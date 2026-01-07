测试需求创历史新高，Bitget 正式向全体用户开放 TradFi 交易

塞舌尔维多利亚, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在经过一轮内部测试后，作为全球最大的全景交易所 (UEX)，Bitget 正式向所有用户开放其 TradFi 交易服务套件。该产品的上线吸引了广泛关注，并在黄金、外汇和全球宏观资产方面展现了出色的交易活跃度。

此次公开发布，标志着 Bitget 向全景交易所 (UEX) 战略演进过程中迈出了关键一步。 自 12 月开放测试版以来，已有 8 万多名用户加入等候名单，期待在同一平台上探索超越加密货币范畴的多元交易机会。这一热烈反响充分印证了市场对打通数字资产与传统金融市场的一体化交易平台的强劲需求。 测试阶段的整体交易活跃度显著超出预期，其中 XAU/USD（黄金兑美元） 单日成交额突破 1 亿美元，成为测试期间表现最为亮眼的交易品种之一。

在充分吸收测试阶段反馈后，Bitget TradFi 正式全面开放，以更丰富的产品阵容和更精细的交易执行面向公众推出。 用户可交易 79 种金融工具，涵盖金属、外汇、指数及大宗商品，全部以 USDT 结算，并可直接通过现有 Bitget 账户进行交易。 整体体验在延续加密货币原生交易者熟悉操作逻辑的同时，也为宏观驱动型策略打开了新空间，用户无需切换平台。

此次上线亦进一步强化了 Bitget 的 UEX（全景交易所）愿景——交易不再受限于资产类别的边界。 通过将黄金、外汇与大宗商品纳入与加密货币资产同一生态体系，Bitget 正在将自身定位为一个真正贴合现代交易者风险认知、资产分散与机会把握方式的平台。 在测试阶段，Bitget 基于真实用户反馈，对流动性深度、点差水平及灵活的杠杆选项进行了持续优化，为产品的规模化上线奠定了坚实基础。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“交易者希望在一个统一的生态系统中灵活选择资产，并能随着市场环境的变化，在加密货币市场与传统金融市场之间自由切换。 TradFi 的全面公开，正是为了在一个统一的平台内，为用户提供这种顺畅、无摩擦的交易可达性。”

随着 TradFi 的全面上线，Bitget 持续拓展加密货币交易所的边界与内涵。 此举标志着交易所的发展正发生深远转变——它们不仅是投机交易的场所，更是在单一、统一的交易体验下通向全球市场的综合门户。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该应用服务超 8,000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供入驻、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

