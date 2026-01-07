Bitget, 기록적인 베타 수요 이후 TradFi (전통금융) 거래를 모든 사용자에게 개방

빅토리아 세이셸, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget은 금, 외환, 글로벌 매크로 자산 전반에서 높은 관심과 두드러진 거래 성과를 기록한 비공개 베타를 거쳐, TradFi(전통 금융) 거래 스위트 (TradFi trading suite )를 모든 사용자에게 공식 공개했다.

이번 공개 출시는 Bitget이 유니버설 거래소(UEX)로 진화하는 데 있어 중요한 이정표다. 12월 베타 접근을 개방한 이후 8만 명이 넘는 사용자가 암호화폐를 넘어선 거래를 탐색하기 위해 대기자 명단에 등록했으며, 이는 디지털 자산과 전통 시장을 하나의 플랫폼으로 연결하려는 수요가 강하다는 점을 입증했다. 테스트 기간 동안의 거래 활동은 기대치를 상회했으며, 특히 XAU/USD는 하루 거래량이 1억 달러를 넘어서며 베타 기간 중 가장 강력한 성과 중 하나를 기록했다.

베타에서 얻은 인사이트를 제품에 반영한 Bitget TradFi는 이제 더 폭넓은 상품 구성과 정교한 체결 환경을 갖추고 전면 공개 단계에 들어섰다. 사용자는 금속, 외환, 지수, 원자재 등 79개 상품을 USDT 결제로 거래할 수 있으며, 기존 Bitget 계정에서 바로 접근할 수 있다. 이 경험은 암호화폐 네이티브 트레이더에게 익숙한 사용성을 유지하면서도, 플랫폼 전환 없이 매크로 중심 전략을 구사할 수 있도록 설계됐다.

이번 출시는 자산군에 따라 거래가 분절되지 않는 Bitget의 유니버설 거래소(UEX) 비전을 한층 강화할 것으로 기대된다. 금, 외환, 원자재를 암호화폐와 동일한 생태계로 통합함으로써, Bitget은 현대 트레이더들이 실제로 위험, 분산, 기회를 인식하는 방식에 맞춘 플랫폼으로 자리매김하고 있다. 깊은 유동성, 타이트한 스프레드, 유연한 레버리지 옵션은 베타 기간 동안 실제 사용자 피드백을 반영해 정교화됐으며, 확장에 대비한 완성도를 갖췄다.

Bitget의 최고경영자(CEO) 그레이시 첸 (Gracy Chen)은 “트레이더들은 통합된 생태계 안에서 자산을 자유롭게 선택할 수 있는 유연성을 원한다”며 “시장 환경이 변할 때 암호화폐와 전통 시장을 오갈 수 있는 자유가 중요하다. TradFi의 공개 출시는 이러한 접근성을 하나의 공간에서, 마찰 없이 제공하는 데 의미가 있다”고 말했다.

TradFi가 전면 가동되면서 Bitget은 암호화폐 거래소의 역할을 계속 확장하고 있다. 이번 행보는 거래소가 단순한 투기 장소를 넘어, 하나의 통합된 거래 경험 아래 글로벌 시장으로 향하는 종합 관문으로 진화하고 있음을 보여준다.

Bitget TradFi를 직접 이용해 보려면 여기에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

