Bitget Abre Negociação TradFi para Todos os Usuários Após Demanda Beta Recorde

VICTORIA, Seychelles, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, abriu oficialmente seu conjunto de negociações TradFi a todos os usuários, após um beta privado que atraiu um interesse esmagador e proporcionou uma atividade de negociação de destaque em ouro, forex e ativos macro globais.

O lançamento público é um marco importante na evolução da Bitget em direção a uma Universal Exchange (UEX). Depois de abrir o acesso beta em dezembro, mais de 80.000 usuários se juntaram à lista de espera para explorar a negociação além das criptomoedas, validando a forte demanda por uma única plataforma que conecte ativos digitais aos mercados tradicionais. A atividade durante a fase de teste superou as expectativas, com destaque para o XAU/USD registrando mais de US$100 milhões em volume de negociação em um único dia, um dos desempenhos mais fortes observados durante o período beta.

Com os insights beta agora incorporados ao produto, a Bitget TradFi está entrando em plena disponibilidade pública com uma linha mais ampla e execução refinada. Os usuários podem negociar 79 instrumentos que abrangem metais, forex, índices e commodities, todos liquidados em USDT e acessados diretamente das suas contas Bitget existentes. A experiência foi projetada para parecer familiar aos traders nativos de criptomoedas, ao mesmo tempo em que abre as portas para estratégias orientadas por macro, sem a necessidade de trocar de plataforma.

Este lançamento também reforça a visão de UEX (Universal Exchange) da Bitget, onde a negociação não é mais segmentada por classe de ativos. Ao trazer ouro, forex e commodities para o mesmo ecossistema das criptomoedas, a Bitget está se posicionando como uma plataforma voltada para a forma como os traders modernos realmente pensam sobre risco, diversificação e oportunidade. A profunda liquidez, os spreads apertados e as opções de alavancagem flexíveis foram refinadas durante o beta com base no feedback real do usuário, garantindo que o produto esteja pronto para ser dimensionado.

“Os traders querem flexibilidade para escolher ativos em um ecossistema unificado”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Eles querem a liberdade de se mover entre os mercados de criptomoedas e tradicionais de acordo com as condições. A abertura de capital da TradFi proporciona a eles essa acessibilidade em um só lugar, sem atritos.”

Com o TradFi agora totalmente ativo, a Bitget continua a expandir o que uma exchange de criptomoedas pode ser. O movimento sinaliza uma mudança mais ampla na forma como as bolsas estão evoluindo, não apenas como locais de especulação, mas como gateways abrangentes para os mercados globais sob uma única experiência de negociação unificada.

Para experimentar a Bitget TradFi, visite aqui.

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens de criptomoedas, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, além de oferecer acesso em tempo real a preços de Bitcoin, preços de Ethereum, preços de XRP e outros preços de criptomoedas em uma única plataforma. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com suas ferramentas de negociação baseadas em IA, interoperabilidade entre tokens em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, e acesso mais amplo a ativos do mundo real. No lado descentralizado, Bitget Wallet é um aplicativo de finanças diário criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e parte das finanças do dia a dia. Atendendo a mais de 80 milhões de usuários, ele une os blockchain rails com as finanças do mundo real, oferecendo uma plataforma completa para integração, negociações, ganhos e pagamentos sem problemas.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, inclusive como Parceiro Oficial de Criptomoedas da LALIGA, a principal liga de futebol do mundo, nos mercados EASTERN, SEA e LATAM. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a parceira exclusiva de troca de criptomoedas do MotoGP™, uma corridas mais emocionantes do mundo.

