、コモディティにまたがる79の金融商品を取引することができ、すべてUSDTで決済され、既存のビットゲットアカウントから直接アクセスできる。 この体験は、暗号資産ネイティブのトレーダーにとって馴染み深いものとなると同時に、プラットフォームを切り替える必要なくマクロ主体戦略への扉を開くよう設計されている。

今回のローンチは、取引が資産クラスで分断されないようにするという、ビットゲットのUEX (ユニバーサル取引所) ビジョンを強化するものでもある。 ビットゲットは、金、外国為替、コモディティ取引を暗号資産と同じエコシステムに追加することで、リスク、分散投資、機会についての、現代のトレーダーの実際の考え方に合わせて構築されたプラットフォームとしての地位を確立している。 ベータ期間中には、実際のユーザーフィードバックに基づき、深い流動性、狭いスプレッド、柔軟なレバレッジオプションを洗練し、商品の拡張準備を整えた。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「トレーダーの方々は、統一されたエコシステム内で資産を選択する柔軟性を求めています。状況の変化に応じて、暗号資産と従来市場の間を自由に移動したいわけです。 トラディファイの公開により、トレーダーの方々は、摩擦なく1ヵ所でこれらにアクセスできるようになります。」

トラディファイの完全稼働開始により、ビットゲットは暗号資産取引所の可能性をさらに拡大し続けている。 この動きは、取引所が単なる投機の場ではなく、単一で統一された取引体験のもと、グローバル市場への包括的なゲートウェイへと進化する、より広範な変化を示している。

ビットゲットトラディファイを実際に試すには、こちらにアクセスされたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号通貨トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格 、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。 このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンボーディング、トレーディング、収益獲得、決済をシームレスに実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラリーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットはユニセフ (UNICEF) と協力し、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、以下を参照されたい: ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先: media@bitget.com

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、同社の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4c48046-0ee6-44f4-9de5-e271b8168812/jp